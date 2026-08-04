Te 3 błędy w makijażu mogą być przyczyną efektu „ciasta” na skórze

Makijaż
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : jcomp / Design by Magnific

Rano starannie nakładasz makijaż, ale kilka godzin później Twoja cera wygląda na grubszą, mniej jednolitą, a podkład podkreśla niektóre partie? Nie martw się, to nieuniknione. Chociaż makijaż naturalnie zmienia się w ciągu dnia, kilka nawyków może spotęgować ten „ciasteczkowy” efekt. Dobra wiadomość jest taka, że łatwo je skorygować.

Po pierwsze, ważna rzecz: Twoja skóra żyje

Zanim poczujesz się winna lub zaczniesz kwestionować swój ulubiony podkład, pamiętaj o jednym: to całkowicie normalne, że makijaż zmienia się w ciągu dnia. Twoja skóra to nie filtr Photoshopa ani skóra postaci filmowej. Jest żywa, produkuje sebum, odwadnia się, uśmiecha się, mówi… a makijaż naturalnie podąża za tymi zmianami.

Bez nakładania kosmetyków o ultra-trwałym działaniu, utrzymanie idealnie gładkiej cery przez cały dzień jest niemożliwe. Istnieje jednak kilka trików, które mogą zapobiec osadzaniu się makijażu w załamaniach i jego obciążaniu. Po pierwsze, dobierz produkty dopasowane do potrzeb skóry. To fundament nieskazitelnego wykończenia.

Błąd nr 1: Zaniedbanie nawodnienia

To prawdopodobnie najczęstszy błąd. Gdy skóra jest niedostatecznie nawilżona, na jej powierzchni pojawiają się małe, suche plamy. Podkład nierównomiernie przylega do tych miejsc, tworząc grudki, szczególnie wokół nosa lub na brodzie.

Najlepsze podejście? Nałóż krem nawilżający odpowiedni do Twojej skóry przed makijażem i odczekaj dwie do trzech minut. To krótkie oczekiwanie pozwala kremowi odpowiednio się wchłonąć. Jeśli nałożysz podkład od razu, konsystencje mogą się wymieszać, co może wpłynąć na jego trwałość i trwałość.

Błąd nr 2: Próba zamaskowania wszystkiego większą ilością produktu

W obliczu zaczerwienienia lub pryszcza kuszące jest nałożenie kolejnej warstwy podkładu, a następnie odrobiny korektora, a następnie utrwalenie całości pudrem. Jednak często to właśnie nadaje skórze charakterystyczny, gęsty, „ciastowaty” wygląd.

Skuteczniejszą techniką jest nałożenie cienkiej warstwy podkładu na całą twarz, a następnie podkreślenie tylko tych partii, które tego naprawdę wymagają. Delikatne wklepywanie produktu zamiast jego rozprowadzania sprawia, że konsystencja bardziej naturalnie wtapia się w skórę.

Błąd nr 3: Przypudrowanie całej twarzy

Puder to doskonały sprzymierzeniec… pod warunkiem, że używa się go oszczędnie. Nakładanie go na policzki lub pod oczy, gdy nie jest to konieczne, może nadać skórze suchszy wygląd i uwydatnić drobne linie lub naturalne zmarszczki.

Najlepiej odłożyć puder na miejsca, które mają tendencję do błyszczenia, często na strefę T (czoło, nos i broda). Użyj dużego, cienkiego pędzla, aby nałożyć delikatną mgiełkę produktu, zamiast dociskać dużą ilość pudru do twarzy.

Jak w kilka minut uzyskać efekt „ciasta”?

Jeśli makijaż zaczął się już rolować w załamaniach, nie ma potrzeby zaczynać od nowa. Kilka psiknięć wodą z butelki ze spryskiwaczem, trzymanych w bezpiecznej odległości, może przywrócić mu elastyczność. Następnie delikatnie wklep w skórę lekko wilgotną gąbką, aby rozetrzeć makijaż. Kluczem jest unikanie pocierania: wystarczy lekki nacisk, aby uzyskać bardziej naturalny efekt.

Szczegóły, o których nie zawsze myślimy

Pędzle i gąbki odgrywają równie ważną rolę, co używane produkty. Pokryte resztkami makijażu, nierównomiernie rozprowadzają produkt i mogą prowadzić do powstawania grudek lub smug. Czyszczenie ich raz w tygodniu zazwyczaj wystarcza, aby zapewnić równomierną aplikację.

Ostatecznie efekt „ciasta” rzadko jest spowodowany samym podkładem. Zależy on przede wszystkim od przygotowania skóry, ilości nałożonego produktu i sposobu użycia poszczególnych konsystencji. Nawilżając skórę, nakładając cienkie warstwy i kierując produkty tylko tam, gdzie to konieczne, maksymalizujesz szanse na dłuższe cieszenie się promienną cerą… jednocześnie pozwalając skórze oddychać naturalnie.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Dlaczego efekt „rozmycia” ust stopniowo zastępuje bardzo wyraźne kontury?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dlaczego efekt „rozmycia” ust stopniowo zastępuje bardzo wyraźne kontury?

Przez lata idealnie podkreślone usta dominowały w trendach kosmetycznych. Dziś powoli zyskuje na popularności nowe podejście: efekt „blur”,...

Te trendy w makijażu będą hitem tej jesieni 2026

Po kilku sezonach, w których królował stonowany makijaż, jesień 2026 zapowiada się odważniej. Wybiegi w Nowym Jorku, Londynie,...

Jak wybrać podkład do rodzaju skóry

Podkład nie jest obowiązkowy. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć nieskazitelną cerę, czy wolisz pozwolić swojej skórze oddychać,...

Ten krok przed nałożeniem makijażu jest niezbędny dla lepszego utrwalenia makijażu.

Zanim jeszcze sięgniesz po pędzle, jeden prosty krok może odmienić wszystko. A dobra wiadomość jest taka: produkt nadaje...

Ten minimalistyczny manicure staje się trendem sezonu.

Minęły czasy paznokci przeładowanych wzorami, kolorami i wyrafinowanymi detalami: w tym sezonie prostota gra pierwsze skrzypce. Minimalistyczny manicure...

Tego typu błędy mogą spowodować, że korektor nie będzie przylegał prawidłowo.

Korektor to ulubiony produkt wielu osób, ale czasami osadza się w drobnych zmarszczkach lub blaknie na długo przed...