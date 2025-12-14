Search here...

Aby uczcić Nowy Rok, ten makijaż może okazać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem

Makijaż
Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

Trendy makijażowe na sezon świąteczny 2025 celebrują chłodne, metaliczne odcienie, z wielkim powrotem lśniącej szarości i srebra. Te lodowe odcienie idealnie nadają się do stworzenia błyszczącej powieki, idealnej na sylwestrową imprezę, która lśni i odbija światło. Tegorocznym trendem jest połączenie tego połyskującego makijażu z głębokim, przydymionym okiem, dodając mu jednocześnie wyrafinowania i śmiałości.

Chłodne odcienie, wielka gwiazda sezonu

Tej zimy królują chłodne odcienie: szarość, srebro, lodowaty błękit i matowa lawenda zdobią powieki. Brokat ożywia te barwy, dodając blasku i glamouru. Brokatowy makijaż w odcieniach szarości występuje zarówno w delikatnych teksturach, jak i w dużych, świetlistych partiach, tworząc spersonalizowany, świąteczny efekt.

Głębokie, przydymione oko, kontrolowana intensywność

Uzupełnieniem tych kolorów jest smoky eye, które pozostaje kwintesencją elegancji. W tym roku smoky eye prezentuje się w swojej najgłębszej i najbardziej złocistej odsłonie, grając gradientem od ciemnej szarości do jaśniejszych odcieni w środkowej części powieki. Całość idealnie komponuje się ze srebrnym brokatem nałożonym na ruchomą powiekę lub w wewnętrznym kąciku oka, tworząc urzekający look.

Porady dotyczące udanego makijażu sylwestrowego

  • Zacznij od nałożenia warstwy bazowej lub podkładu, aby mieć pewność, że brokat utrzyma się na swoim miejscu.
  • Nałóż ciemnoszary lub antracytowy cień do powiek w formie gradientu, aby uzyskać głębię.
  • Delikatnie nałóż srebrny brokat na ruchomą powiekę lub jej część środkową.
  • Na koniec narysuj kreskę czarną lub grafitową kredką do oczu, aby podkreślić oczy.
  • Aby wzmocnić efekt, użyj tuszu pogrubiającego rzęsy.
@paulina_kurkowska Pomysł na makijaż sylwestrowy 🪩🥂 (1/4) | oceń ten look 0-10 🥹 __________ @mesauda Paleta cieni Bare Harmony „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Paleta cieni Hypnôse „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #makijażnoworoczny # makijażimprezowy #srebrnymakijaż #lancomepoland #makijaż ♬ dźwięk oryginalny - lolayounggg

Na Nowy Rok 2025 odważ się na makijaż, który łączy w sobie świąteczną, modną i wyrafinowaną nutę: mieniąca się szarość to kluczowy kolor, podkreślony głębokim i świetlistym makijażem typu smoky eye. Ten zimowy look jest idealny dla tych, którzy chcą, aby ich oczy błyszczały, a jednocześnie pozostały eleganckie i zgodne z trendami chłodnych tonów, które dominują w tym sezonie.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
