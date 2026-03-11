W Paryżu aktorka przywraca szykowny przedziałek z boku.

Trendy w modzie ewoluują regularnie, a niektóre fryzury uważane za „przestarzałe” często wracają do łask. Tak jest w przypadku przedziałka z boku, który zdaje się przeżywać renesans popularności. Podczas Tygodnia Mody w Paryżu, francuska aktorka Léa Seydoux zwróciła na siebie uwagę, prezentując tę fryzurę, co ożywiło zainteresowanie tym rodzajem fryzury.

Godny uwagi występ na Paryskim Tygodniu Mody

Léa Seydoux wzięła udział w pokazie mody Louis Vuitton, który odbył się w Cour Carrée Luwru w Paryżu. Wydarzenie, którego pomysłodawcą był dyrektor artystyczny Nicolas Ghesquière, zgromadziło liczne osobistości ze świata mody i filmu. Na tę okazję francuska aktorka postawiła na elegancką fryzurę z delikatnymi falami i przedziałkiem na boku. Ta prosta, a zarazem wyrafinowana stylizacja szybko przykuła uwagę obserwatorów mody i miłośników piękna.

Fryzura inspirowana klasyczną elegancją

Przedziałek z boku od dawna kojarzony jest z hollywoodzką estetyką. W latach 40. i 50. wiele aktorek przyjęło ten styl, aby podkreślić rysy twarzy i dodać fryzurze dynamiki. Ten typ fryzury często tworzy lekko asymetryczną grzywkę, nadając wyrafinowany efekt bez konieczności skomplikowanej stylizacji. W przypadku Léi Seydoux fryzura została połączona z naturalnymi falami, co podkreślało elegancki i romantyczny wygląd.

Powrót trendu z lat 2000.

Przedziałek z boku był również dominującym trendem fryzjerskim w latach 2000. i na początku 2010., szeroko stosowany zarówno na czerwonym dywanie, jak i w życiu codziennym. Od kilku lat trendy fryzjerskie faworyzują przedziałek na środku głowy, uważany za bardziej nowoczesny i minimalistyczny. Jednak niektórzy styliści i fryzjerzy obserwują obecnie stopniowy powrót przedziałka z boku, szczególnie na pokazach mody i imprezach.

Prosty trik, który doda Twoim włosom objętości

Oprócz walorów estetycznych, przedziałek z boku ma również zaletę praktyczną: może dodać włosom objętości. Fryzjerzy wyjaśniają, że „odsunięcie przedziałka od naturalnej linii włosów tworzy wrażenie głębi u nasady”. Dzięki temu włosy wydają się grubsze, a fryzura zyskuje na dynamice. Technika ta jest często stosowana w celu dodania objętości cienkim włosom lub do nadania fryzurze struktury bez użycia zbyt wielu produktów do stylizacji.

Pojawiając się z przedziałkiem na boku podczas Tygodnia Mody w Paryżu, Léa Seydoux ponownie włączyła klasyczną fryzurę do kanonu, styl, który ma szansę powrócić do łask wśród obecnych trendów. Ta fryzura, łatwa do wykonania i dobrze wyglądająca, dowodzi, że prosty detal może czasem odmienić cały look.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Wyglądać „nieuczesanie”: nowa modna „męska” fryzura

