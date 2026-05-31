Dette paret var lei av å betale husleie hver uke, og valgte å bo i en campingvogn.

Hva om frihet kunne finnes på bare noen få kvadratmeter på hjul? Det var sjansen Kath Cross og Stuart Hall tok. Lei av å bruke mesteparten av inntekten sin på bolig, bestemte denne britiske kvinnen seg for å endre livet sitt radikalt ved å bli med partneren sin i en ombygd campingvogn . Siden den gang har paret reist på veiene i Europa og langt utover.

Fra daglig rutine til nomadisk liv

I 2022 åpnet Kath Cross en viktig side. Etter at døtrene hennes hadde flyttet hjemmefra, innså hun at leiligheten med fire soverom ikke lenger passet til hennes behov. Leiekostnadene var en tung byrde på budsjettet hennes. I stedet for å fortsette å jobbe primært for å betale for boligen, bestemte hun seg for å selge eiendelene sine og innføre en enklere livsstil. Deretter ble hun med Stuart Hall i campingbilen hans, fordi hun ønsket å prioritere opplevelser fremfor materielle eiendeler.

Et kompakt hus, men fullt av muligheter

Deres nye hjem er en ombygd 7,5 meter lang Mercedes Sprinter varebil. I dette optimaliserte rommet har alt funnet sin plass: soverom, kjøkken, arbeidsområde og stue. Å flytte fra et stort hus til en mobilbolig krever uunngåelig noen tilpasninger. Paret sier imidlertid at de raskt fant balansen. For dem måles ikke komfort lenger i kvadratmeter, men i bevegelsesfrihet og livskvalitet.

Over 40 000 kilometer med eventyr

Siden de dro av gårde har Kath og Stuart reist over 40 000 kilometer gjennom rundt femten land. Reisen har tatt dem fra Skottlands ville landskap til veiene i det kontinentale Europa, helt til Balkan. Blant deres mest minneverdige opplevelser er å oppdage Sahara, en drøm Kath har verdsatt i mange år. Hver destinasjon blir en mulighet til å oppdage nye kulturer, møte lokalbefolkningen og leve i sitt eget tempo.

Et kontrollert budsjett

I motsetning til hva mange tror, er denne nomadiske livsstilen billigere for dem enn deres tidligere måte å leve på. Paret bruker mellom 900 og 1200 pund i måneden for å dekke alle sine behov, som tilsvarer omtrent 1050 til 1400 euro. En betydelig del av dette budsjettet brukes på drivstoff, som er viktig for reisene deres. Likevel er utgiftene deres lavere enn husleien Kath pleide å betale hver uke.

En historie født på stiene

Kath og Stuart møttes i 2021 på en turklubb i Sør-Wales. Deres felles lidenskap for naturen brakte dem raskt sammen. I løpet av det første året sammen besteg de over hundre britiske topper. En lang biltur til Skottland i Stuarts campingvogn overbeviste endelig Kath om at dette eventyrlige livet var noe for henne.

Å velge frihet fremfor akkumulering

Gjennom årene har Kath utviklet et personlig perspektiv på gjenstanders rolle i livene våre. Ved gradvis å rydde opp sier hun at hun har følt en dyp følelse av lettelse og uavhengighet. For paret er ikke målet å eie mer og mer, men å skape en hverdag som gjenspeiler hvem de er. Denne filosofien er stadig mer attraktiv for mennesker som søker fleksibilitet og berikende opplevelser.

I dag fortsetter Kath og Stuart reisen sin, og deler eventyret sitt gjennom innholdsskapingsvirksomheten sin, kalt «Vanavigation». Fire år etter at de dro videre, fortsetter de å utforske verden med samme overbevisning: noen ganger kan det å redusere boarealet utvide horisonten betraktelig.