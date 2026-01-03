Search here...

Superprosty trik na fryzurę, który nada Ci szykowny wygląd w 2 minuty

Fryzjerstwo
Tatiana Richard
Miriam Alonso/Pexels

Spinka w kształcie motyla i dwie minuty wystarczą, by przekształcić niesforne włosy w elegancki, ułożony kok. Ten viralowy trik, hit na TikToku i Instagramie, świetnie wygląda na wszystkich rodzajach włosów i jest idealny na każdą okazję.

Niezbędny sprzęt

Weź spinkę motylkową (klasyczny model 10-12 cm, najlepiej z błyszczącego lub matowego octanu). Rozczesz włosy, aby je rozczesać, i spryskaj je odrobiną lakieru do włosów, jeśli są cienkie. Opcjonalnie: cienka gumka do bezpiecznego trzymania długich włosów.

Krok 1: Przygotuj bazę

Zbierz wszystkie włosy w wysoki lub średniej wysokości kucyk na karku, aby uzyskać maksymalny szyk. Zepnij gumką (lub palcami, jeśli używasz tylko spinki). Delikatnie pociągnij za nasady, aby uzyskać naturalną objętość. Zakręć kucyk ciasno wokół siebie.

Krok 2: Zwiń i zabezpiecz

Zwiń kucyk w okrągły kok, zwijając go do środka jak ślimak. Umieść spinkę motylkową poziomo na środku: przełóż jeden ząbek pod kokiem, a drugi nad nim, zahaczając pasma włosów. Obróć spinkę pionowo, aby ją zablokować.

Krok 3: Dostosuj i udoskonal

Delikatnie wyciągnij pasma włosów z koka, aby uzyskać efekt nieuporządkowanego szyku. Wsuń wystające kosmyki pod spinkę wykałaczką lub palcem. Spryskaj lakierem do włosów i, jeśli chcesz, dodaj luźne loki po bokach. Rezultat: elegancki, obszerny kok, który utrzyma się przez cały dzień.

Wariacje na każdy wygląd

Krótkie włosy? Ułóż je w półupięcie i podkręć końcówki. Na wieczór dodaj ozdoby w postaci spinek z cyrkoniami. Proste włosy: zakręć je mocniej; kręcone: nadaj im objętości. Zaleta: rozczesują się w kilka sekund, bez użycia ciepła i skomplikowanych narzędzi.

Szybki, elegancki i bezproblemowy – ten trik z motylkową spinką dowodzi, że czasem wystarczą dwie minuty i odpowiedni dodatek, by odmienić każdą stylizację. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na spontaniczną randkę, dzień w pracy, czy szykowny wieczór, ten kok dopasuje się do Twoich pragnień i stylu, nie niszcząc włosów. Kolejny dowód na to, że prostota, gdy ją opanujesz, pozostaje kluczem do szyku.

