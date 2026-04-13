Denne profesjonelle tennisspilleren trener midt i lyden av bombing.

Samfunn
Fabienne Ba.
Screen vidéo @martakostyuk / Instagram

Den ukrainske profesjonelle tennisspilleren Marta Kostyuk delte en slående realitet fra sin atletiske forberedelse: trening i Kyiv under den konstante lyden av luftalarmer. Beretningen hennes fremhever utfordringene noen idrettsutøvere står overfor som konkurrerer i ustabile geopolitiske sammenhenger.

En melding som gjenspeiler en vanskelig virkelighet

På sosiale medier indikerte Marta Kostyuk at hun forbereder seg til grussesongen i Kyiv mens hun står overfor luftangrepsalarmer. Hun skrev: «Forberedelser til grussesongen i Kyiv. Under luftangrepsalarmer.» Denne meldingen fremhever de vanskelige forholdene noen idrettsutøvere fortsetter treningen under, til tross for et miljø preget av usikkerhet. Siden starten av Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har mange ukrainske idrettsutøvere snakket om konfliktens innvirkning på trening, reiser og karrierer.

Viktig forberedelse til grusbanesesongen

Grusbanesesongen er en avgjørende periode i den profesjonelle tenniskalenderen, med flere store turneringer i Europa. Fysisk og teknisk forberedelse er spesielt krevende, ettersom denne overflaten endrer spillhastigheten og bevegelseshastigheten. Trening i et miljø preget av hyppige forstyrrelser kan forstyrre kontinuiteten i den atletiske utviklingen, noe som krever betydelig tilpasningsevne. For profesjonelle spillere er jevn trening et nøkkelelement for prestasjoner i internasjonale konkurranser.

Sport og geopolitiske realiteter

Siden 2022 har flere ukrainske idrettsutøvere offentlig tatt opp krigens innvirkning på karrieren deres. Noen har valgt å trene i utlandet, mens andre – som Marta Kostyuk – fortsetter å dele bilder fra hverdagen sin i hjemlandet. Disse utøvernes beretninger tjener som en påminnelse om at geopolitiske hendelser kan ha direkte konsekvenser for idrettslig forberedelse, mental helse og konkurranseprestasjoner. I denne sammenhengen blir idrettsutøvernes stemmer også en måte å øke bevisstheten om realiteter som strekker seg utover idrettens sfære.

En spiller begikk både på og utenfor banen

Marta Kostyuk har ved flere anledninger uttalt seg om konsekvensene av krigen i Ukraina, spesielt under internasjonale turneringer. I likhet med andre ukrainske idrettsutøvere har hun understreket viktigheten av å fortsette å representere landet sitt til tross for vanskelighetene. Deltakelsen hennes i internasjonale konkurranser skjer i en kontekst der mange idrettsutøvere streber etter å opprettholde karrieren sin, samtidig som de er oppmerksomme på situasjonen i hjemlandet. Denne doble virkeligheten understreker kompleksiteten i reisen for idrettsutøvere som opererer i et miljø preget av usikkerhet.

Til syvende og sist fremhever Marta Kostyuks beretning de unike forholdene som noen idrettsutøvere fortsetter sin profesjonelle trening under. Trening under luftangrepsvarsler illustrerer virkningen av den geopolitiske konteksten på idrettsutøvernes hverdag. Utover atletisk ytelse understreker denne situasjonen tilpasningsevnen som kreves for å konkurrere på høyeste nivå under eksepsjonelle omstendigheter.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
