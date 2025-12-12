Masz zielone oczy? Ten makijaż może nadać Twojemu spojrzeniu hipnotyzujący wygląd.

Twórca treści na TikToku @michaelaberd ujawnia idealny makijaż podkreślający zielone oczy: „espresso look”. Ten monochromatyczny makijaż w ciepłych, kawowych odcieniach brązu podkreśla oczy naturalną i hipnotyzującą intensywnością. Idealny na jesień, łączy w sobie głębię i elegancję bez zbędnego wysiłku.

Odcienie espresso stanowią idealną bazę dla zielonych oczu.

Odcienie espresso – te bogate, matowe brązy inspirowane kawą – tworzą atrakcyjny kontrast z zielonymi oczami, nadając im blasku szmaragdów. @michaelaberd podkreśla ich wszechstronność, pozwalając uzyskać subtelny i wyrafinowany efekt smoky eyes. Nałóż je jako bazę na powiekę i załamanie powieki, aby uzyskać natychmiastową głębię.

Długi eyeliner i brązowy cień do powiek

Narysuj czarną kreskę eyelinerem z wydłużonym skrzydłem, która otula oko, tworząc urzekający efekt „syreny”. Następnie rozetrzyj ją brązowym cieniem do powiek, aby złagodzić kontury i dodać ciepła. Ten duet wzmacnia zieleń tęczówek, nadając oczom trójwymiarowy wygląd.

Róż muśnięty słońcem dla ogólnej harmonii

Na koniec nałóż brązowy, muśnięty słońcem róż, nakładając go wysoko na kości policzkowe, aby uzyskać opaloną i promienną cerę. To wykończenie ujednolica twarz w palecie espresso, łącząc oczy i policzki, tworząc spójny i promienny wygląd. Rezultat: świeża, hipnotyzująca twarz gotowa w kilka minut.

#espressomakeup ♬ oryginalny dźwięk - michaelaberd @michaelaberd Makijaż zielonych oczu ☕️ Oczy: @maccosmetics kredka do oczu Costariche @Fenty Beauty brązowy eyeliner @Anastasia Beverly Hills Paleta Soft glam @Sweed Beauty Tusz do rzęs Twarz: @Hourglass Cosmetics paleta ambient Usta: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Lip cheat #greeneyesmakeup

Espresso zmienia zielone oczy w magnetyczny atut, udowadniając, że dobrze wyważone, ciepłe tony to wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać maksymalny efekt. Ten jesienny trend, dostępny dla wszystkich, zachęca do eksperymentowania, aby stworzyć niezapomniany look. Wypróbuj go na następne wyjście i pozwól, aby Twoje naturalne piękno zabłysło.