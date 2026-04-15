Som 46-åring deler hun det hun skulle ønske hun hadde visst som 36-åring.

Samfunn
Fabienne Ba.
@devinedwelling / Instagram

Innholdsskaper Erin Devine (@devinedwelling ) delte en personlig refleksjon over lærdommene hun skulle ønske hun hadde visst for 10 år siden. Hennes mye kommenterte Instagram-innlegg berører ulike aspekter av hennes forhold til tid, sosiale forventninger og livsvalg.

Et personlig innlegg som gir gjenklang på nettet

I et innlegg delt på sosiale medier, betror Erin seg: «Jeg er 46. Her er fem ting jeg ville sagt til mitt 36 år gamle jeg ...» Hun deler refleksjoner hentet fra sin egen erfaring, og tar opp temaer som oppfatning av alder, forventningene vi setter til oss selv og viktigheten av å følge vårt eget tempo. Blant ideene hun fremhever er: «Du er ikke gammel som 40-åring», «Det finnes ikke noe slikt som 'riktig' timing», «Kjæledyr er en forpliktelse» og «Det er greit å ikke gjøre alle fornøyde».

Hun avslutter med et inspirerende budskap: «Kanskje du ikke nådde toppen din i tenårene, tjueårene eller trettiårene ... Kanskje oppfyllelsen din kommer i førtiårene. Hold deg på veien din, stol på prosessen og slipp taket.» Innhold om personlig utvikling er blant de mest delte formatene på sosiale medieplattformer.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Erin Devine (@devinedwelling)

Et budskap som resonnerer med mange mennesker

Innlegg som tar for seg karanteneopplevelsen, som de av Erin Devine (@devinedwelling ), får stadig større oppmerksomhet på sosiale medier, der diskusjoner om aldring og velvære er på vei oppover. Noen studier tyder på at digitale plattformer lar folk dele personlige erfaringer, noe som fremmer en følelse av fellesskap. Erins historie passer inn i denne trenden, der individuelle erfaringer blir temaer for kollektiv diskusjon.

Ved å dele rådene hun ville gitt til sitt 36 år gamle jeg, tilbyr Erin Devine (@devinedwelling ) en refleksjon rundt personlig vekst og tidsoppfatning. Beretningen hennes fremhever ideen om at livsstier ikke nødvendigvis følger en lineær bane.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Oppdrag Artemis II: Astronautlønn vekker reaksjoner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

