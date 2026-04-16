Rok 2026 zapowiada się jako przełomowy dla kobiecych fryzur. Nowe trendy fryzjerskie łączą w sobie nawiązania do lat siedemdziesiątych , graficzną nowoczesność i uporządkowane, a zarazem wyraziste cięcia.

Od odważnych, krótkich cięć po zwiewne długości, w tym z frędzlami i fryzurami średniej długości – wybór jest niezwykle zróżnicowany. Każda tekstura i każdy typ sylwetki znajdzie w tym roku idealne dopasowanie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe fryzury damskie na rok 2026, które naprawdę zasługują na Twoją uwagę.

Kwadrat i jego liczne warianty nadal na szczycie w 2026 roku

Bob pozostaje dominującą fryzurą roku 2026 , popularną we wszystkich wariantach. Jego wszechstronność wyjaśnia ten nieustający entuzjazm: dopasowuje się do każdej osobowości, każdego kształtu twarzy i każdej tekstury włosów.

Ultraostry , tępy bob, znany również jako prosty bob , kończy się na wysokości szczęki. Jego minimalistyczny i graficzny wygląd przypadnie do gustu osobom ceniącym odważny styl.

Półdługi bob to propozycja dla osób, które wciąż wahają się przed strzyżeniem włosów, natomiast miękki, lekko cieniowany i teksturowany bob zapewnia bardzo naturalny efekt potarganych włosów.

Jeśli chodzi o fryzurę typu lob, luksusowy, lśniący lob sięgający ramion oferuje wyrafinowane , eleganckie wykończenie. Teksturowany lob, bardziej dynamiczny, dodaje trójwymiarowości i ruchu. Asymetryczny lob oprawia twarz w wyrazisty kształt.

Fryzura Tousled Lob , lekko nieustrukturyzowana, polecana jest szczególnie do włosów cienkich i płaskich .

Na prostych włosach, ustrukturyzowany bob natychmiast dodaje szyku. Na falowanych lub kręconych włosach fryzjer stosuje subtelne cieniowanie, aby uniknąć efektu piramidy .

W roku 2026 stawiamy na ten ruch, lekko podwijamy końcówki, lekko je wyginamy i rezygnujemy ze zbyt sztywnych wykończeń.

Krótkie fryzury, które są modne w tym roku

W 2026 roku kilka krótkich fryzur z pewnością zrobi furorę, będąc wyrazem prawdziwego stylu. Według licznych źródeł specjalistycznych, mini shag staje się wielkim hitem .

Ta nowoczesna wersja fryzury typu shag z lat 70., spopularyzowanej przez Jane Fondę i Ritę Hayworth, charakteryzuje się lekkimi warstwami na górze i zwężanymi końcami, co nadaje jej rockowy, ale kontrolowany wygląd.

Sprawdza się zarówno na cienkich, jak i grubych włosach , dopasowuje się do każdego kształtu twarzy i łatwo go stylizować, nakładając na wilgotne włosy spray teksturyzujący lub lekką piankę.

Doceniają go szczególnie kobiety po 50. roku życia, ponieważ dodaje objętości i optycznie unosi twarz .

Bixie, odważne połączenie fryzury pixie i boba, potwierdza swój status. Dłuższa na górze i zwężona na końcach, modeluje twarz, nie dodając jej surowości. Z kolei ostry bob urzeka precyzyjnymi liniami, często noszony z przedziałkiem na boku.

Fryzura typu bowl powraca w odważnej odsłonie nawiązującej do lat 90., którą noszą zwłaszcza Charlize Theron i Zendaya.

Grzywka – szczegół, który odmieni każdą fryzurę

Grzywka wyłania się w tym roku jako must-have wśród akcesoriów do włosów w 2026 roku. Odświeża fryzurę bez konieczności zmiany wszystkiego, co czyni ją opcją zarówno ekonomiczną, jak i efektowną.

Grzywka w stylu lat siedemdziesiątych , lekko rozdzielona na środku, podąża za naturalnym ruchem włosów. Oprawia oczy, nie przysłaniając twarzy, dobrze komponuje się z odrostami i pasuje do wielu fryzur.

Dakota Johnson i Jennifer Lawrence to niekwestionowane ikony tego looku. Do stylizacji wystarczy okrągła szczotka lub suszenie włosów na powietrzu sprayem teksturyzującym.

