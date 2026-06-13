Med stigende temperaturer sier disse kvinnene at de opplever mer trakassering på gaten.

For hver sommer som kommer tilbake, er observasjonen den samme. På TikTok som på Instagram rapporterer stadig flere unge kvinner en betydelig økning i gatetrakassering de opplever så snart temperaturen stiger. Dette fenomenet er langt fra anekdotisk – og dets psykologiske konsekvenser er svært reelle.

«Sol ute, singletsesong»: innlegget som oppsummerer den generelle følelsen

En av disse videoene ga spesielt gjenklang. «Solen skinner, det er sesong for singleter, menn roper på kvinner fra bilene og syklene sine. Jeg tror sommeren har kommet», skrev forfatteren av innlegget, noe som umiddelbart utløste en bølge av enstemmige reaksjoner: ja, så snart det varmere været kommer tilbake, mangedobles plystringene, tutingen, de uønskede kommentarene og de vedvarende blikkene. I kommentarfeltet til en rekke TikTok-videoer om emnet florerer vitnesbyrdene. Noen snakker om fortauene de nå unngår, andre forklarer at de tar frem «vinterklærne» i midten av juni, eller at de dropper å bruke kjoler over kneet hele sommeren. Langt fra fantasien om at «varmen» skal komme tilbake, er de første hetebølgene for mange en tilbakevending til årvåkenhet.

En sammenheng som lenge er dokumentert av forskere

Fenomenet er i realiteten ikke noe nytt. Flere feministiske publikasjoner har allerede dokumentert det de siste årene. Det britiske magasinet Stylist påpekte allerede i 2019 at «det er en direkte positiv sammenheng mellom mengden synlig hud og antallet menn som mener de har rett til å kommentere det.» Denne virkeligheten har blitt bekreftet av en rekke foreninger, så vel som av beretninger fra servitriser, studenter, sykepleiere og vanlige forbipasserende, som alle observerer det samme: hverdagen deres endrer seg med været.

Årsakene som gis er mange. Flere folk i gatene, overfylte terrasser, forbipasserende som er løsnet av alkohol tidlig på kvelden, og fremfor alt, den vedvarende forestillingen om at lettere klær tilsvarer stilltiende godkjenning av kommentarer. En dypt utdatert tolkning – og juridisk sett fullstendig ubegrunnet.

I Frankrike har sexistiske fornærmelser blitt anerkjent siden 2018

På den lovgivningsmessige fronten anerkjente Frankrike denne realiteten med Schiappa-loven av 3. august 2018, som etablerte lovbruddet «sexistisk fornærmelse». Denne loven tillater politiet å utstede bøter, umiddelbart og uten forutgående klage, til gjerningsmennene for gatetrakassering: plystring, upassende bemerkninger, vedvarende tigging osv. Boten kan komme opp i 750 euro, og flere tusen bøter har blitt utstedt hvert år siden lovens ikrafttredelse. I praksis blir imidlertid de aller fleste hendelsene fortsatt ikke rapportert. Frykt, tretthet, fravær av vitner eller rett og slett følelsen av at «det ikke vil gjøre noe godt» forklarer denne nesten systematiske tausheten. Det er nettopp mot denne tausheten at virale videoer, på sin egen måte, forsøker å bekjempe den.

Et ansvar som aldri finnes i klær

Til slutt er det viktig å gjenta en sannhet som samfunnsvitere har understreket i flere tiår: ansvaret for gatetrakassering ligger aldri hos offeret, og heller ikke hos hva hun har på seg. Enten en kvinne har på seg en tanktopp, joggebukse, vinterfrakk eller et langt skjørt, er trakassereren eneansvarlig for sin oppførsel. Å forsøke å forklare fenomenet utelukkende med sommerklær ville være det samme som å skylde på kvinner for sin egen aggresjon.

Etter hvert som en ny bølge av vitnesbyrd oversvømmer sosiale medier, understreker disse beretningene det presserende behovet for kollektiv bevissthet. Gatetrakassering er ikke uunngåelig; det er en daglig, ulovlig form for vold, dypt forankret i en kultur som fortsatt må fundamentalt demonteres. Og dette gjelder uansett vær.