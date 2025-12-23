Po modzie na „czysty look” w 2025 roku, ten trend makijażowy może zabłysnąć w 2026 roku.

Przez kilka sezonów piękno można było streścić jednym słowem: „czystość”. Promienna cera, usta w odcieniu nude i starannie wypielęgnowane brwi zdominowały trendy (clean girl). W 2026 roku trend się zmienia. Ta stonowana estetyka ustępuje miejsca pewnemu powrotowi wyrazistego, wyrazistego i odważnego makijażu. Szykowny minimalizm ustępuje miejsca odnowionemu pragnieniu kreatywności.

„Makijaż-makijaż”: nowa energia

Ta zmiana nie odrzuca dążenia do naturalności, ale ją na nowo definiuje. Trend „makijaż-makijaż” zachowuje lekkość tzw. niewidocznego makijażu, jednocześnie przywracając strukturę i intensywność. Eyeliner powraca do łask, cienie do powiek stają się głębsze, a konturowanie powraca w bardziej subtelnych odsłonach. Cel: ukazanie osobowości, a nie jej ukrywanie.

#makijaż #zieloneoczy ♬ oryginalny dźwięk - 𝕽𝖆𝖕 @i.an.ya.i tutorial na jagodowe smoky eyes🫐🍓 @Maybelline NY Tattoo Liner Berry Bliss, tusz do rzęs Sky High, balsam do ust Lifter Glase 008 @Westman-Atelier Korektor, sztyft do konturowania @rhode skin pocket Róż do opalenizny @Fenty Beauty Puder @Florasis Shop Paleta cieni do powiek #makijażtutorial

Odważne kolory i faktury

Neutralne odcienie ustępują miejsca ciepłym brązom, przydymionym szarościom i metalicznym połyskom. Szminka odzyskuje dawną pigmentację, symbol pewności siebie i śmiałości. Wizażyści po raz kolejny celebrują fakturę: opalizującą, matową, kremową – wszystko jest dozwolone. Ta estetyczna swoboda przekształca makijaż w płótno do wyrażania emocji.

Ostatecznie ruch ten odzwierciedla zmianę postaw. Po gloryfikacji „naturalnej perfekcji” (trend „clean girl”), rok 2026 ma na celu celebrację indywidualności. Ideą nie jest już upodobnienie się do ideału, ale uhonorowanie własnego stylu. Pomiędzy autentycznością, wyobraźnią i odnowioną przyjemnością z makijażu, rok 2026 oznacza odrodzenie bardziej ucieleśnionego, żywego i pewnego siebie piękna.