Search here...

Ten róż podbija trendy: liczba wyszukiwań wzrosła o 130% w ciągu zaledwie kilku tygodni

Makijaż
Fabienne Ba.
Ron Lach/Pexels

Długo spychany do roli jedynie wykończenia, róż stał się niekwestionowaną gwiazdą cery. Rozświetla, podkreśla i podkreśla wszystkie odcienie skóry, nigdy ich nie maskując. W pogoni za makijażem, który odzwierciedla naturalną strukturę skóry, pojawiła się nowa generacja formuł: róże w galaretce. Ich popularność była błyskawiczna – liczba poszukiwań kosmetyków wzrosła o ponad 130% w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Trend napędzany przez media społecznościowe

Szybki wzrost popularności różu w galaretce zawdzięczamy w dużej mierze mediom społecznościowym. Pinterest, w swoim raporcie „Predicts 2026” , potwierdza entuzjazm wokół „różu w galaretce”, który stał się jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w tym roku. Na TikToku i Instagramie można znaleźć mnóstwo filmów demonstracyjnych, prezentujących świeży, transparentny i dający się budować efekt. Twórcy kosmetyków cenią go za zdolność do upiększania skóry bez efektu maski, pozwalając na uwydatnienie znamion, tekstur i mimiki. To prawdziwa pochwała dla promiennej i pewnej siebie twarzy.

Tekstura zmieniająca zasady gry

Róż w galaretce wyróżnia się przede wszystkim doznaniami sensorycznymi. Pożegnaj się z pudrami, które bywają zbyt ciężkie, i kremowymi formułami wymagającymi starannej aplikacji. Konsystencja jest wodnista, miękka, wręcz sprężysta w dotyku. Natychmiast wtapia się w skórę, bez żadnych ciężkich czy ostrych linii. Nakładasz, wklepujesz i gotowe.

Ta ultralekka konsystencja jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet tej ze skłonnością do przesuszania. Nie podkreśla suchych skórek i zapewnia świetliste wykończenie, które daje wrażenie naturalnie promiennej skóry. Efekt można stopniować: różowy połysk dla zdrowego blasku lub bardziej intensywny kolor, który podkreśli kości policzkowe, nie przytłaczając cery.

Marki, które płyną na fali entuzjazmu

W obliczu tego entuzjazmu, kilku markom udało się wyróżnić. Milk Makeup urzeka galaretkowym różem o natychmiastowym efekcie chłodzenia, przeznaczonym zarówno do policzków, jak i ust. Sephora Collection oferuje zabawną wersję, której odcień dostosowuje się do pH skóry, dzięki czemu każda aplikacja jest wyjątkowa. Rimmel stawia na praktyczność, oferując uniwersalny format, który można łatwo nosić i używać wszędzie.

Te produkty mają jedną wspólną cechę: upraszczają makijaż, nie odbierając mu przyjemności. Niewiele narzędzi, niewiele kroków, a efektowne i nowoczesne wykończenie, które dopasowuje się do Twojego tempa i osobowości.

Róż w galaretce – must-have przyszłości 2026 roku

To nie przypadek, że róż w galaretce ma szansę stać się jednym z must-have'ów roku 2026. Odpowiada on na powszechne pragnienie bardziej intuicyjnego, delikatniejszego i bardziej uniwersalnego makijażu. Jego celem nie jest transformacja twarzy, a raczej uzupełnienie skóry taką, jaka jest – jej fakturą, blaskiem i charakterem.

W świecie, w którym trendy zdominowane są przez look „no-makeup” i naturalny blask, ten róż spełnia wszystkie kryteria: szybko się nakłada, jest wygodny w noszeniu i uniwersalnie podkreśla urodę. To coś więcej niż tylko produkt – to ucieleśnienie wizji piękna, która pozytywnie wpływa na ciało, a każda cera zasługuje na uwydatnienie, bez filtrów i nadmiaru. Nie tylko dodajesz koloru; ujawniasz swój blask.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Robi sobie tatuaż na ustach i natychmiast żałuje efektu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Robi sobie tatuaż na ustach i natychmiast żałuje efektu.

Kalita Hon nigdy nie zapomni dnia, w którym poczuła narastającą panikę podczas zabiegu makijażu ust – techniki makijażu...

Po modzie na „czysty look” w 2025 roku, ten trend makijażowy może zabłysnąć w 2026 roku.

Przez kilka sezonów piękno można było streścić jednym słowem: „czystość”. Promienna cera, usta w odcieniu nude i starannie...

Ekspresowy makijaż świąteczny: magiczny produkt, który wszyscy wypychają

Zbliżają się święta i prawdopodobnie już planujesz swój makijaż. Niezależnie od tego, czy stawiasz na klasyczne smoky eye,...

Aby uczcić Nowy Rok, ten makijaż może okazać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem

Trendy makijażowe na sezon świąteczny 2025 celebrują chłodne, metaliczne odcienie, z wielkim powrotem lśniącej szarości i srebra. Te...

Masz zielone oczy? Ten makijaż może nadać Twojemu spojrzeniu hipnotyzujący wygląd.

Twórca treści na TikToku @michaelaberd ujawnia idealny makijaż podkreślający zielone oczy: „espresso look”. Ten monochromatyczny makijaż w ciepłych,...

Magiczne lustro Disneya jest już dostępne i trafi do naszych łazienek

Wszyscy pamiętamy scenę z „Królewny Śnieżki”, w której macocha pyta swoje lustro : „Kto jest najpiękniejszy ze wszystkich?”....

© 2025 The Body Optimist