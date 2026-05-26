„Nie puścił”: Para opowiada o spotkaniu z rekinem tygrysim na Hawajach

Hawajska para przeżyła wstrząsające doświadczenie u wybrzeży Maui. Podczas spływu kajakowego Cheslei Akima i Alika Dickerson stanęły oko w oko z rekinem tygrysim, którego rozmiary przerosły rozmiar ich kajaka. Zgodziły się opowiedzieć o tym spotkaniu lokalnym mediom, co stanowi przypomnienie o konieczności zachowania ostrożności w wodach otaczających archipelag.

Nieoczekiwane spotkanie u wybrzeży Maui

Według magazynu People , incydent miał miejsce 23 maja 2026 roku, wczesnym popołudniem, u wybrzeży Olowalu na zachodnim brzegu Maui. Para znajdowała się około półtora kilometra od brzegu, gdy sytuacja uległa drastycznej zmianie. „Nagle, jakieś trzy metry przed kajakiem, pojawiła się płetwa. Zastanawiałem się, co to jest, a potem ruszyło w naszym kierunku z dużą prędkością” – opowiadał Cheslei Akima. Zwierzę, rozpoznawalne po jasnoszarych paskach, to rekin tygrysi, który wydawał się być dłuższy niż ich prawie czterometrowy kajak.

Imponująca konfrontacja

Sytuacja szybko stała się alarmująca, gdy rekin złapał kajak i zaczął nim rzucać. „Nie puszczał” – powiedziała młoda kobieta. Aby spróbować odpędzić zwierzę, Alika Dickerson niestety musiała uderzyć je kilka razy. „Za trzecim razem w końcu puścił. Lekko zanurkował, ochlapał nas ogonem i odpłynął” – wyjaśnił, wciąż wstrząśnięty. Po powrocie na ląd para odkryła, że rekin zostawił ślady ugryzień na kajaku.

Czy rekin tygrysi jest gatunkiem, na który warto uważać?

Chociaż ugryzienia ludzi przez rekiny pozostają rzadkie na Hawajach, notując zaledwie 3-4 incydenty rocznie, lokalne władze wskazują, że rekin tygrysi jest gatunkiem najczęściej uczestniczącym w takich spotkaniach. Ważne jest jednak, aby nie demonizować tych zwierząt: rekiny naturalnie zajmują pierwsze miejsce w nadmorskim łańcuchu pokarmowym i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów morskich.

W wielu przypadkach interakcje z ludźmi tłumaczy się rosnącą obecnością człowieka w ich siedlisku. Przebywając w obszarach, gdzie rekiny już występują, ludzie przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa spotkania. Ugryzienia te najczęściej wynikają z dezorientacji lub oportunistycznej eksploracji, zwłaszcza że niedobór ich ulubionej ofiary może skłonić zwierzę do poszukiwania innych źródeł pożywienia. Bodźce związane z tymi incydentami mogą następnie zostać włączone do ich zachowania, niekoniecznie sugerując intencje skierowane przeciwko ludziom.

Ostatecznie, mimo naznaczonego tym doświadczeniem, Cheslei Akima i Alika Dickerson nie zrezygnowały z oceanu. Apelują jednak do innych użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności: unikanie mętnej wody, niepływanie o świcie ani o zmierzchu oraz korzystanie z strzeżonych plaż.