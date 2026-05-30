Tego typu produkty spożywcze, powszechnie występujące w domach, mogą być niebezpieczne dla psów.

Nasze psy chętnie dzielą się z nami codziennym życiem, ale nie zawsze z naszymi talerzami. Niektóre produkty spożywcze, powszechne dla nas, mogą w rzeczywistości stanowić realne zagrożenie dla zdrowia ich psów. Lepsze rozpoznanie tych produktów oznacza zapewnienie im spokojniejszego, wygodniejszego i zdrowszego życia. Oto najważniejsze produkty spożywcze, które należy trzymać poza zasięgiem ich ciekawskich nosów.

Czekolada, znany fałszywy przyjaciel

Czekolada jest prawdopodobnie najsłynniejszym przykładem toksyny pokarmowej dla psów. Zawiera teobrominę, substancję, którą organizm psa eliminuje bardzo powoli.

W zależności od spożytej ilości i wielkości zwierzęcia, skutki mogą być różne: zaburzenia trawienia, niepokój, przyspieszone bicie serca, a w najpoważniejszych przypadkach poważne powikłania. Gorzka czekolada jest szczególnie ryzykowna, ponieważ zawiera wysokie stężenie teobrominy. Aby chronić dobrostan zwierzęcia, należy ją starannie przechowywać i nigdy nie pozostawiać tabliczki w zasięgu jego nosa.

Winogrona i rodzynki: toksyczność lepiej poznana

Winogrona i rodzynki, od dawna uważane za „weterynaryjną zagadkę”, są obecnie jednoznacznie uznawane za niebezpieczne dla psów. Badania naukowe, w tym opublikowane w „Journal of Veterinary Emergency and Critical Care”, sugerują, że kwas winowy, naturalnie występujący w tych owocach, może być przyczyną poważnych uszkodzeń nerek. Nawet w niewielkich ilościach może powodować ostrą niewydolność nerek.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nie wszystkie psy reagują w ten sam sposób: niewielka dawka może być nieszkodliwa dla jednego, a problematyczna dla innego. Dlatego ostrożność pozostaje najlepszym podejściem do zachowania ich dobrego samopoczucia.

Cebula i czosnek: uważaj na krew swojego psa

Cebula, czosnek, a także szalotka i szczypiorek należą do rodziny czosnkowatych. Za ich atrakcyjnym dla nas aromatem kryje się związek, który może osłabiać czerwone krwinki u psów.

Ryzyko to anemia, która może prowadzić do zmęczenia, osłabienia i spadku energii. Wbrew powszechnemu przekonaniu, wszystkie rodzaje żywności są podatne na anemię: surowe, gotowane, sproszkowane lub dodane do gotowych dań. Dzielenie się resztkami może wydawać się miłym gestem, ale najlepiej unikać przypraw, aby zapewnić zbilansowaną dietę.

Inne produkty spożywcze, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Na uwagę zasługują również inne produkty codziennego użytku.

Ksylitol, substancja słodząca występująca w niektórych gumach do żucia i produktach dietetycznych, jest szczególnie toksyczny dla psów. Może powodować szybkie i poważne reakcje.

Do produktów, których należy unikać, należą również orzechy makadamia, awokado i kawa ze względu na ich potencjalnie szkodliwy wpływ na organizm psa.

Znajomość tych produktów pozwala na wyrobienie sobie prostych, codziennych nawyków, które chronią zdrowie Twojego pupila. Dobrze chroniony pies to szczęśliwszy, bardziej zrelaksowany pies, w pełni gotowy do cieszenia się życiem u Twojego boku. W przypadku połknięcia niezbędna jest (bardzo) szybka reakcja: kontakt z lekarzem weterynarii pozwoli Ci podjąć skuteczne działania i ograniczyć ryzyko śmierci.