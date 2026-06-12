Hva er «mogging», denne trenden som forvandler skjønnhet til konkurranse?

Samfunn
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

TikTok elsker å finne opp nye ord. Noen er harmløse, andre fortjener nærmere oppmerksomhet. Dette er tilfellet med «mogging», et begrep som har gått viralt blant Generasjon Z. Bak den tilsynelatende lettheten ligger imidlertid et langt mindre harmløst syn på skjønnhet: et konstant kappløp om å sammenligne seg med andre.

Mogging, eller kunsten å "overgå" andre

Ordet «mogging» stammer fra akronymet AMOG, som står for «Alpha Male Of the Group». Dette uttrykket dukket opp på midten av 2010-tallet på visse maskulinistiske fora, og refererer til å bli ansett som «mer attraktiv enn en annen person».

Ideen? Ikke bare å ta vare på seg selv eller sette pris på sitt eget speilbilde, men å bruke sitt utseende som en markør for sosial dominans. Med andre ord blir skjønnhet et verktøy for rangering, der man alltid må «være bedre» enn andre.

Når utseende blir til ytelse

Mogging er en del av en bredere trend: « lookmaxxing », som kan oversettes til «å maksimere utseendet sitt». Denne bevegelsen oppmuntrer til bruk av flere strategier for å tilpasse seg visse fysiske idealer: svært intensive hudpleierutiner, krevende treningsøkter eller øvelser designet for å «omforme ansiktstrekkene».

Å ta vare på seg selv er åpenbart ikke problematisk. Faren oppstår når personlig verdi reduseres til en antatt skjønnhetsstandard. I denne logikken er kroppen ikke lenger et rom for uttrykk eller velvære, men et «prosjekt som skal perfeksjoneres nådeløst». Likevel forteller hver silhuett en annen historie. Ansikter, kroppsformer og unike egenskaper bidrar til dette mangfoldet som gjør hver person unik. Det finnes ikke noe universelt hierarki av attraktivitet, til tross for hva noen diskurser prøver å antyde.

Svært reelle konsekvenser for moralen

Eksperter advarer om effektene disse trendene har på unges mentale helse. Gjentatt eksponering for innhold som fokuserer på fysisk sammenligning kan øke sosial angst, usikkerhet og et forvrengt kroppsbilde.

Den binære visjonen som fremmes av noen tilhengere av mogging – der man enten er «naturlig begavet» eller dømt til å mislykkes – gir lite rom for nyanser. Det kan gi næring til en vedvarende følelse av utilstrekkelighet, spesielt i et stadium av livet hvor selvtilliten fortsatt er under utvikling.

Et ord som har blitt en vits ... seriøst?

I dag har begrepet langt overgått miljøene det stammer fra. På TikTok brukes det ofte humoristisk for å beskrive noen som «stjeler showet» med sin karisma eller tilstedeværelse. Selv noen offentlige personer spøker med det i intervjuer. Mister et ord fullstendig sin symbolske vekt når det blir en vits? Spørsmålet er fortsatt åpent. Uttrykkene vi tar i bruk bærer ofte med seg en del av historien sin, selv etter hvert som bruken utvikler seg.

Å tenke nytt om forholdet vårt til skjønnhet

Suksessen med mogging avslører fremfor alt hvordan sosiale medier kan oppmuntre til konstante sammenligninger. Hvem er mest fotogen? Hvem virker mest attraktiv? Hvem passer best inn i dagens trender? Stilt overfor dette presset fortjener en annen tilnærming å bli fremhevet: den med en pluralistisk skjønnhet, fri fra rangeringer. En skjønnhet som feirer selvtillit, autentisitet og respekt for forskjeller snarere enn en umulig søken etter perfeksjon.

Tross alt måles ikke verdien din ut fra likerklikk, TikTok-trender eller andres komparative blikk. Så hva om vi sluttet å prøve å «mogge» de rundt oss og rett og slett lærte å leve i kroppene våre med vennlighet?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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