Grzywka Birkin , długa i zwężana, sięga brwi, co daje naturalny , bardzo francuski efekt, bezpośrednio kojarzony z Jane Birkin.

Długa, gęsta grzywka , ani mikro, ani zbyt krótka, podkreśla oczy i podkreśla kształt twarzy, zarówno przy bobie, jak i dłuższych włosach.

Luźne długości i cięcia do połowy łydki, niewymuszona elegancja

Proste długości zwiastują powrót minimalistycznych fryzur w 2026 roku. Linie są czyste, końcówki tępe, często bez warstw. Ta precyzja podkreśla blask włosów i podkreśla ich kolor: głębokie brązy, lśniące czernie, wanilię czy piaskowe blondy.

Tego typu strzyżenia sprawdzają się najlepiej na prostych lub lekko falowanych włosach, wymagają jednak regularnych poprawek u fryzjera.

Długie warstwy stają się najbardziej pożądaną fryzurą tego roku. Pasma o różnej długości dodają włosom ruchu i lekkości, nawet bez idealnego suszenia.

Spokojna, luksusowa fryzura , inspirowana Jennifer Lopez i Amal Clooney, oferuje proste, szykowne i zwiewne charakterystyczne długie, warstwowe cięcie.

W salonach kosmetycznych nadal bardzo popularne są fryzury sięgające ramion lub tuż nad obojczyki.

Delikatnie podkreśla rysy twarzy, zapewnia strukturę bez obciążania i nadaje się zarówno do upięć, jak i naturalnych fal .

Przedziałek z boku i stylowe detale robią całą różnicę

Przedziałek na boku to jeden z najbardziej zauważalnych powrotów roku 2026. Długo uważany za przeżytek, powraca jako głębszy, bardziej wyrazisty, dodając natychmiastowej objętości i wyrafinowania.

Kirsten Dunst jest jego naturalną ambasadorką. Pasuje do niemal każdego rodzaju fryzury.

Na uwagę zasługuje również efekt motyla . Jego pasma i warstwy oprawiają twarz niczym skrzydła motyla, utrzymując długość i dodając objętości bez obciążania końcówek.

Udoskonala rysy twarzy, łagodzi kontury kwadratowej twarzy i dodaje objętości okrągłej twarzy. To również idealne cięcie przejściowe , pozwalające odejść od boba lub zapuścić włosy.

Miękkie cięcie wilcze, delikatniejsza wersja z mieszanymi warstwami, przywraca ruch słabym włosom.

Model Christy Cut , inspirowany Christy Turlington i modelkami z lat 90., to uniwersalne cięcie o średniej długości, które można nosić proste, falowane lub spięte.

Jak wybrać modną fryzurę, która będzie dla Ciebie odpowiednia

Wybór fryzury wymaga rozważenia trzech głównych kwestii. Po pierwsze, stylu życia : mało czasu rano?

Efekt Motyla lub miękki bob to must-have. Lubisz stylizować włosy lokówką czy prostownicą? Proste długości i fryzura Christy Cut oferują więcej możliwości stylizacji.

Naturalna faktura włosów decyduje o wyborze. W przypadku prostych włosów idealnie sprawdzi się ostry bob i proste długości. W przypadku falowanych włosów efekt motyla lub cieniowany bob podkreślą naturalny ruch.

Do kręconych włosów idealnie sprawdzi się płaski bob z grzywką typu „curtin grzyw”. Do cienkich, płaskich włosów idealnie sprawdzi się potargany bob, mini shag lub baby bob, które dodadzą objętości i dynamiki.

Analiza rysów twarzy uzupełnia to podejście. Grzywka w stylu lat siedemdziesiątych łagodzi szerokie czoło i podkreśla owalne lub podłużne twarze. Efekt motyla podkreśla okrągłą twarz. Delikatne cięcie bixie pasuje do kanciastych twarzy.

Porozmawiaj ze swoim fryzjerem, aby stworzyć spersonalizowaną wersję , dostosowaną do Twojej twarzy, tekstury i osobowości, zamiast kopiować dokładnie trend.

2. Zaplanuj regularną konserwację , zwłaszcza w przypadku cięć teksturowanych, które wymagają częstych poprawek w celu utrzymania gradientu i ruchu.