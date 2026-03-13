Myśleliśmy, że ten dodatek z lat 90. popadł w zapomnienie, ale w roku 2026 powraca.

Moda uwielbia grzebać w swoich archiwach. Po kilku kultowych projektach z lat 90. i 2000., ozdoba do włosów, która przez wielu była spychana na dno szuflad, powraca. W 2026 roku opaska zygzakowata niespodziewanie powraca… i może stać się jedną z najfajniejszych ozdób do włosów obecnych czasów.

Zauważono na wybiegach Fashion Week

Opaska zygzakowata powróciła na Paris Fashion Week. Na wybiegu Miu Miu kilka modelek prezentowało ten kultowy, natychmiast rozpoznawalny, postrzępiony dodatek. Składająca się z małych, następujących po sobie fal, często wykonanych z metalu lub plastiku, opaska pomaga zebrać włosy do tyłu, jednocześnie nadając fryzurze strukturę.

Na wybiegu służył do tworzenia prostych, a zarazem bardzo graficznych stylizacji, pozostawiając twarz odkrytą, a włosy naturalnie podkreślone. Dla wielu obserwatorów mody ten wybór nie jest przypadkowy. Wpisuje się w szerszy trend: reinterpretację estetycznych kodów lat 90. i początku XXI wieku.

Kultowy dodatek z lat 90.

Dla wielu opaska w zygzak natychmiast przywołuje wspomnienia z końca lat 90. i początku XXI wieku. Wtedy ten dodatek był wszędzie: na szkolnych placach zabaw, w magazynach dla nastolatek i na czerwonym dywanie. Do jego popularności znacząco przyczyniło się wiele gwiazd. Britney Spears i Paris Hilton nosiły ją wielokrotnie, a David Beckham również ją zaadaptował, przyczyniając się do jej popularności w popkulturze.

Swój sukces zawdzięcza w dużej mierze unikalnemu kształtowi. Fale opaski utrzymują włosy na miejscu, jednocześnie nadając subtelną objętość na czubku głowy. Rezultat: szybka i praktyczna fryzura, która natychmiast dodaje stylu bez większego wysiłku.

Wielki powrót estetyki Y2K

Jeśli ten dodatek powraca dziś do łask, to również dlatego, że wpisuje się w trend bardzo obecny w obecnej modzie: estetykę Y2K. Termin ten odnosi się do popularnych stylów z okolic roku 2000, które obecnie na nowo odkrywają i interpretują projektanci. Od kilku sezonów wiele marek nawiązuje do wizualnych kodów tego okresu. Mini torebki, kolorowe spinki do włosów, przyciemniane okulary i opaski na głowę stopniowo wracają do kolekcji i codziennych stylizacji.

Opaska w zygzak idealnie wpisuje się w tę nostalgiczną atmosferę. Dla młodszych pokoleń stanowi zabawny element retro. Dla innych po prostu przywołuje czasy, gdy moda pozwalała sobie na więcej lekkości i eksperymentów.

Łatwy do przyjęcia dodatek

Jeśli ten dodatek powraca do trendów, to również dzięki swojej prostocie. W przeciwieństwie do niektórych wymyślnych fryzur, opaska zygzakowata pozwala ułożyć włosy w kilka sekund. Można ją nosić na wiele sposobów:

z rozpuszczonymi włosami dla uzyskania naturalnego i swobodnego stylu

z kucykiem lub kokiem, żeby pokazać twarz

na krótkich włosach, aby dodać fryzurze głębi

Ten dodatek ma również tę zaletę, że pasuje do każdej tekstury i długości włosów. Nie ma na celu zmiany fryzury, a raczej jej dopełnienia i podkreślenia.

Nostalgia, która przekracza pokolenia

Powrót opaski zygzakowatej doskonale ilustruje, jak działa moda: to, co wydawało się przestarzałe, może nagle stać się modne po kilku dekadach. Akcesoria z lat 90. i 2000. wciąż inspirują projektantów i przemawiają do nowych pokoleń. Odświeżone, zmodernizowane lub po prostu z nutą ironii, zyskują drugie życie w obecnych trendach.

Ostatecznie ten drobny dodatek – opaska w zygzak – przypomina o czymś istotnym: piękno to także plac zabaw. A czasem wystarczy prosta opaska, aby nadać stylizacji odrobinę stylu retro i charakteru.