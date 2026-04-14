Oppdrag Artemis II: Astronautlønn vekker reaksjoner

Artemis II-oppdraget, som markerte astronautenes tilbakekomst til månebane, vakte oppmerksomhet av en uventet grunn: mannskapets kompensasjon. Til tross for den historiske betydningen av denne reisen, forble astronautenes lønninger styrt av den amerikanske embetsmannslønnsskalaen . Dette systemet utløste reaksjoner, og noen observatører fremhevet gapet mellom det nødvendige ekspertisenivået og den tilhørende kompensasjonen.

Lønn basert på den amerikanske føderale lønnsskalaen

Mannskapet på Artemis II-oppdraget besto av Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen. I motsetning til noen misforståelser mottar ikke NASA-astronauter en spesifikk bonus for et romoppdrag. Lønn deres er basert på det amerikanske offentlige lønnssystemet, kjent som General Schedule (GS). Sivile astronauter klassifiseres vanligvis mellom GS-11 og GS-15 nivåer i henhold til deres erfaring og kvalifikasjoner.

Ifølge offentlig tilgjengelige data tilsvarer dette en kompensasjon på opptil omtrent 150 000 dollar per år (rundt 127 000 euro) for de mest erfarne fagfolkene. Dette systemet inkluderer ingen spesifikke bonuser for romferder, inkludert de med høy kompleksitet eller risiko.

En lønn som vekker reaksjoner

Astronautgodtgjørelse er et hyppig tema for offentlig debatt, spesielt gitt ansvaret som er forbundet med rollen deres. Noen observatører mener lønnen kan virke beskjeden med tanke på nivået av ekspertise som kreves og risikoen forbundet med romferder. Faktisk har astronauter som er valgt ut til Artemis-ferdene generelt spesielt krevende akademisk og faglig bakgrunn. Mange er erfarne ingeniører, forskere eller piloter, ofte med høyere grader innen spesialiserte felt.

Andre påpeker at astronautrollen er forankret i en offentlig tjeneste og vitenskapelig forskningsetos, hvor den primære motivasjonen ofte ligger i å bidra til romutforskning og fremme kunnskap. NASA dekker forretningsreiser, overnatting og andre oppdragsrelaterte utgifter, som et tillegg til den faste lønnen.

Fortsettelsen av Artemis-programmet

Artemis-programmet planlegger flere oppdrag de neste årene for å forberede en bærekraftig tilbakevending av mennesker til månen. På lengre sikt har NASA som mål å bruke disse oppdragene som et grunnlag for å utvikle bemannede utforskningsprosjekter til Mars. Artemis II representerer dermed et avgjørende skritt i den amerikanske romstrategien, og markerer gjenopptakelsen av bemannede måneferder mer enn femti år etter Apollo.

Kompensasjonen til astronautene på Artemis II-oppdraget har skapt reaksjoner på grunn av kontrasten mellom oppdragets betydning og den gjeldende lønnsstrukturen. Utover det økonomiske aspektet representerer Artemis II-oppdraget et stort skritt fremover innen romutforskning, og bekrefter ambisjonen om å utvikle en bærekraftig menneskelig tilstedeværelse utenfor jordbanen.