Lekarz weterynarii ostrzega przed mało znanymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą spanie ze swoim zwierzęciem domowym.

Dzielenie łóżka z psem lub kotem to dla wielu osób jedna z drobnych przyjemności życia. Ta kojąca bliskość często wzmacnia więź ze zwierzęciem. Jednak , według weterynarza Toma Masona , do tego zwyczaju należy podchodzić z pewnymi środkami ostrożności, aby zapewnić wszystkim dobre samopoczucie.

Pasożyty, które mogą wpraszać się pod kołdrę

To pierwsza kwestia poruszona przez specjalistę: nawet kochany i zadbany pupil może być nosicielem niektórych pasożytów. Pchły, kleszcze czy roztocza mogą zatem łatwiej przedostać się do pościeli psa lub kota, który śpi w tym samym łóżku. Lekarz weterynarii przypomina również, że niektóre pasożyty wewnętrzne mogą w rzadkich przypadkach zostać przeniesione na ludzi. Ryzyko pozostaje niskie, ale jest wyższe w przypadku małych dzieci, osób starszych lub osób z osłabionym układem odpornościowym.

Dobra wiadomość: kilka prostych kroków może już ograniczyć narażenie. Czyszczenie psich łap odpowiednią chusteczką po każdym spacerze, dbanie o aktualność kuracji przeciwpasożytniczych i regularne pranie pościeli to doskonałe nawyki.

Sen, który czasami nie jest tak regenerujący

Czy Twój pies często zmienia pozycję? Czy Twój kot postanawia eksplorować mieszkanie o 3 nad ranem? Te drobne ruchy mogą zakłócić Twój sen, a Ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Działa to również w drugą stronę. Ludzie również mogą zakłócić sen swoich towarzyszy. I tak jak my, psy i koty potrzebują jakościowego snu, aby zachować zdrowie i równowagę każdego dnia.

Spanie z psem: przede wszystkim osobisty wybór

Czy to oznacza, że powinieneś wygnać psa lub kota z sypialni? Niekoniecznie. Eksperci zalecają przede wszystkim świadomość potencjalnych wad, aby podjąć świadomą decyzję. Jeśli lubisz spać ze swoim pupilem i dobrze Ci to wychodzi, nie ma żadnych zobowiązań, wstydu ani dramatów w kontynuowaniu tego. Każda para człowiek-zwierzę znajduje swoją własną równowagę. Dla tych, którzy wolą alternatywę, umieszczenie przytulnego kosza w pobliżu łóżka pozwala zachować tę kojącą bliskość, minimalizując jednocześnie niektóre niedogodności.

Najważniejsze jest, aby priorytetowo traktować higienę, komfort i dobro wszystkich zaangażowanych. W końcu nie ma jednego, właściwego sposobu na bycie troskliwym opiekunem psa.