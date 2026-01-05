Nettmobbing av Brigitte Macron: dommen er falt for de ti tiltalte.

Den 5. januar 2026 dømte en domstol i Paris åtte nettmobbere som hadde rettet seg mot Brigitte Macron til betingede fengselsstraffer fra fire til åtte måneder, og én til seks måneder i fengsel. Disse dommene var rettet mot spredning av fornærmelser og hatefulle rykter på nettet om kjønnet og privatlivet til kona til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Angrep rettet mot kjønn og intimitet

Rettspresident Thierry Donnard la vekt på en «ondsinnet hensikt» gjennom «ondsinnede, nedverdigende og fornærmende» bemerkninger, ifølge Le Monde . Disse angrepene er en del av en massiv bølge av feilinformasjon om Emmanuel og Brigitte Macron, inkludert det ubegrunnede ryktet om at hun er transkjønnet.

En dyp innvirkning på familien

Brigitte Macron, som ikke var til stede under høringen, sendte inn en klage sent i august 2024 etter at ryktet hadde hatt en «svært sterk innvirkning» på de rundt henne. Hun fortalte etterforskerne at barnebarna hennes hørte klassekameratene sine si at «bestemoren deres [var] en mann», noe som avslørte den personlige innvirkningen denne nettbaserte trakasseringen hadde.

En fast juridisk respons i Frankrike og USA

Denne kjennelsen markerer et skritt i presidentparets juridiske respons, som har ført til at de har tatt rettslige skritt mot hovedsprekerne av disse ryktene, både i Frankrike og USA. Dommene som er avsagt gjenspeiler alvoret i nettmobbing rettet mot offentlige personer, spesielt når det gjelder deres privatliv og familie.

Et sterkt signal mot rykter på nettet

Disse domfellelsene kommer midt i en økning i hatefulle ytringer på nett, forsterket av anonymiteten i sosiale medier. Ved å straffe åtte tiltalte strengt har det franske rettssystemet satt en viktig milepæl i kampen mot nettmobbing, og forsterker det faktum at ærekrenkelse og ondsinnede rykter medfører alvorlige straffer.

Denne presedensen kan avskrekke andre kringkastere og styrke beskyttelsen av ofre for vold på nett. Det gjenstår å se om denne juridiske fastheten vil være begrenset til saker som involverer offentlige eller politiske personer, men vil bli anvendt med samme strenghet i situasjoner med trakassering rettet mot vanlige mennesker – det vil si de som ikke er i offentlighetens søkelys – hvis stemmer og lidelse fortsatt altfor ofte sliter med å bli anerkjent.

Denne dommen representerer en første juridisk seier for Brigitte Macron og markerer et vendepunkt i beskyttelsen av offentlige personer mot vold på nett. Ved å sette klare grenser for den giftige anonymiteten i sosiale medier, baner det franske rettssystemet vei for større ansvar blant internettbrukere, og beskytter ikke bare høyprofilerte individer, men også vanlige ofre for trakassering på nett.