Te 3 błędy w makijażu mogą być przyczyną efektu „ciasta” na skórze

Rano starannie nakładasz makijaż, ale kilka godzin później Twoja cera wygląda na grubszą, mniej jednolitą, a podkład podkreśla niektóre partie? Nie martw się, to nieuniknione. Chociaż makijaż naturalnie zmienia się w ciągu dnia, kilka nawyków może spotęgować ten „ciasteczkowy” efekt. Dobra wiadomość jest taka, że łatwo je skorygować.

Po pierwsze, ważna rzecz: Twoja skóra żyje

Zanim poczujesz się winna lub zaczniesz kwestionować swój ulubiony podkład, pamiętaj o jednym: to całkowicie normalne, że makijaż zmienia się w ciągu dnia. Twoja skóra to nie filtr Photoshopa ani skóra postaci filmowej. Jest żywa, produkuje sebum, odwadnia się, uśmiecha się, mówi… a makijaż naturalnie podąża za tymi zmianami.

Bez nakładania kosmetyków o ultra-trwałym działaniu, utrzymanie idealnie gładkiej cery przez cały dzień jest niemożliwe. Istnieje jednak kilka trików, które mogą zapobiec osadzaniu się makijażu w załamaniach i jego obciążaniu. Po pierwsze, dobierz produkty dopasowane do potrzeb skóry. To fundament nieskazitelnego wykończenia.

Błąd nr 1: Zaniedbanie nawodnienia

To prawdopodobnie najczęstszy błąd. Gdy skóra jest niedostatecznie nawilżona, na jej powierzchni pojawiają się małe, suche plamy. Podkład nierównomiernie przylega do tych miejsc, tworząc grudki, szczególnie wokół nosa lub na brodzie.

Najlepsze podejście? Nałóż krem nawilżający odpowiedni do Twojej skóry przed makijażem i odczekaj dwie do trzech minut. To krótkie oczekiwanie pozwala kremowi odpowiednio się wchłonąć. Jeśli nałożysz podkład od razu, konsystencje mogą się wymieszać, co może wpłynąć na jego trwałość i trwałość.

Błąd nr 2: Próba zamaskowania wszystkiego większą ilością produktu

W obliczu zaczerwienienia lub pryszcza kuszące jest nałożenie kolejnej warstwy podkładu, a następnie odrobiny korektora, a następnie utrwalenie całości pudrem. Jednak często to właśnie nadaje skórze charakterystyczny, gęsty, „ciastowaty” wygląd.

Skuteczniejszą techniką jest nałożenie cienkiej warstwy podkładu na całą twarz, a następnie podkreślenie tylko tych partii, które tego naprawdę wymagają. Delikatne wklepywanie produktu zamiast jego rozprowadzania sprawia, że konsystencja bardziej naturalnie wtapia się w skórę.

Błąd nr 3: Przypudrowanie całej twarzy

Puder to doskonały sprzymierzeniec… pod warunkiem, że używa się go oszczędnie. Nakładanie go na policzki lub pod oczy, gdy nie jest to konieczne, może nadać skórze suchszy wygląd i uwydatnić drobne linie lub naturalne zmarszczki.

Najlepiej odłożyć puder na miejsca, które mają tendencję do błyszczenia, często na strefę T (czoło, nos i broda). Użyj dużego, cienkiego pędzla, aby nałożyć delikatną mgiełkę produktu, zamiast dociskać dużą ilość pudru do twarzy.

Jak w kilka minut uzyskać efekt „ciasta”?

Jeśli makijaż zaczął się już rolować w załamaniach, nie ma potrzeby zaczynać od nowa. Kilka psiknięć wodą z butelki ze spryskiwaczem, trzymanych w bezpiecznej odległości, może przywrócić mu elastyczność. Następnie delikatnie wklep w skórę lekko wilgotną gąbką, aby rozetrzeć makijaż. Kluczem jest unikanie pocierania: wystarczy lekki nacisk, aby uzyskać bardziej naturalny efekt.

Szczegóły, o których nie zawsze myślimy

Pędzle i gąbki odgrywają równie ważną rolę, co używane produkty. Pokryte resztkami makijażu, nierównomiernie rozprowadzają produkt i mogą prowadzić do powstawania grudek lub smug. Czyszczenie ich raz w tygodniu zazwyczaj wystarcza, aby zapewnić równomierną aplikację.

Ostatecznie efekt „ciasta” rzadko jest spowodowany samym podkładem. Zależy on przede wszystkim od przygotowania skóry, ilości nałożonego produktu i sposobu użycia poszczególnych konsystencji. Nawilżając skórę, nakładając cienkie warstwy i kierując produkty tylko tam, gdzie to konieczne, maksymalizujesz szanse na dłuższe cieszenie się promienną cerą… jednocześnie pozwalając skórze oddychać naturalnie.