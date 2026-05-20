En servitør skadet i ansiktet mens hun serverte skiftet sitt: videoen sjokkerer internettbrukere

Et overfall midt på lyse dagen på en kafé i Melbourne, Australia, har skapt raseri på sosiale medier. 25. april 2026, på Anzac Day, ble en 19 år gammel fransk servitør, Anaïs Poupon, skadet i ansiktet av en forbipasserende mens hun brakte mat til et bord på terrassen. Overvåkningsopptakene, som nylig ble lagt ut på nett av etablissementet, har blitt sett millioner av ganger, noe som har utløst utbredt harme og et utbrudd av solidaritet.

Fakta: et overfall som skjedde mens man var i tjeneste

Angrepet skjedde rundt klokken 13.00 foran kafeen La Vallée, som ligger på Keilor Road i Essendon-distriktet nordvest i Melbourne. Overvåkningsopptak som er offentliggjort av etablissementet viser den unge servitøren som forlater kafeen med tre tallerkener for å servere kunder som sitter på terrassen. En kvinne som går forbi i det øyeblikket slår plutselig bunnen av tallerkenene, som traff servitøren i ansiktet før den knuses i bakken. Forbipasserende går sin vei uten å stanse, og etterlater den unge kvinnen skadet og i sjokk.

En video som skaper oppstyr i Australia

Kafeen La Vallée la ut bildene på Instagram-kontoen sin, sammen med en oppfordring til vitner: «Hjelp oss å identifisere denne kvinnen.» Videoen ble raskt plukket opp av en rekke australske og internasjonale medier. Ifølge kafeens eier, Josh Rabie, kom servitøren hans inn gråtende, skadet og dekket av mat. Han uttrykte sin forargelse over volden på åstedet og kalte handlingen uforståelig.

Vitnesbyrdet til Anaïs Poupon

I et intervju med det australske programmet A Current Affair ga Anaïs Poupon en forvirret beretning. «Jeg så at tennene mine var brukket, og det var mye blod», sa den unge servitøren. Ifølge henne sa angriperen : «Det er din feil», før hun dro. «Jeg sa til henne: 'Hva? Jeg gjorde ingenting. Jeg gjør bare jobben min. Nei, beklager, men det er ikke min feil'», fortalte hun. Anaïs Poupon forklarte at hun i utgangspunktet fryktet å miste tennene, før hun ble beroliget av behandlingen hun fikk. Moren hennes, som ble værende i Frankrike, sa at hun var «veldig bekymret» etter angrepet.

En etterforskning er i gang

Victoria-politiet har bekreftet at de har startet en etterforskning. Etterforskerne prøver å identifisere kvinnen som er sett på CCTV-opptakene. Ifølge en offisiell uttalelse rapportert av australske medier , hadde den mistenkte på seg en langermet svart topp, lyseblå jeans, solbriller og et sølvkjede med anheng. Hun bar plastflasker med iskaffe og holdt en svart jakke. Myndighetene ber alle som har informasjon om å melde seg.

En bred bevegelse av lokal solidaritet

Angrepet utløste en strøm av støtte i Melbourne. En tannklinikk i nærheten, Healthy Smiles, tilbød seg til og med å dekke den unge servitrisens tannlegeutgifter gratis. Andre bedrifter trådte også til: en restaurant tilbød en gratis middag, og en jiu-jitsu-klubb tilbød et års medlemskap i et selvforsvarskurs. En lokal forretningsmann, Adrian Portelli, annonserte en belønning på 5000 australske dollar for informasjon som fører til identifisering av angriperen. I mellomtiden samlet en GoFundMe-kampanje lansert av en venn av offeret, Anaïs Poupon, inn flere tusen dollar for å dekke hennes medisinske utgifter og rekonvalesens.

En uttalelse som utfordrer restaurantbransjen

Hendelsen førte også til en offentlig reaksjon fra John Hart, president i Restaurant and Catering Australia, som fordømte det som et «uakseptabelt angrep» på en profesjonell som rett og slett gjør jobben sin. Han understreket at ansatte i gjestfrihetsbransjen spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og aldri bør bli utsatt for slike handlinger. Dette angrepet har brakt spørsmålet om sikkerhet for serveringspersonalet, som er spesielt sårbare på grunn av sin interaksjon med publikum, tilbake i søkelyset.

Selv om Anaïs Poupon siden har kunnet gå tilbake til jobb, har hun ifølge familien sin betrodd seg om at hun har til hensikt å forlate landet etter denne traumatiske opplevelsen. Utover sjokket bildene forårsaket, har denne saken fremhevet både sårbarheten til unge utenlandske arbeidere i utlandet og et fellesskaps evne til å samles rundt et offer for unødvendig vold.