„Wydaje się to nierealne”: podczas uprawiania wakesurfingu znajduje się w środku grupy delfinów

Życie zwierząt
Anaëlle G.
@cass.officiel/Instagram

Twórczyni treści @cass.officiel przeżyła niedawno magiczną chwilę podczas uprawiania wakesurfingu, nagle otoczona stadem delfinów. Ten filmik na Instagramie, który w ciągu kilku godzin stał się viralem, zachwycił internautów, którzy zachwycają się tym morskim pięknem.

Czym jest wakesurfing?

Wakesurfing to hybrydowy sport wodny łączący elementy surfingu i wakeboardingu. Łódź tworzy sztuczną falę na swoim śladzie, początkowo ciągnąc zawodnika za linę. Po wypłynięciu zawodnik puszcza linę i swobodnie surfuje na tej „nieskończonej fali” bez uwięzi, z prędkością 16-18 km/h, wykonując ewolucje i zwroty.

Niespodziewane delfiny gościnne

W filmie twórczyni treści @cass.officiel i jej przyjaciele cieszą się krystalicznie czystą wodą, gdy nagle pojawiają się delfiny, płynąc w rytm deski surfingowej. Skaczą, unoszą się na fali, tworząc magiczną, wodną symbiozę. Podpis „Spełnienie marzeń” doskonale oddaje surowe emocje tego improwizowanego baletu.

Internauci są oczarowani: „Jakie to piękne!”

Komentarze przepełnione są podziwem: „Piękne, aż mam gęsią skórkę”, „Magiczna chwila, dziękuję za podzielenie się tym”, „Wydaje się nierealne, delfiny potrafią rozpoznawać piękne dusze”. Wielu marzy o tym, by na nowo przeżyć tę niezwykłą więź między człowiekiem a naturą, chwaląc ich wyjątkowe szczęście.

Krótko mówiąc, ten film, symbol wodnej wolności i więzi ze zwierzętami, przywołuje magię nieoczekiwanych spotkań. Film, który sprawia, że chcesz ślizgać się po wodzie, niezależnie od tego, czy są delfiny, czy nie!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Czy nasze zwierzęta spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Czy nasze zwierzęta spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami?

Telewizor w tle, filmy z ptakami na YouTube czy tablet pozostawiony na podłodze… ekrany stanowią obecnie element wystroju...

Zwierzęta te podważają przyjęte przekonania na temat „kobiecej siły”.

W świecie zwierząt kobiety zajmują swoje miejsce i ugruntowują swoją pozycję. W naturze pełno jest ikon feministek, które...

Jak pies czekający na adopcję stał się nową „gwiazdą internetu”

W schroniskach tysiące zwierząt co roku czekają na drugą szansę. Czasami wystarczy jeden szczegół, spojrzenie, ulotna chwila, by...

Dlaczego ten kociak o wielkich oczach jest tak intrygujący?

Kanadyjski kociak roztopił serca tysięcy internautów w mediach społecznościowych. Jego ogromne, wręcz nierealne spojrzenie urzeka i intryguje. Jednak...

W Australii zwierzę, które uważano za wymarłe od 80 lat, pojawia się ponownie w niezwykłym filmie

Mały torbacz, którego uważano za wymarłego od dziesięcioleci, został niedawno sfilmowany w północnej Australii. To ponowne odkrycie rozbudziło...

Przyznaje się do kłamstwa na temat „zabrania mu psa”, czym wywołuje oburzenie wśród internautów.

Media społecznościowe mogą być niesamowitym placem zabaw, ale także prawdziwym polem minowym. Cyril Schreiner, francuski twórca treści znany...