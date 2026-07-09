Jak pomóc swojemu pupilowi lepiej radzić sobie z upałami w domu

Gdy temperatura rośnie, nasze zwierzęta również odczuwają skutki upałów. Psy, koty i inne zwierzęta domowe mają mniejsze możliwości regulowania temperatury niż my. Kilka prostych środków ostrożności może pomóc im zapewnić bardziej komfortowe i spokojne lato.

Zawsze dostępna świeża woda, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu

Nawodnienie to klucz do lepszego radzenia sobie z upałem u Twojego pupila (psa lub innego zwierzęcia). Upewnij się, że jego miska z wodą zawsze zawiera czystą, świeżą (nie zimną) wodę i jest regularnie uzupełniana. Zapewnienie większej liczby źródeł wody w domu może również zachęcić Twojego pupila do picia większej ilości płynów. To prosty krok, który pomoże mu zachować dobre samopoczucie, gdy temperatura wzrośnie.

Stwórz świeższe i przyjemniejsze wnętrze

Twój dom może stać się prawdziwą oazą spokoju, chroniącą przed upałem. W najgorętszych godzinach zamknij okiennice, żaluzje lub zasłony, aby ograniczyć dostęp promieni słonecznych. Wykorzystaj chłodniejsze pory dnia, wczesny poranek lub wieczór, aby przewietrzyć i odświeżyć powietrze. Zapewnij swojemu pupilowi (psu lub innemu zwierzęciu) swobodny dostęp do najchłodniejszych pomieszczeń, na przykład tych z kafelkową podłogą, gdzie może naturalnie odpocząć. Mata chłodząca, bezpiecznie umieszczony wentylator lub odpowiednia odzież chłodząca również zapewnią dodatkowy komfort.

Jeśli nie masz żadnego „specjalnego” sprzętu, chłodny, wilgotny ręcznik położony na podłodze może stać się wygodną przestrzenią, w której Twój pupil będzie mógł się położyć w razie potrzeby. A jeśli pomimo Twoich starań, schłodzenie domu nadal jest trudne, rozważ inne alternatywy: tymczasowe umieszczenie zwierzaka w chłodniejszym miejscu u znajomych lub rodziny albo odwiedzenie miejsc przyjaznych zwierzętom (psom lub innym zwierzętom) z klimatyzacją może być dobrym rozwiązaniem w okresach intensywnych upałów.

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Dostosuj spacery i zabawę

Podczas fali upałów, rutyna Twojego psa wymaga zmiany. Wybieraj spacery wcześnie rano lub wieczorem, gdy powietrze jest chłodniejsze. W najgorętszych godzinach najlepiej unikać długich spacerów, biegania i forsownych zabaw. Uważaj też na podłoże: rozgrzany słońcem asfalt może poparzyć łapy. Nawet krótki spacer może być dla Twojego towarzysza niekomfortowy.

Uważaj na powszechne błędne przekonania: zwierzę (pies lub inne) może doznać udaru cieplnego nawet w cieniu. Gorące, słabo wentylowane lub nadmiernie wilgotne środowisko może szybko stać się niebezpieczne. Nigdy nie zostawiaj swojego zwierzaka samego w samochodzie, nawet na kilka minut, ponieważ temperatura wewnątrz może bardzo gwałtownie wzrosnąć.

Delikatnie odśwież swojego zwierzaka

Aby pomóc Twojemu pupilowi poczuć się trochę chłodniej, kilka prostych kroków jest skutecznych i nie koliduje z jego komfortem. Możesz delikatnie zwilżyć jego brzuch, pachy i łapy letnią lub lekko chłodną wodą.

Unikaj jednak moczenia głowy lub grzbietu psa: te miejsca nie są idealne do odprowadzania ciepła i mogą być nieprzyjemne. Unikaj również lodowatych pryszniców i nagłych zanurzeń w bardzo zimnej wodzie, które mogą spowodować szok termiczny. Dla psów lubiących wodę, mały basen lub miejsce, w którym mogą zanurzyć łapy, może być świetnym sposobem na ochłodę.

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Większa czujność w przypadku psów o większej wrażliwości

Niektóre psy są szczególnie wrażliwe na wysokie temperatury. Dotyczy to zwłaszcza psów brachycefalicznych, co oznacza „krótkogłowych”. Ich budowa utrudnia oddychanie i regulację temperatury.

Wśród ras dotkniętych tym problemem są buldog angielski, buldog francuski, mops, pekińczyk i boston terrier. W przypadku tych psów należy zachować jeszcze większą ostrożność: ograniczyć wyjścia do najchłodniejszych pór dnia, zapewnić im ścisły nadzór i zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki.

Rozpoznawanie objawów udaru cieplnego

Zwróć szczególną uwagę na zachowanie swojego pupila (psa lub innego). Ciężkie dyszenie, skrajne zmęczenie, niechęć do ruchu, nadmierne ślinienie się, nietypowy chód lub letarg mogą być objawami udaru cieplnego.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub jeśli Twój pupil wykazuje te objawy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Możesz również zadzwonić pod całodobowy numer pogotowia weterynaryjnego 3115 , który pokieruje Cię do dyżurnego lekarza weterynarii w Twojej okolicy.

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Dzięki tym kilku prostym nawykom Twój pupil (pies lub inny) będzie mógł cieszyć się latem w lepszych warunkach. Twoja codzienna troska to jego najlepszy sprzymierzeniec w zachowaniu komfortu i zdrowia podczas upałów.