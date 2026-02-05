Search here...

„Bridgertonowie”: W sezonach 5 i 6 wystąpią dwie kobiety.

Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Podczas gdy czwarty sezon serialu „Bridgerton” bije rekordy na Netfliksie romansem Benedicta i Sophie, najwierniejsi fani już zastanawiają się, co będzie dalej. Dzięki nowym rewelacjom tajemnica się wyjaśnia: sezony 5 i 6 skupią się na dwóch długo oczekiwanych bohaterkach, Francesce i Eloise Bridgerton. Jedna z nich będzie zgłębiać męki miłości po stracie, drugi – wyzwanie, jakim jest bezwzględna niezależność w świecie pełnym ograniczeń.

Eloïse i Francesca: kolejne, które pokochają… na swój własny sposób

Podczas niedawnego pokazu przedpremierowego serialu, showrunnerka Jess Brownell uchyliła rąbka tajemnicy na temat nadchodzących sezonów. W wywiadzie dla amerykańskiego portalu Collider ujawniła, że kolejne sezony będą koncentrować się na dwóch postaciach kobiecych, dodając szelmowsko: „Inicjały w moich aktach to E i F”. Innymi słowy, po Daphne (sezon 1), Anthonym (sezon 2), Colinie (sezon 3) i Benedykcie (sezon 4), uwaga skupi się na ich dwóch siostrach: Eloise Bridgerton, granej przez Claudię Jessie, i Francesce Bridgerton, granej przez Hannah Dodd.

Dziwny romans dla Franceski?

To odkrycie zachwyca fanów powieści Julii Quinn, na których luźno oparta jest seria. W książkach Francesca przeżywa wzruszający romans z Michaelem Stirlingiem, kuzynem jej zmarłego męża, Johna. Seria jednak zdaje się obierać zupełnie inny kierunek, wierna pragnieniu odświeżenia gatunku.

Rzeczywiście, postać Michaela została przekształcona w Michaelę Stirling, co sugeruje queerowy romans między Francescą a inną kobietą. To znaczący punkt zwrotny dla popularnego serialu takiego jak „Bridgertonowie”, który mógłby w ten sposób przedstawić historię miłosną dwóch kobiet w typowo heteronormatywnym świecie. W przypadku produkcji Netflixa, stworzonej przez Shondaland, ta ewolucja wydaje się zarówno spójna, jak i przewidywalna.

Eloise, intelektualistka nonkonformistka

Jeśli chodzi o Eloise, postać znaną już z buntowniczej natury, rażącego lekceważenia konwenansów i ciętego dowcipu, to ujrzenie jej w centrum uwagi całego sezonu zapowiada wciągającą fabułę. W powieściach zakochuje się w sir Phillipie Crane, wdowcu po zmarłym przyjacielu. Pozostaje pytanie, czy serial będzie trzymał się tej fabuły, czy też zaoferuje nowy zwrot akcji, jak to miało miejsce w przeszłości.

Fani mają nadzieję, że ten sezon zgłębi dylemat niezależnej kobiety zmagającej się z romantycznym pożądaniem w społeczeństwie, które oczekuje uległości i potulności. Postać Eloise od dawna cieszy się sympatią tych, którzy utożsamiają się z jej pragnieniem wyrwania się spod norm społecznych.

Coraz bardziej inkluzywna seria

Od samego początku serial „Bridgertonowie” stawiał na nowe spojrzenie na romans historyczny, odważnie, z różnorodnością i zmysłowością. Ukazując dwie kobiety o kontrastowych, ale równie głębokich korzeniach, sezony 5 i 6 zapowiadają dalsze poszerzenie reprezentacji na ekranie.

Podsumowując, dzięki Francesce i Eloise serialowi można śmiało powiedzieć, że ma szansę odnowić formułę, jednocześnie pozostając wiernym temu, co czyni go tak udanym: starannie skonstruowanym wątkom romantycznym, złożonym postaciom, ekstrawaganckiej estetyce i całościowej reinterpretacji tradycji społecznych XIX wieku.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
