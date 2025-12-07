Slutten på dusjing? Denne maskinen som «vasker mennesker» skaper oppstyr

Ideen virket usannsynlig i går, men i dag er den virkelighet: en maskin som vasker deg som klær, uten risting selvfølgelig, skaper oppstyr på sosiale medier. Midt mellom science fiction og svært reell innovasjon, dukker denne «menneskelige vaskemaskinen» opp som et av de mest uvanlige objektene ved slutten av 2025.

En stjerneattraksjon i Japan

Verdensutstillingen i Japan i 2025 bød absolutt på sin del av overraskelser, men ingen skapte så mye blest som denne futuristiske kapselen. Det japanske selskapet Science Corp, som allerede er kjent for sin høyteknologiske tilnærming til hverdagslivet, har nettopp annonsert den offisielle lanseringen av maskinen sin som er designet for å ... vaske hele mennesker. På Osaka-utstillingen trakk prototypen imponerende køer og ble en av messens stjerner. Det må sies at konseptet er nok til å tiltrekke seg selv de mest skeptiske.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

Hvordan fungerer denne maskinen som vasker folk?

Prinsippet er nesten foruroligende enkelt: i stedet for å gå inn i en vanlig dusj, legger du deg ned i en kokonglignende kapsel. Når lokket er lukket, tar apparatet seg av alt. Den renser deg skånsomt, som en vaskemaskin, men uten sentrifugering og med særlig vekt på din komfort. Alt dette akkompagneres av avslappende musikk som forvandler en vanlig rutine til et øyeblikk av ro.

En idé som ble født på 1970-tallet

Denne forbløffende kreasjonen er inspirert av en modell som ble presentert på verdensutstillingen i Osaka ... i 1970. Den nåværende presidenten for vitenskap, som da var 10 år gammel, var dypt imponert over denne visjonære oppfinnelsen. Flere tiår senere bestemte han seg for å gjenoppfinne den i en moderne versjon. Vitenskapstalsperson Sachiko Maekura forklarer til og med at maskinen «ikke bare renser kroppen, men også sjelen». For å oppnå dette inkluderer den pulsmåling og sporing av visse vitale tegn, noe som garanterer en altoppslukende, skånsom og trygg opplevelse.

Begrenset produksjon og en svimlende pris

Prototypen som ble presentert på Expo 2025 fanget oppmerksomheten til en amerikansk hotellkjede som var interessert i potensiell kommersialisering. Oppmuntret av denne entusiasmen bestemte selskapet Science seg for å starte en første produksjonsperiode. Som et resultat kjøpte et hotell i Osaka den aller første enheten og forbereder seg allerede på å installere denne ekstraordinære tjenesten.

Blant de første kjøperne er Yamada Denki, en velkjent japansk forbrukerelektronikkkjede, som håper å tiltrekke seg kunder takket være enhetens sjeldenhet. Og sjeldenheten er virkelig reell: bare rundt femti enheter vil bli produsert. Når det gjelder prisen, rapporterer lokale medier rundt 60 millioner yen, eller nesten €331 000. Denne summen plasserer maskinen solid i kategorien av eksepsjonelle teknologiske objekter.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

En innovasjon tilpasset den japanske rytmen

I Japan, hvor dagene ofte er lange og tiden er en daglig kamp, vil en maskin som kan tilby en rask, grundig og avslappende rens sannsynligvis bli en hit. Den lar folk vie et øyeblikk med velvære til kroppen sin, uten noen begrensninger. Det store spørsmålet er imidlertid om denne oppfinnelsen vil oppnå samme suksess internasjonalt. Vil den være i stand til å vinne over brukere fra andre kulturer, vant til sine egne dusj- eller baderitualer?

Det som er sikkert er at teknologien fortsetter å overgå forventningene våre og komme inn i riker vi ikke engang kunne forestille oss i går. En maskin som vasker folk: hvem skulle trodd på det? Og likevel eksisterer den, klar til å forvandle en hverdagslig oppgave til en futuristisk opplevelse.