På sosiale medier skaper influenceres «fattigdomsturisme» uro.

I oppmerksomhetsøkonomien som dominerer sosiale medier, tiltrekker noe innhold seg millioner av visninger ved å skildre fattigdom eller usikre levekår. Imidlertid vekker disse bildene også økende uro. Flere forskere og observatører snakker nå om «fattigdomsturisme» eller «fattigdomsporno» for å beskrive innhold som forvandler elendige situasjoner til skue for et nettpublikum.

"Fattigdomsturisme", et fenomen studert av forskere

Konseptet er ikke nytt. I akademisk litteratur refererer «slumturisme» til organiserte besøk til fattige eller marginaliserte nabolag, ofte presentert som alternative turistopplevelser. Forskere forklarer at dette fenomenet har vokst betydelig de siste tiårene og nå er et eget forskningsfelt innen turisme og bystudier. Studiet av «slumturisme» har utviklet seg betydelig de siste tjue årene, med forskning som fokuserer på dens økonomiske, sosiale og etiske konsekvenser.

Historisk sett går denne praksisen tilbake til 1800-tallet, da besøkende fra de velstående klassene reiste til de fattigere nabolagene i byer som London eller New York for å observere beboernes levekår. I dag finner disse besøkene sted i flere regioner i verden, særlig i Sør-Afrika, India, Kenya og Brasil.

Når sosiale medier gjør fattigdom til viralt innhold

Med fremveksten av YouTube, TikTok og Instagram har disse praksisene fått en ny dimensjon. Besøk i vanskeligstilte nabolag blir nå filmet og spredt bredt. Videoer viser for eksempel innholdsskapere som utforsker slumområder, opplever en «overlevelsesdag» i fattige områder, eller deler ut penger til innbyggere foran kamera. Denne typen innhold blir noen ganger beskyldt for å utnytte fattigdom for å generere engasjement og annonseinntekter.

Noen forskere omtaler dette som «fattigdomsporno», et begrep som brukes for å beskrive medieskildringer av fattigdom som søker å fremkalle en sterk emosjonell respons eller tiltrekke seg oppmerksomhet. Ifølge flere analyser kan disse bildene redusere komplekse sosiale realiteter til klisjeer eller forenklede fortellinger. Sosiale medier spiller også en rolle i den utbredte spredningen av disse bildene, som kan deles og kommenteres av millioner av brukere.

Favelaene i Brasil, et ofte sitert eksempel

Brasil er et av de mest studerte eksemplene innen forskning på fattigdomsturisme. I Rio de Janeiro har noen favelaer – fattige nabolag preget av sterke sosiale ulikheter – blitt turistmål. Guidede turer har blitt organisert der i flere tiår, spesielt i nabolag som Rocinha, en av de største favelaene i landet.

En studie utført av sosiologen Bianca Freire-Medeiros viser at disse turene kan tiltrekke seg flere tusen turister per måned til visse nabolag. Disse turene er imidlertid svært kontroversielle. Forskere påpeker at fattigdom kan utnyttes som en turistattraksjon, noe som reiser spørsmål om representasjonen av innbyggere og de faktiske fordelene for lokalsamfunnene.

Noe forskning tyder også på at turistruter noen ganger organiseres av aktører utenfor lokalsamfunnet, med forhåndsdefinerte reiseruter som ikke alltid gjenspeiler beboernes daglige virkelighet. I disse tilfellene kan besøkende kjøre gjennom nabolag eller stoppe på bestemte punkter, noe som bidrar til å forvandle disse områdene til observasjonspunkter.

Mellom bevissthet og voyeurisme

Forskere understreker imidlertid at problemstillingen er kompleks. Noen samfunnsbaserte turismeinitiativer forsøker å skape mer balanserte modeller, der lokale innbyggere deltar direkte i organisering av turer og drar nytte av en andel av inntektene. Likevel er grensen mellom bevisstgjøring og utnyttelse fortsatt sentral i debatten.

En analyse som fokuserer på etikken i turisme i fattige nabolag fremhever at «disse praksisene kan forsterke maktdynamikken mellom besøkende og innbyggere, spesielt når fattigdom blir et objekt for observasjon eller nysgjerrighet.» Forskerne påpeker også at «bilder som spres på nettet kan påvirke oppfatningen av disse nabolagene og deres innbyggere, og noen ganger forsterke stereotypier.»

Debatten rundt «fattigdomsturisme» illustrerer spenningene rundt representasjonen av ulikhet i det digitale rommet. Mens noe innhold hevder å øke bevisstheten om ofte usynlige sosiale realiteter, blir annet innhold anklaget for å gjøre prekæritet til et skuespill designet for å generere synspunkter. I sosiale mediers tidsalder blir disse etiske spørsmålene desto viktigere fordi bildene som spres av innholdsskapere kan nå et globalt publikum og ha en varig innflytelse på oppfatningene til hele samfunn.