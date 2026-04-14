Fryzura „na stare pieniądze" powraca do łask dzięki znanej modelce

Fabienne Ba.
Fryzura „old money” powraca w niezwykłym stylu do trendów kosmetycznych. Zainspirowana klasycznym i wyrafinowanym stylem, zachwyca naturalnym, szykownym i pozornie naturalnym wyglądem.

Cięcie podkreślające kontrolowaną naturalność

Trend „starych pieniędzy” uosabia bardzo specyficzną estetykę: stonowaną elegancję, gdzie każdy detal wydaje się prosty… a jednocześnie perfekcyjnie przemyślany. W przypadku włosów oznacza to uporządkowane cięcia o czystych liniach, które dopełniają twarz, nie zmieniając jej kształtu. Długość włosów jest często zachowana, z subtelną pracą nad ruchem i teksturą.

Celem nie jest radykalna zmiana wyglądu, ale podkreślenie naturalnej tekstury włosów. Proste, falowane, grube czy cienkie: wszystkie tekstury włosów mają swoje miejsce w tym trendzie. Tutaj włosy są celebrowane takie, jakie są, bez forsowania ich. Stylizacja opiera się na tej samej zasadzie: miękkie, lśniące, lekko ułożone włosy o naturalnej objętości. Nic sztywnego, nic przesadzonego.

Elegancja bez wysiłku… na powierzchni

Urok fryzury „old money” tkwi w jej naturalnym wyglądzie. Jednak za tym naturalnym lookiem kryje się prawdziwy majstersztyk precyzji. Strzyżenie opiera się przede wszystkim na nieskazitelnej bazie: czystych końcach, subtelnym cieniowaniu i zrównoważonej objętości. Rezultatem jest harmonijna fryzura, która idealnie się układa bez konieczności wielogodzinnej stylizacji.

Ta estetyka ceni dbałość, spójność i jakość bardziej niż kumulację efektów. Nie trzeba przesadzać, aby uzyskać wyrafinowany wygląd. A przede wszystkim, takie podejście jest w pełni zgodne z wizją body-positive: włosy nie są czymś, co trzeba „korygować”, ale czymś, co trzeba wspierać. Ich faktura, gęstość i ruch stają się atutami.

Krój, który dopasuje się do każdego gustu

Jedną z największych zalet fryzury „old money” jest jej wszechstronność. Dopasowuje się do różnych stylów życia, kształtów twarzy i pragnień. Można ją nosić na co dzień bez większego wysiłku, ale można ją również łatwo wystroić na specjalne okazje. Delikatne suszenie, niski kok lub kilka fal wystarczy, aby odmienić look.

Sprawdza się równie dobrze na włosach długich i średniej długości, z możliwymi wariantami w zależności od osobowości. Nie chodzi o to, aby trzymać się sztywnej reguły, ale o znalezienie wersji, która Ci odpowiada.

Dlaczego jest to dziś tak atrakcyjne?

To, że to cięcie powraca, nie jest dziełem przypadku. Odpowiada na pragnienie prostoty, autentyczności i spójności w wyborach estetycznych. Oferuje wytchnienie w świecie, w którym trendy szybko się zmieniają. Z nim wybierasz ponadczasowy look, bez ograniczeń do sztywnego stylu. Twoje naturalne piękno, faktura włosów i osobisty styl to więcej niż potrzeba.

Wybierając krój „old money”, wybierasz delikatną, przystępną i głęboko dodającą siły elegancję. To sposób na odzyskanie swojego wizerunku bez presji i z klasą.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Overdue Cut”: modne rozwiązanie, które doda ruchu długim włosom

