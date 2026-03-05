Czy nasze zwierzęta spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami?

Telewizor w tle, filmy z ptakami na YouTube czy tablet pozostawiony na podłodze… ekrany stanowią obecnie element wystroju wielu domów. Ale co z naszymi psami i kotami? Czy te jaskrawe obrazy naprawdę je urzekają, a co ważniejsze, czy są one korzystne dla ich samopoczucia?

Czy zwierzęta naprawdę widzą, co dzieje się na ekranie?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, psy i koty rzeczywiście potrafią odbierać obrazy wyświetlane na nowoczesnych ekranach. Starsze telewizory, z niższymi częstotliwościami odświeżania, powodowały migotanie, które psy łatwo wyczuwały ze względu na ich bardzo wrażliwy wzrok. Dzięki dzisiejszym ekranom o wysokiej rozdzielczości obraz wydaje się im znacznie płynniejszy.

Według American Kennel Club , psy mogą teraz łatwiej śledzić ruch na ekranie, co wyjaśnia, dlaczego niektóre z nich oglądają telewizję tak uważnie. Koty natomiast są szczególnie zainteresowane szybkimi ruchami. Sylwetka ptaka lub ryby przelatującej przez ekran może pobudzić ich naturalny instynkt łowiecki. Ich czujne ciała, błyszczące oczy i maleńkie łapki gotowe do skoku świadczą o tej typowo kociej ciekawości.

Prosta forma rozrywki… czy prawdziwy bodziec?

W odpowiedzi na to zainteresowanie, niektóre platformy oferują obecnie programy specjalnie zaprojektowane dla zwierząt: dziobiące ptaki, skaczące wiewiórki czy spokojnie pływające ryby. Badanie opublikowane w 2022 roku w czasopiśmie „Applied Animal Behaviour Science” obserwowało reakcje psów na różne rodzaje obrazów telewizyjnych.

Naukowcy zaobserwowali, że psy reagowały najsilniej na sceny przedstawiające inne psy, którym towarzyszyły znajome dźwięki, takie jak szczekanie. Z kolei statyczne krajobrazy wzbudzały znacznie mniejsze zainteresowanie. Reakcja była jednak bardzo zróżnicowana w zależności od temperamentu. Niektóre psy entuzjastycznie podążały za ekranem, przechylając głowy i nastawiając uszy, podczas gdy inne wolały całkowicie ignorować ten wizualny spektakl.

Czy ekrany stanowią zagrożenie?

Jak dotąd żadne badania nie wykazały, że umiarkowana ilość czasu spędzanego przed ekranem jest szkodliwa dla zwierząt. Jednak RSPCA przypomina nam , że bogate i zróżnicowane środowisko pozostaje niezbędne dla dobrostanu zwierzęcia. Innymi słowy, oglądanie kilku animowanych obrazów samo w sobie nie stanowi problemu. Z drugiej strony, pozostawienie psa samego na kilka godzin przed telewizorem nie zastąpi aktywności, które rzeczywiście przyczyniają się do jego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Nasi towarzysze potrzebują ruchu, wąchania, eksploracji i interakcji. Aktywne ciało, poruszające się łapy i stymulowany umysł to prawdziwe składniki satysfakcjonującego życia zwierząt. U niektórych zwierząt o wysokiej wrażliwości, szybkie obrazy lub nagłe dźwięki mogą nawet wywołać nadmierne podniecenie lub frustrację.

Kwestia osobowości

Podobnie jak u ludzi, preferencje są bardzo zróżnicowane. Niektóre psy stają się prawdziwymi widzami, czasami szczekając na zwierzę na ekranie. Inne przechodzą obok, nawet go nie zauważając. Kilka czynników może wyjaśniać te różnice: wiek, poziom energii, rasa lub doświadczenie życiowe. Dla kotów ekran może zapewnić krótkotrwałą stymulację wizualną, ale rzadko jest ona tak satysfakcjonująca, jak interaktywna zabawa piórkiem czy piłką.

Czy zatem powinniśmy ograniczać im czas spędzany przed ekranem?

Nie ma oficjalnych zasad dotyczących zwierząt. Eksperci zgadzają się jednak co do prostej zasady: czas spędzony przed ekranem powinien być dodatkiem, a nie główną aktywnością. Dla szczęśliwego i dobrze zbudowanego psa lub kota priorytetem pozostają spacery, interaktywne gry, interakcje z opiekunami i eksploracja realnego świata.

Krótko mówiąc, jeśli Twój pies usiądzie na kilka minut, żeby popatrzeć na ptaka w telewizji, możesz się uśmiechać bez obaw. Prawdziwy sekret dobrostanu zwierząt nie tkwi w ekranie… ale w bogatym, aktywnym życiu pełnym odkryć.