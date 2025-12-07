Cienkie brwi: trend z lat 2000. powraca i wywołuje ogromną debatę

Piękno to niekończący się cykl. O ile w ostatnich latach brwi były w modzie – gęste, krzaczaste i wyraziste – o tyle w roku 2026 tracą na popularności. Cienkie brwi, od dawna uważane za modowe faux pas, cieszą się teraz ogromnym zainteresowaniem w salonach kosmetycznych. Ten estetyczny gest, niegdyś kojarzony z buntem, powraca, rozbudzając dawne lęki.

Wyrywanie cienkich brwi: trend, który kiedyś zanikł, powraca.

To trend, który wciąż tkwi w naszej pamięci. Kobiety, które dorastały w latach 2000., wciąż pamiętają domowe sesje regulacji brwi, nie zawsze udane. Chciały wyglądać jak ikony tamtych czasów, takie jak Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow i Jennifer Aniston. W tamtej erze jeansów z niskim stanem, butów z pomponami i bluzek tie-dye, cienkie brwi królowały. Nie było to drobne przycięcie, ale prawdziwa korekta, zwłaszcza w przypadku osób z naturalnie gęstymi brwiami.

A potem Cara Delevingne stała się naszą nową ikoną estetyki, po cichu bojkotując pęsetę i plastry z woskiem. Kędzierzawe brwi oprawiające lazurowe oczy, głębokie i tajemnicze spojrzenie ukryte pod platynowymi pasemkami… jak moglibyśmy zapomnieć o tym kultowym obrazku z Tumblra? Przez dekady cienkie brwi były „kosmetycznym przewinieniem”, karanym najsurowszymi wyrokami. Relikt minionej epoki, ta linia włosów, zaledwie kilkumilimetrowa, zniknęła z naszego pola widzenia. Jednak wraz z nadejściem mody Y2K i wszechobecną nostalgią, ich ponowne pojawienie się na naszych brwiach było nieuniknione.

Ta technika upiększająca, której kosmetyczki nie stosowały od dwudziestu lat, to nowy znak rozpoznawczy dziewczyn z „it”. Ten retro i zadziorny look, który nasze bezczelne idolki tamtych czasów nosiły niczym bojowy slogan, znalazł swoją publiczność. Od Pameli Anderson po Lenę Situations, cienkie brwi są wszędzie.

Argumenty zwolenników cienkich brwi

Jeszcze kilka miesięcy temu cienkie brwi całkowicie wyszły z mody. W świecie piękna, pełnym sprzeczności, to, co wczoraj było passé, jutro może stać się globalnym fenomenem. To nieskrępowane wyrywanie brwi zyskuje na popularności, po części dzięki portalowi społecznościowemu TikTok, który uwielbia grzebać w swoich archiwach. Brwi, pielęgnowane i stylizowane z taką samą dbałością jak włosy, nieustannie się zmieniają. Wypełnione kolorowymi kredkami, wymodelowane pod kątem prostym , pokryte żelem aloesowym… przybierają zmienny kształt i ewoluują wraz z trendami.

Dziś preferowane są cienkie, ale nie nieczytelne brwi. Te tak zwane „wąskie brwi” są nieco mniej radykalne i bardziej dostępne niż w latach 90. Chodzi tu bardziej o „nadanie kształtu” brwiom. Dla tych, którzy wahają się przed podjęciem decyzji, Lena Situation ma kilka przekonujących słów. Ta niewielka zmiana kształtu brwi miała ogromny wpływ na jej pewność siebie. „Otwiera oczy. Można stworzyć załamania brwi, których wcześniej nie dało się zrobić. Nie dawało to takiego samego efektu (...). Spróbowałam i nie rozumiem, dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej” – mówi na TikToku. A jeśli martwisz się o rezultat, możesz „symulować” ten styl za pomocą filtrów, zanim się na to zdecydujesz.

Prawdziwa wskazówka dotycząca urody: rób ze swoją twarzą to, na co masz ochotę

Oczywiście, cienkie brwi nie przekonały wszystkich; co gorsza, ożywiły stare traumy. Kobiety lat 90. nie chciały „powtarzać błędów z przeszłości”. Dla najbardziej niechętnych cienkie brwi były smutnym młodzieńczym błędem, nieświadomym wyborem kosmetycznym, który mógł spowodować „duże uszkodzenie włosów”. Niektóre nawet wierzyły, że ich włoski nigdy nie odrosną. I mogły podążać za własnymi pragnieniami.

Niezależnie od tego, czy preferujesz gęste, cienkie, naturalne czy rozjaśnione brwi, indywidualność jest lepsza niż konformizm. Ostatecznie, cienkie brwi nie powinny być postrzegane jako kolejna zasada ani źródło stygmatyzacji, ale raczej jako zaproszenie do kreatywności. To sposób na eksperymentowanie z własnym wizerunkiem, wyjście poza strefę komfortu i spojrzenie na siebie w nowym świetle.

Choć cienkie brwi wywołują u wielu kobiet grymas niezadowolenia, ten look ma tę zaletę, że przenosi nas w czasy beztroskiej swobody. Cienkie brwi niosą ze sobą głęboką symbolikę. Dla niektórych ich noszenie jest sposobem na przekroczenie norm społecznych.