Przemysł kosmetyczny sprawił, że intymne części ciała kobiet stały się nowym rynkiem zbytu.

Długo ignorowane przez trendy w pielęgnacji urody, kobiece okolice intymne stały się prawdziwym polem bitwy dla marek. Konkretne środki myjące, dezodoranty i serum obiecują „świeżość i pewność siebie”… ale czy te produkty zaspokajają rzeczywistą potrzebę? Specjaliści z branży ochrony zdrowia apelują o rozróżnienie między marketingiem a koniecznością.

Szybko rozwijający się rynek

Sektor higieny kobiecej przeżywa spektakularny wzrost. W 2025 roku jego wartość przekroczyła 31 miliardów dolarów , a w ciągu najbliższej dekady może przekroczyć 48 miliardów dolarów. Ten wzrost ilustruje zainteresowanie producentów tym wyjątkowo dochodowym rynkiem. Jednak ten komercyjny boom stoi w sprzeczności z dyskursem specjalistów. Chociaż asortyment produktów stale się poszerza, ginekolodzy podkreślają, że wiele z nich nie jest niezbędnych do codziennej higieny.

Srom nie potrzebuje cudownych środków.

Lekarze są w dużej mierze jednomyślni: srom należy codziennie czyścić samą wodą, natomiast pochwy nie należy myć. Jej mikrobiom, złożony w szczególności z pałeczek kwasu mlekowego, odgrywa istotną rolę w naturalnej równowadze tego obszaru i chroni go przed infekcjami. Stosowanie wielu produktów oczyszczających lub perfumowanych może zaburzyć tę delikatną równowagę, nie przynosząc żadnych udowodnionych korzyści.

Składniki, które nie są powszechnie popularne

Oprócz ograniczonej przydatności, niektóre produkty zawierają substancje, które mogą budzić obawy pracowników służby zdrowia. Silne środki antyseptyczne mogą eliminować zarówno pożyteczne, jak i szkodliwe bakterie. Perfumy i substancje zapachowe często powodują podrażnienia lub reakcje alergiczne, a niektóre silniejsze środki czyszczące mogą uszkadzać błony śluzowe. Liczne badania, a także zalecenia ginekologów, podkreślają , że częste stosowanie tych produktów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji pochwy.

Kiedy marketing tworzy potrzebę

Z biegiem lat asortyment produktów stawał się coraz bardziej zaskakujący: dezodoranty do higieny intymnej, chusteczki zapachowe, produkty rozjaśniające skórę i akcesoria przeznaczone do „czyszczenia” okolic intymnych. Co łączy te produkty? Często opierają się na idei, że srom powinien być „bezwonny”, „idealnie gładki” lub „nieustannie pachnący”. Eksperci przypominają jednak, że lekki zapach jest normalny i stanowi część naturalnych funkcji organizmu. Tworząc poczucie niepewności i zażenowania, marki oferują „rozwiązanie” rzekomo rozwiązujące te problemy.

Presja, która zaczyna się już w bardzo młodym wieku

Niektóre firmy posuwają się nawet do wprowadzania na rynek produktów przeznaczonych specjalnie dla młodych dziewcząt. Strategia ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony stowarzyszeń i ginekologów dziecięcych. Według nich nie ma dowodów na to, że produkty te są skuteczniejsze niż letnia woda. Wręcz przeciwnie, mogą one przekazywać, już w bardzo młodym wieku, przekonanie, że tak zwany zdrowy organizm nadal potrzebuje określonych produktów, aby działać „prawidłowo”.

„Pranie feminizmu” – dopracowana strategia

Aby przyciągnąć klientki, niektóre kampanie kładą nacisk na przekazy dotyczące pewności siebie, dobrego samopoczucia lub wzmocnienia pozycji. Eksperci nazywają to „feminizmem w praniu”: komunikacją wykorzystującą feministyczną retorykę, aby promować produkty, których użyteczność pozostaje wątpliwa. Celem jest nie tyle zaspokojenie potrzeby medycznej, co zbudowanie emocjonalnej więzi z klientkami.

Poznaj lepiej swoje ciało, aby móc podejmować decyzje

W obliczu tej proliferacji produktów, pracownicy służby zdrowia, położne i wielu wyspecjalizowanych twórców treści powtarzają prosty komunikat: organizm posiada już własne mechanizmy ochronne. Lepsze zrozumienie funkcjonowania mikrobiomu, znajomość zaleceń medycznych i dostęp do wiarygodnych źródeł pozwalają na podejmowanie świadomych wyborów, bez ulegania marketingowym obietnicom.

Krótko mówiąc, dbanie o zdrowie intymne nie oznacza stosowania mnóstwa kosmetyków. Chodzi przede wszystkim o poszanowanie naturalnej równowagi, słuchanie swojego ciała i pamiętanie, że produkt prezentowany jako niezbędny niekoniecznie taki jest.