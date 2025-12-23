Statistikken om at nesten like mange kvinner som menn spiller videospill er kontroversiell.

Videospillverdenen utvikler seg raskt, og noe av den nyere statistikken kan utfordre dine forutinntatte meninger. Ifølge en studie fra Entertainment Software Association (ESA) publisert i 2025, representerer kvinner nå 48 % av spillere, et tall som setter spørsmålstegn ved det tradisjonelle bildet av spilleren.

En statistikk som vekker reaksjoner

Studien, kalt «Power of Play», undersøkte mer enn 24 000 deltakere i 21 land. Den avslører ikke bare en nesten lik representasjon av kvinner og menn i videospillverdenen, men fremhever også at 22 % av amerikanske spillere er over 65 år. Dette viser at videospill ikke lenger bare er for tenåringer eller unge voksne, men nå appellerer til alle generasjoner.

Denne nyheten har skapt oppstyr og provosert frem en rekke reaksjoner på sosiale medier. Mens noen tok imot disse tallene med entusiasme, forble andre skeptiske. Flere internettbrukere, hovedsakelig menn, syntes det var vanskelig å tro at så mange kvinner spilte. «Jeg ser aldri kvinnelige spillere», uttalte de, og argumenterte noen ganger for at det å spille mobilspill eller puslespill ikke er «ekte spilling».

Studien viser imidlertid at begrepet «gamer» ikke lenger er begrenset til det stereotype bildet av spilleren isolert foran dataskjermen. Spillpraksiser er nå ekstremt varierte: smarttelefonspill, puslespill, simuleringer, strategispill og til og med hjernetrening. Spill har aldri vært så inkluderende når det gjelder formater og spillstiler.

Spillerne snakker

Mange kvinner forklarer på sin side at usynligheten deres på visse plattformer ikke er synonymt med fravær. Frykten for trakassering, sexistiske bemerkninger eller giftig oppførsel får dem ofte til å forbli anonyme eller slå av mikrofonene sine. Som en internettbruker på X (tidligere Twitter) oppsummerer det: «Det er ikke det at vi ikke spiller, det er det at vi tier for å bli i fred.»

Disse beretningene viser at problemet ikke er mangel på interesse blant kvinner for videospill, men snarere det fortsatt altfor fiendtlige miljøet de opererer i. Konklusjonen er klar: spillmiljøet må fortsette å utvikle seg for å bli mer respektfullt og imøtekommende.

Mot inkluderende og universell spilling

Utover debattene fremhever ESA-studien en spennende realitet: videospill har blitt universelle og intergenerasjonelle. De er ikke lenger begrenset til det stereotype bildet av en tenåring bøyd over konsollen sin. I dag samler spilling kvinner, menn, eldre, fans av mobilspill så vel som konsollspill, over hele verden.

Til syvende og sist er utfordringen fortsatt avgjørende: å bygge et rom der alle kan spille fritt, uttrykke seg og føle seg verdsatt. Dette er et viktig skritt for at videospill ikke bare skal være en fritidsaktivitet, men også et middel for mangfold og delt glede. Så ikke nøl lenger: enten du er en fan av rollespill, puslespill eller strategispill, venter spillverdenen på deg med åpne armer.