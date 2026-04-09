En influencer anklaget for å bruke AI til å legge hodet sitt over en modells kropp

Det har oppstått kontrovers på sosiale medier etter at en amerikansk influencer ble anklaget for å bruke kunstig intelligens til å endre et bilde og hevde det som sitt eget. Saken, som er mye diskutert på nettet, reiser spørsmål om bruken av AI i produksjonen av visuelt innhold.

Et bilde i sentrum av kontroversen

Den amerikanske influenceren Lauren Blake Boultier har blitt anklaget av modellen Tatiana Elizabeth for å bruke et bilde modifisert med kunstig intelligens. Ifølge innlegg delt på nettet viser bildet en kropp som ligner på modellens, med identiske visuelle elementer, inkludert antrekk, positur og bakgrunn.

Tatiana Elizabeth hevdet at det originale bildet ble tatt på et sportsarrangement flere år tidligere. Hun påpekte også at innlegget antydet at influenceren hadde deltatt på en tennisturnering i Miami, mens det originale bildet angivelig ble tatt på US Open. Sammenligningen mellom de to bildene, som ble delt mye på sosiale medier, utløste raskt sterke reaksjoner.

Kunstig intelligens i sentrum av diskusjonene

Stilt overfor kritikk innrømmet Lauren Blake Boultier endelig at bildet kom fra en innholdsskapingsprosess ved hjelp av kunstig intelligens. I en melding lagt ut på Instagram-kontoen hennes beklaget influenceren og sa at hun ikke hadde til hensikt å bruke et bilde fra en annen innholdsskaper. Hun hevder å ha kontaktet Tatiana Elizabeth etter kontroversen og indikerer at hun ønsker å styrke kontrollen over publisert innhold gjennom teamet sitt.

En kontrovers som vekker etiske spørsmål på nytt.

Saken har skapt en rekke reaksjoner på sosiale medier, og noen brukere har uttrykt bekymring for bruken av kunstig intelligens i bildeproduksjon. Den raske utviklingen av verktøy for å modifisere eller generere visuelle elementer reiser spørsmål om åndsverk, innholdsautentisitet og beskyttelse av skapernes arbeid. Flere eksperter påpeker at AI-genererte eller modifiserte bilder noen ganger kan gjenbruke eksisterende elementer, noe som potensielt kan føre til konflikter om bruken av de opprinnelige dataene.

Den økende bruken av kunstig intelligens-teknologier i digital kommunikasjon endrer praksis for bildeproduksjon. Innholdsskapere er i økende grad pålagt å spesifisere opprinnelsen til det visuelle materialet de bruker for å unngå forvirring eller tvister. Denne saken fremhever utfordringene som den raske utviklingen av digitale verktøy medfører, spesielt når det gjelder åpenhet og respekt for kreativt arbeid.

Oppsummert fremhever situasjonen viktigheten av kontrollert bruk av AI-verktøy, spesielt i en kontekst der grensen mellom ekte og generert innhold noen ganger blir vanskelig å skille.