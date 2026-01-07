Denne 14 år gamle skuespillerinnen fra Stranger Things er målet for motbydelige kommentarer.

I den siste sesongen av «Stranger Things» stjeler unge Holly Wheeler, Nancy og Mikes yngre søster, rampelyset. Hun gikk fra å være en birolle til en hovedrolleinnehaver på bare noen få episoder. Mens noen roste skuespillerinnen Nell Fishers medfødte talent, gjorde andre tenåringen til et fantasiobjekt. Den 15 år gamle jenta befant seg i sentrum av obskøne kommentarer, omtrent som Millie Bobby Brown i begynnelsen av karrieren.

Nell Fisher, offer for usunn seksualisering

Mens mangeårige fans sliter med å akseptere slutten på sin elskede serie og fortsatt klamrer seg til «Opp ned», diskuterer andre sine umiddelbare reaksjoner. Og å snakke om «Stranger Things» uten å nevne Holly Wheelers utrolige comeback ville være en alvorlig feil. I denne siste sesongen, som utløste intens debatt og ga næring til utallige teorier, er Holly Wheeler en sentral figur. Hun har nesten mer skjermtid enn den sanne hovedpersonen, den uforlignelige «Eleven».

En stille og beskjeden karakter fra tidligere sesonger, stjeler hun bokstavelig talt showet. En sky og uskyldig lillesøster, som vi har svært få minner om, har hun forvandlet seg til en fryktløs og modig eventyrer. I den første sesongen babler og leker Holly med filledukker, mens det i den store finalen er hun som trekker i trådene til handlingen.

Kledd i en kjole som får henne til å ligne den berømte Alice i Eventyrland, spiller hun en nøkkelrolle i denne siste kampen mot Vecna. Men i stedet for å applaudere denne «maktoppstigningen» og rose hennes nyanserte prestasjon, så noen det passende å nedvurdere den unge kvinnen og sverte henne. På diverse Reddit-forum, noen mer private enn andre, hadde disse rovdyrene en skikkelig kamp, og reduserte skuespillerinnen til et offer.

En reklameplakat hvis opprinnelige betydning har blitt avledet.

Netflix og skaperne av serien «Stranger Things» engasjerte kunstneren Billy Butcher, kjent for sin retro pop-art-stil. For den siste sesongen laget han flere plakater i «Andy Warhol»-stil, med hver karakter sammen med sterke symboler. Holly Wheeler, spilt av Nell Fisher, dukker opp i midten av plakaten med ansiktet tilsmusset av blod og et skremt uttrykk.

Internettbrukere med pedofile tendenser har funnet seksuelle konnotasjoner der det bare var erting. De føler seg berettiget til å komme med uanstendige hentydninger til et barn, noe som ville blitt straffet i den virkelige verden. Under det X-rated innlegget (tidligere på Twitter) kommenterte en bruker til og med skuespillerinnens fyldige lepper, og la fornærmelse til skade med vulgariteter.

Den mindreårige skuespillerinnen avkledd av AI

For å tilfredsstille lysten sin har rovdyrene nå et kraftig og farlig verktøy til rådighet: AI . Siden Elon Musk tok tøylene i voksenunderholdningsindustrien, er den mer effektiv enn noensinne. Enda verre, den forsterker de skitne fantasiene til internettavvikere. Med den kontroversielle Grok-assistenten er det nå mulig å komme med enhver visuell forespørsel uten sensur. Nell Fisher ble raskt en forsøkskanin i denne bildehandelen. 4. januar sirkulerte et falskt bilde av henne i en bananformet badedrakt på nettet. En ung kropp besudlet og misbrukt eksternt: dette er en vanlig forbrytelse i de mørkere hjørnene av nettet.

Det er også en veletablert taktikk i filmbransjen: å gjøre naivitet til et kriterium for ønskelighet. Skuespillerinner blir utsatt for usunne og depraverte blikk. Mange mister uskylden sin på settet og blir seksualisert mot sin vilje, som om det var et nødvendig overgangsrite. Før Nell Fisher hadde Millie Bobby Brown også den mørke opplevelsen av eksplisitt insinuasjon og jakten på unge kvinner.

I dag antyder internettbrukere at hun har nådd utløpsdatoen sin og anklager henne for å ha blitt voksen, et fenomen som er uunngåelig med mindre du heter Benjamin Button. Ved sine første opptredener ble Millie, knapt i puberteten, allerede fremstilt som en «voksen», pyntet med sminke, korte skjørt og hæler. Invitert i podkasten The Guilty Feminist sa hun at hun hadde opplevd «en god representasjon av hva som skjer i verden og hvordan unge jenter blir seksualisert ».

Skuespillerinnen Nell Fisher burde hylles for sitt utrolige skuespill og avvæpnende autentisitet. I stedet blir hennes image krenket av pedofile i forkledning.