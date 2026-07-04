Kolory szminek, które rozjaśnią Twoją twarz tej jesieni 2026

Każda jesień przynosi nowe inspiracje kosmetyczne i rok 2026 nie jest wyjątkiem. W tym sezonie pomadki błyszczą się ciepłymi, głębokimi i świetlistymi odcieniami, które dodadzą twarzy odrobinę blasku. Odkryj odcienie, które zdefiniują nadchodzące miesiące.

Wino Bordeaux – must-have sezonu

Trudno wyobrazić sobie jesienną kosmetyczkę bez bordowej szminki. Ten kolor, będący połączeniem głębokiej czerwieni i śliwki, wykracza poza trendy, nie tracąc przy tym swojego uroku. Jego zaleta? Natychmiast dodaje głębi i elegancji, zarówno w minimalistycznym, jak i bardziej wyrafinowanym makijażu. W wersji matowej oferuje wyrazisty look, a satynowe wykończenie dodaje mu miękkości i blasku. Odcień, który pasuje do szerokiej gamy karnacji.

Czekoladowy brąz powraca w wielkim stylu

Zainspirowany latami 90., czekoladowy brąz powraca w wielkim stylu. Ten bogaty odcień zachwyca swoim ponadczasowym, a zarazem wyrafinowanym charakterem. Ulubiony w ciepłych tonacjach makijażu, można go zestawić z konturówką do ust z tej samej palety barw, aby subtelnie podkreślić usta. Efekt jest szykowny, ciepły i idealnie wpisuje się w ducha jesieni.

Ceglasta czerwień rozgrzewa cerę

Jeśli uwielbiasz klasyczne czerwienie, ale chcesz sięgnąć po bardziej jesienną paletę, ceglasta czerwień będzie doskonałą alternatywą. Bardziej ziemista niż jaskrawa czerwień, dodaje blasku, jednocześnie harmonizując z kolorami sezonu. Jej ciepłe tony nadają twarzy zdrowy blask i rozświetlają ją. Idealny odcień dla osób, które cenią połączenie charakteru z delikatnością.

Gorące nudystki, sojuszniczki na co dzień

Osoby preferujące subtelny makijaż mogą zdecydować się na cieplejsze odcienie nude. Karmel, terakota lub różany beż zastępują zbyt chłodne beże, tworząc bardziej świetlisty efekt. Te naturalne odcienie łatwo komponują się z odważniejszym makijażem oczu lub, przeciwnie, z bardzo minimalistycznym lookiem. Aby uzyskać świeży i harmonijny efekt, warto wybrać odcień nude, który jest nieco cieplejszy od odcienia Twojej skóry.

Jak znaleźć kolor, który Ci odpowiada?

Trendy są źródłem inspiracji, ale nigdy nie zastąpią Twoich osobistych preferencji. Twój odcień skóry może Cię pokierować: jasna skóra często najlepiej wygląda w odcieniach burgundu lub różu, podczas gdy średnia i ciemna karnacja szczególnie dobrze wygląda w czekoladowych brązach i głębszych ceglastych czerwieniach. Najważniejsze to wybrać kolor, w którym czujesz się komfortowo i który pasuje do Twojego stylu. W końcu makijaż to przede wszystkim sposób na wyrażenie siebie, a nie zestaw zasad, których należy przestrzegać.

Te odcienie należą do głównych inspiracji na jesień 2026 roku, ale nie są w żadnym wypadku obowiązkowe . Możesz wybrać pomadkę, którą lubisz, wybrać zupełnie inny kolor lub zrezygnować z makijażu. Trendy mają inspirować, a nie dyktować.