Tog uten barn: hvordan «ingen barn»-bevegelsen vekker kontroversen på nytt

Etter hvert som SNCF, det franske jernbaneselskapet, tester vogner reservert for barn over 12 år, vokser kontroversen rundt potensiell ekskludering av yngre passasjerer. Europa tilbyr svært forskjellige modeller mellom jakten på fred og ro og inkludering av familier.

Et «ingen barn»-alternativ som skaper kontrovers

Siden 8. januar 2026 har SNCF testet en ny kategori kalt «Optimum Plus» på linjen Paris-Lyon, der barn under 12 år ikke er tillatt. Dette initiativet ble presentert som «et svar på kravet om fred og komfort», men ble umiddelbart fordømt som «symbolsk for en økende avvisning av barn i offentlige rom».

Dette tiltaket er en del av en bredere «ingen barn»-bevegelse, som har dukket opp på noen offentlige steder og i bedrifter, og som reiser spørsmålet om hvilken plass barndommen får i samfunnet.

I Sveits og Finland, bortskjemte barn

Omvendt har flere europeiske land fokusert på familieinkludering for å oppmuntre til togreiser fremfor bilbruk. I Sveits har Intercity-tog familievogner dekorert med jungeltema, med lekeområde, bøker og leker tilgjengelig fritt. En slående detalj: voksne som ofte reiser med barn får til og med et spesielt rabattkort – en måte å belønne familiereiser på.

I Finland har nesten alle større toglinjer en familiekupé: lekeområder, barnehager utstyrt med flaskevarmere, sprinkelser for lurer og til og med aktivitetsvogner. Ideen er enkel: barn kan slippe ut damp og leke uten å forstyrre andre passasjerer. For VR-selskapet handler ikke dette om toleranse, men en rett til komfort for alle – både voksne og barn.

Blant de mange måtene Finland gjør livet mer håndterbart for barnefamilier: her er en titt på lekeplassen + biblioteket inne i togkupeen vår. Fem timers togreise med vår ettåring gjort enkelt! Vår forrige Amtrak, derimot, hadde ingen stellebord om bord. 👀 pic.twitter.com/v1y4bIHS4G — Zach Parolin (@ZParolin) 2. august 2024

Kompromisser andre steder i Europa

Østerrike følger en lignende tilnærming. Høyhastighetstogene deres tilbyr egne plasser for familier, samt stille soner for passasjerer som ønsker å reise i fred og ro, uten å forby barn. Noen tog har til og med en liten kino for yngre barn for å holde dem underholdt på lange reiser.

Belgia og Italia tillater også barn i stille vogner, basert på foreldreansvar snarere enn utestengelse. I Spania forbyr derimot det nasjonale jernbaneselskapet Renfe eksplisitt tilgang til «stille områder» for mindreårige under 14 år og for dyr, og innfører dermed en policy som ligner på den som SNCF har testet.

Et samfunnsproblem snarere enn et enkelt spørsmål om komfort

Bak denne kontroversen ligger en visjon om å leve sammen. Bør visse områder reserveres for voksne som søker ro, med risiko for å ekskludere yngre mennesker? Eller bør togene redesignes slik at de virkelig imøtekommer alle typer reisende, inkludert barn?

I Finland og Sveits har togselskapene vist at det er mulig å forene en fredelig og familievennlig atmosfære. Mens Frankrike taler for en «barnefri» togvogn, har andre land valgt å tilby mer plass til barn.

Til syvende og sist går SNCFs «ingen barn»-eksperiment utover det enkle spørsmålet om komfort. Det avslører en spenning mellom to tilnærminger: den ene om separasjon, den andre om inkludering. I forsøket på å bevare roen risikerer selskapet å gjenspeile en sosial tretthet med tilstedeværelsen av barn. Likevel beviser Europa at det finnes balanserte løsninger: lekeområder for noen, stille soner for andre. Utfordringen for SNCF handler kanskje mindre om ekskludering enn om å finne opp et tog der alle naturlig finner sin plass.