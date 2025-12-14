Aby uczcić Nowy Rok, ten makijaż może okazać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem

Trendy makijażowe na sezon świąteczny 2025 celebrują chłodne, metaliczne odcienie, z wielkim powrotem lśniącej szarości i srebra. Te lodowe odcienie idealnie nadają się do stworzenia błyszczącej powieki, idealnej na sylwestrową imprezę, która lśni i odbija światło. Tegorocznym trendem jest połączenie tego połyskującego makijażu z głębokim, przydymionym okiem, dodając mu jednocześnie wyrafinowania i śmiałości.

Chłodne odcienie, wielka gwiazda sezonu

Tej zimy królują chłodne odcienie: szarość, srebro, lodowaty błękit i matowa lawenda zdobią powieki. Brokat ożywia te barwy, dodając blasku i glamouru. Brokatowy makijaż w odcieniach szarości występuje zarówno w delikatnych teksturach, jak i w dużych, świetlistych partiach, tworząc spersonalizowany, świąteczny efekt.

Głębokie, przydymione oko, kontrolowana intensywność

Uzupełnieniem tych kolorów jest smoky eye, które pozostaje kwintesencją elegancji. W tym roku smoky eye prezentuje się w swojej najgłębszej i najbardziej złocistej odsłonie, grając gradientem od ciemnej szarości do jaśniejszych odcieni w środkowej części powieki. Całość idealnie komponuje się ze srebrnym brokatem nałożonym na ruchomą powiekę lub w wewnętrznym kąciku oka, tworząc urzekający look.

Porady dotyczące udanego makijażu sylwestrowego

Zacznij od nałożenia warstwy bazowej lub podkładu, aby mieć pewność, że brokat utrzyma się na swoim miejscu.

Nałóż ciemnoszary lub antracytowy cień do powiek w formie gradientu, aby uzyskać głębię.

Delikatnie nałóż srebrny brokat na ruchomą powiekę lub jej część środkową.

Na koniec narysuj kreskę czarną lub grafitową kredką do oczu, aby podkreślić oczy.

Aby wzmocnić efekt, użyj tuszu pogrubiającego rzęsy.

Na Nowy Rok 2025 odważ się na makijaż, który łączy w sobie świąteczną, modną i wyrafinowaną nutę: mieniąca się szarość to kluczowy kolor, podkreślony głębokim i świetlistym makijażem typu smoky eye. Ten zimowy look jest idealny dla tych, którzy chcą, aby ich oczy błyszczały, a jednocześnie pozostały eleganckie i zgodne z trendami chłodnych tonów, które dominują w tym sezonie.