Blondynka, brunetka, ruda… jakie są najpopularniejsze kolory włosów na świecie?

Fryzjerstwo
Anaëlle G.
Photo d'illustration : drobotdean / Magnific

A co, gdyby nasze włosy opowiadały historię różnorodności świata? Od kruczoczarnych po ognistoczerwone – niektóre kolory włosów są znacznie bardziej powszechne niż inne.

Czarny i brązowy, wielcy zwycięzcy

Nic dziwnego, że ciemne kolory włosów są zdecydowanie najpopularniejsze na świecie. Według powszechnie akceptowanych szacunków , czarne (lub bardzo ciemnobrązowe) włosy stanowią około 75–85% światowej populacji, co czyni je zdecydowanie najpopularniejszym kolorem włosów. Występuje on głównie w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej oraz Europie Południowej i Wschodniej. Kolejnym najczęściej występującym kolorem jest kasztanowy, czyli jaśniejszy brąz, który ma około 11% populacji. Jest on szczególnie rozpowszechniony w Europie i krajach o dużej populacji osób pochodzenia europejskiego.

Blond włosy są rzadsze niż się wydaje.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, naturalne blond włosy występują dość rzadko: dotykają zaledwie 2–3% światowej populacji. Występują głównie w Europie Północnej, gdzie w niektórych populacjach lokalnych wskaźnik ten jest znacznie wyższy. Wrażenie, że widzimy ich więcej, wynika z faktu, że blond jest również najpopularniejszym sztucznym kolorem włosów: prawie trzy na cztery kobiety rasy białej próbują go przynajmniej raz w życiu. To poważnie wypacza nasze postrzeganie rzeczywistej liczby naturalnych blondynek.

Rude włosy, najrzadszy kolor

Nagrodę za rzadkość otrzymują rude włosy, które występują u zaledwie około 1–2% światowej populacji. Odcień ten jest powiązany z wariantem genu MC1R, dziedziczonym recesywnie: aby mieć rude włosy, należy odziedziczyć zmutowaną wersję genu od obojga rodziców. Właśnie dlatego rude włosy występują głównie w niektórych regionach, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich – Szkocja i Irlandia mają najwyższy odsetek rudych włosów na świecie.

Kwestia melaniny i genów

Ale skąd bierze się ta różnorodność? Wszystko sprowadza się do melaniny, pigmentu, który barwi również skórę i oczy. Dwa rodzaje melaniny współistnieją: eumelanina, odpowiedzialna za odcienie brązu i czerni, oraz feomelanina, nadająca czerwone i złote refleksy. Ich proporcje determinują kolor włosów danej osoby. Zjawisko to ma charakter genetyczny. Największe badanie przeprowadzone na ten temat, z udziałem prawie 343 000 uczestników z brytyjskiego Biobanku , zidentyfikowało większość genów odpowiedzialnych za kolor włosów, potwierdzając, jak bardzo ta cecha jest dziedziczna.

Od ultradominującej czerni po dyskretną czerwień, mapa kolorów włosów świata implicite nakreśla mapę populacji ludzkich i ich migracji. Fascynująca mozaika, która przypomina nam, że za każdą głową włosów kryje się długa historia genetyczna – i nieodwracalny element przypadku.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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