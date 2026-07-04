Tłumaczenie szczekania i miauczenia: zadziwiające obietnice tej naukowo opracowanej obroży

A co, gdyby Twój pies mógł w końcu powiedzieć Ci, co myśli, bez owijania w bawełnę i bez żadnych nieporozumień? Nowa inteligentna obroża z Chin wzbudza spore poruszenie, obiecując przekształcanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta w zrozumiałe zdania. To fascynujący i zaskakujący pomysł, wyraźnie mający na celu zacieśnienie więzi z naszymi towarzyszami.

PettiChat: kiedy głos Twojego zwierzaka staje się „czytelny”

Za tą innowacją stoi startup Meng Xiaoyi z Hangzhou, który zaprojektował urządzenie o nazwie „PettiChat”. To niewielkie, dyskretne urządzenie, które zadebiutowało na Kickstarterze 14 kwietnia 2026 roku, mocuje się do standardowej obroży, którą nosi już zwierzę.

Cel jest prosty na papierze, ale ambitny w praktyce: sprawić, by intencje psa lub kota były bardziej zrozumiałe, przekształcając szczekanie, miauczenie, a nawet określone pozy w krótkie wiadomości wyświetlane na smartfonie. Mogą to być frazy takie jak „Jestem głodny”, „ Chcę się bawić” lub „Jestem spokojny”. Według twórców, wszystko to zajmuje około 1,2 sekundy, dając wrażenie płynnego i niemal naturalnego dialogu z czworonożnym towarzyszem.

Aplikacja mobilna zaprojektowana z myślą o bardziej intuicyjnym połączeniu

System działa za pośrednictwem aplikacji mobilnej zsynchronizowanej z obrożą. Gdy zwierzę wydaje dźwięki, są one analizowane, a następnie tłumaczone w czasie rzeczywistym na proste komunikaty. Aplikacja umożliwiłaby również człowiekowi udzielenie odpowiedzi. Poprzez mówienie do telefonu, komunikat byłby następnie konwertowany na wokalizację dostosowaną do zwierzęcia. Ideą jest zatem stworzenie formy dwustronnej komunikacji, emocjonalnego mostu między dwoma gatunkami, które już wiele łączy… ale nie język.

Sztuczna inteligencja w sercu systemu

PettiChat działa w oparciu o model sztucznej inteligencji opracowany przez Alibaba Cloud. Według startupu, algorytm został wytrenowany na ponad milionie próbek dźwięków i zachowań psów i kotów. Sztuczna inteligencja analizuje zmiany w tonie, rytmie, częstotliwościach głosu i określonych zachowaniach, aby zidentyfikować intencje lub emocje. To podejście wpisuje się w obecny trend: wykorzystanie technologii do lepszego zrozumienia istot żywych i wzmocnienia więzi między ludźmi a zwierzętami.

„Ambitna obietnica”, która wywołuje poruszenie

Z komercyjnego punktu widzenia naszyjnik jest oferowany w cenie około 799 juanów, czyli około 100-120 euro. Jeszcze przed oficjalną premierą, zaplanowaną na koniec maja, złożono już ponad 10 000 zamówień w przedsprzedaży, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony opinii publicznej.

Startup szczyci się deklarowanym wskaźnikiem trafności interpretacji emocji na poziomie 94,6%. Imponujący wynik, ale naturalnie budzący wątpliwości. Co więcej, żadne opublikowane niezależne badanie nie potwierdziło jeszcze tych wyników. W krążącej w mediach społecznościowych notatce wskazano również, że wyniki te są obecnie dostarczane przez samego producenta, bez zewnętrznego potwierdzenia naukowego.

Między prawdziwą nauką a technologicznym marzeniem

W świecie badań idea „tłumaczenia” zwierząt nie jest nowa, ale wciąż podchodzi się do niej z ostrożnością. Zespoły uniwersyteckie pracują już nad analizą wokalizacji zwierząt, aby identyfikować wzorce emocjonalne, szczególnie u psów.

Badania te pokazują , że możliwe jest rozpoznanie stanów ogólnych, takich jak radość, stres czy podniecenie. Jednak przekształcenie konkretnego szczeknięcia w idealnie skonstruowane zdanie ludzkie pozostaje poza zasięgiem obecnej wiedzy. Wyzwanie jest ogromne: nie chodzi tylko o rozszyfrowanie dźwięku, ale o rekonstrukcję języka, który nigdy nie został zaprojektowany do użytku ludzkiego.

Niezależnie od tego, czy jest to prawdziwy przełom technologiczny, czy sprytny chwyt marketingowy, PettiChat ostatecznie ilustruje pragnienie: lepszego zrozumienia naszych pupili i wzmocnienia harmonijnej więzi z nimi. Poza funkcjonalnością techniczną, tego typu narzędzie zachęca nas do zwracania większej uwagi na sygnały obecne w naszym codziennym życiu. Postawa, spojrzenie, wokalizacje… Twój pupil i tak komunikuje się bardzo wiele. A czasami wystarczy po prostu nauczyć się słuchać inaczej, aby stworzyć jeszcze bardziej pozytywną i spokojną więź.