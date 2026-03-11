Denne bestemoren, som begynte å reise alene som 83-åring, fortsetter å inspirere reisende

Det finnes ingen aldersgrense for å oppnå drømmene dine. Historien om Elena Erkhova, en russisk bestemor som ble kjent som «Baba Lena», er et slående eksempel. Etter å ha tilbrakt store deler av livet sitt uten å kunne reise, bestemte hun seg for å dra ut for å oppdage verden i en alder av 83 år, og inspirerte tusenvis av mennesker med reisen sin.

En lidenskap for reising som ble realisert sent i livet

Elena Erkhova ble født i Krasnojarsk i Sibir. I mange år hindret hennes begrensede økonomiske midler henne i å reise, til tross for ønsket om å oppdage andre land. Det var først i høy alder at hun endelig klarte å realisere denne drømmen. Som 83-åring bestemte hun seg for å begynne å reise alene, ved å bruke pensjonen sin og pengene hun tjente på å selge blomster og strikkede ting. Gradvis klarte hun å organisere forskjellige turer, først innen Russland, deretter til utlandet.

Reiser på tvers av flere land

Gjennom årene har Baba Lena besøkt en rekke reisemål. Blant landene hun har utforsket er Tyskland, Italia, Thailand og Vietnam. Hun deler eventyrene sine på sosiale medier, ofte ledsaget av bilder tatt foran berømte monumenter eller i gatene i byene hun besøker. Innleggene hennes vekker raskt oppmerksomhet og når et internasjonalt publikum. Mange internettbrukere er imponert over energien og besluttsomheten hennes til å reise alene i hennes alder.

Økende popularitet på internett

Med tiden har Baba Lena blitt en ekte personlighet på sosiale medier. Instagram-kontoen hennes har tusenvis av følgere som er ivrige etter å følge hennes siste eventyr. Hun forteller om sine reiseopplevelser og deler øyeblikk fra hverdagen. Historien hennes gir spesielt gjenklang hos folk som drømmer om å reise, men noen ganger tror det er for sent å starte. For mange legemliggjør hun ideen om at personlige prosjekter kan oppnås på ethvert stadium i livet.

En historie som fortsetter å inspirere

Elena Erkhova døde i 2018, 91 år gammel. Historien hennes fortsetter imidlertid å bli mye delt på nett og i media. Den tjener som en påminnelse om at det er mulig å endre livets tempo og forfølge drømmene sine, selv senere i livet. Mange reisende nevner fortsatt Baba Lena som en inspirasjon til å våge å begi seg ut på eventyr, uavhengig av alder.

Ved å bestemme seg for å reise alene i en alder av 83 år, forvandlet Elena Erkhova en gammel drøm til en rekke eventyr rundt om i verden. Kjent som Baba Lena, beviste hun at det aldri er for sent å utforske nye horisonter. Historien hennes fortsetter å inspirere mange reisende i dag, og minner oss om at nysgjerrighet og en tørst etter oppdagelse kan vare livet ut.