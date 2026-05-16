Denne boksemesteren oppfordrer kvinner til å «tørke å være annerledes»

Bare 16 år gammel kan Olivia Bahsous allerede skryte av en imponerende merittliste. Den unge kanadiske utøveren av palestinsk opprinnelse, som er tre ganger verdensmester i Muay Thai, bruker også berømmelsen sin til å spre et budskap: det finnes ikke én måte å være kvinne på, og det finnes heller ikke bare én måte å lykkes på.

«Jeg er den som tør å være annerledes.»

Det var i anledning den internasjonale kvinnedagen (8. mars) at Olivia Bahsous la ut en bemerkelsesverdig melding på Instagram. Den unge atleten skrev at i hvert slektstre finnes det en jente som bestemte at reglene ikke lenger gjaldt for henne.

En enkel, men kraftfull setning som oppsummerer reisen hennes perfekt. I en sport som fortsatt i stor grad domineres av menn, satte Olivia Bahsous sitt preg i svært ung alder ved å nekte å tilpasse seg. Budskapet hennes handler ikke bare om sport. Det fremkaller også ideen om å ta sin plass, forfølge sine ambisjoner og omfavne sin individualitet, selv når det utfordrer forventninger eller stereotypier.

Tre ganger verdensmester før fylte 16 år

Mens mange fortsatt er i ferd med å finne veien sin i ungdomsårene, samler Olivia Bahsous allerede internasjonale titler. Før hun fylte 16 år, ble hun tre ganger verdensmester i Muay Thai, og konkurrerte i tre forskjellige vektkategorier. I tillegg har hun vunnet flere gullmedaljer i IFMA-konkurranser, Det internasjonale Muay Thai-forbundet.

I 2023 representerte hun Canada på IFMA World Games som ble holdt i Tyrkia. Denne prestasjonen var desto mer imponerende med tanke på at hun allerede hadde over tretti kamper bak seg, bare 16 år gammel.

En multitalentfull idrettsutøver

Olivia Bahsous sin trening er ikke begrenset til Muay Thai. Ved siden av Muay Thai-treningen utvikler hun også ferdighetene sine i brasiliansk jiu-jitsu og grappling. Hun trener regelmessig i Thailand, spesielt ved Phuket Grappling Academy, hvor hun finsliper teknikken sin i ulike kampdisipliner. Denne allsidigheten gjorde det nylig mulig for henne å vinne en grappling-konkurranse organisert av ADCC Thailand.

Bak prestasjonene hans ligger et ekte familieprosjekt. Faren hans, Tanios Bahsous, har trent ham siden starten, mens moren hans, Randa, er involvert i å styre karrieren hans.

En suksess bygget med lokalsamfunnet

På sosiale medier deler Olivia Bahsous glimt bak kulissene fra hverdagen sin uten å prøve å finpusse imaget sitt. Hun viser frem seirene, men også de vanskelige treningsøktene, skadene, trettheten og tvilens øyeblikk.

Denne åpenheten har bidratt til å skape et svært engasjert fellesskap rundt henne. Takket være støtten fra følgerne hennes, klarte den unge atleten til og med å finansiere noen av turene sine for å delta i internasjonale konkurranser, særlig gjennom en crowdfunding-kampanje. Dette tjener som en påminnelse om at en idrettskarriere ikke alltid er bygget på store sponsorer eller ubegrensede ressurser, men også på utholdenhet og folk som tror på deg.

En beskjed som går langt utover ringen

Olivia Bahsous sier jevnlig at hun ikke har tenkt å stoppe før hun blir en av sin generasjons beste boksere. En fast ambisjon, drevet av stor selvtillit.

Utover titlene og medaljene, resonnerer reisen hennes sterkest med mange unge kvinner. Budskapet hennes oppfordrer dem til å ta plass, tro på sine evner og ikke være redde for å være annerledes. Og denne forskjellen kan ta tusen former: i sport, i arbeid, i stil, i drømmer eller i måten de opplever kroppene sine og sin femininitet på.

Til syvende og sist minner Olivia Bahsous oss om noe viktig: det finnes ikke én måte å være sterk på.