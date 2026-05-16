Pensjonsinntekt: husmødre i sentrum av debatten om usynlig arbeid

De har hektiske timeplaner og enorme familieforpliktelser, men likevel jobber de gratis, uten noen form for lønnsgjenkjenning. Husmødre spiller rollene som sekretær, barnepike, husholderske og kokk på én gang. Problemet er at dette arbeidet ikke er oppgitt. Logisk nok skal de ikke motta pensjon.

Usynlig arbeid som er vanskelig å tallfeste i pensjonisttilværelsen

Pensjonisttilværelsen er en drøm for alle yrkesaktive, men den reiser også noen bekymringer. Mange kvinner bekymrer seg for at de ikke vil «ha nok». Ved pensjonsalder er kvinner og menn ikke like. De som måtte avbryte karrieren på grunn av en eller flere fødsler, må ta igjen de tapte kvartalene, og deres hardt opptjente pensjon er mindre generøs enn menns.

Ifølge tallene mottar kvinner pensjoner som er 28 % lavere enn menns i gjennomsnitt. Årsakene? Karrierevalg i mindre prestisjefylte jobber i tjenestesektoren, vedvarende lønnsforskjeller og varierende lengde på fødselspermisjon. Hjemmeværende mødre lider i mellomtiden en dobbel straff og befinner seg i en blindsone, nesten «utenfor systemet».

Til tross for at de i årevis har tatt på seg husarbeid, laget lunsjer til hele familien og tatt vare på barn fra de første skrittene til det endelige farvelet, mangler de i stor grad anerkjennelse. Selv om ordtaket sier at «alt arbeid fortjener lønn», ser det ut til at det å brette klesvask, støvsuge eller skifte bleier anses som frivillig arbeid eller rett og slett «goodwill». Likevel nektes ikke hjemmeværende mødre pensjon i Frankrike. Den tar rett og slett ikke samme form som for yrkesaktive.

Beløpet husmødre kan forvente i pensjonisttilværelsen

Nettstedet Ma retraite en clair (Min pensjonisttilværelse gjort klar) har satt sammen en liste over rettighetene til disse kvinnene, som ofte blir oversett i prosessen. Med en enkel registrering hos France Travail (det franske arbeidsformidlingen) er det mulig å validere opptil seks kvartaler av pensjonsinnskuddene. Dette har imidlertid ingen betydning for den endelige alderspensjonen. Hjemmeværende mødre kan dra nytte av dette ved å søke om aldersforsikring for hjemmeværende foreldre (AVPF).

Dette gjør at CAF (familietilskuddsfondet) kan dekke pensjonsinnskuddene deres. Denne tilknytningen er imidlertid underlagt visse betingelser, som å motta familietillegget – som spesielt gis til familier med minst tre barn – eller å ta vare på et barn eller en voksen med funksjonsnedsettelse som har en varig uførhetsgrad på minst 80 %.

Uten pensjonsinnskudd er det vanligvis ingen standard pensjon. En husmor kan imidlertid motta ASPA (minimumsalderpensjon) fra fylte 65 år, avhengig av inntektskrav. Dette tilsvarer omtrent € 1 043 brutto per måned for en enslig person i 2026 og € 1 620 brutto per måned for et par.

Hva om husmødre fikk lønn?

Mens husmorstatusen tidligere ble påtvunget snarere enn valgt med full bevissthet, er det i dag en svært personlig avgjørelse. Ved siden av « tradisjonelle koner », disse kontroversielle netthusmødrene som viderefører et patriarkalsk ideal, finnes det mødre som ønsker å se barna sine vokse opp og vie seg fullt ut til oppdragelsen. Ofte kalt «husgudinner», ser de ikke bare på «Frustrerte fruer» mens de stryker skjorter. De er overalt. Budsjettsjef, lærer, veileder, vaskeriarbeider ... en enkelt side på CV-en deres ville ikke være nok til å liste opp alle ferdighetene deres.

Ifølge INSEE (det franske nasjonale instituttet for statistikk og økonomiske studier), tilsvarer dette husarbeidet, ofte avfeid som fullstendig hverdagslig, praktisk talt en 34-timers arbeidsuke. I en utopisk verden som dessverre aldri vil eksistere, ville hjemmeværende mødre derfor tjene mellom €50 000 og €60 000 per år. Det er like mye som en leder som jobber i finans. For å komme frem til dette anslaget la ekspertene sammen gjennomsnittslønnen for hver stilling som hjemmeværende mødre har.

Debatten handler ikke bare om hvor mye disse kvinnene bør motta når de når pensjonsalderen. Den stiller spørsmål ved vår kollektive måte å verdsette omsorg, utdanning og organisering av hjemmet på – viktige roller som fortsatt altfor ofte er henvist til skyggen av såkalte «produktive» karrierer.