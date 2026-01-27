3 miliony słuchaczy piosenkarki, która nie istnieje: kim naprawdę jest Sienna Rose?

Trzy miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify, kilka utworów w Viral Top 50… a jednak wszystko wskazuje na to, że Sienna Rose nie jest prawdziwą piosenkarką, a projektem muzycznym stworzonym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ten tajemniczy neo-soulowy głos, który urzeka zarówno publiczność, jak i celebrytów, nieświadomie staje się symbolem coraz większego zacierania się granic między artystami a algorytmami.

„Odkrycie” Spotify, które nigdy nie postawiło stopy na scenie

Sienna Rose pojawiła się na platformach streamingowych jesienią 2025 roku z kilkoma kameralnymi utworami jazzowo-soulowymi, takimi jak „Into the Blue”, „Safe With You” i „Where Your Warmth Begins”. W ciągu kilku tygodni trzy utwory trafiły na listę Viral 50 Spotify, a jej główny singiel przekroczył 5 milionów odtworzeń, a liczba słuchaczy miesięcznie przekroczyła 3 miliony.

Na papierze wszystko wygląda jak ścieżka rozwoju nowej sensacji: dopracowana biografia na Spotify, neo-soulowa estetyka, porównania do uznanych piosenkarek, takich jak brytyjska piosenkarka Olivia Dean. Tyle że żadne koncerty, teledyski, wywiady ani trasy promocyjne nie potwierdzają istnienia osoby stojącej za tym nazwiskiem.

Niepokojące wskazówki: artysta bez twarzy i sieci

Pierwsze wątpliwości pojawiły się wśród fanów i melomanów, którzy zauważyli nietypowy szczegół: Sienny Rose nie dało się znaleźć w mediach społecznościowych ani za pomocą prostego wyszukiwania w Google poza platformami streamingowymi. Dla „nowej gwiazdy”, która odniosła tak wielki sukces, ten całkowity brak obecności w sieci był więcej niż zaskakujący. Od tego czasu pojawiło się konto na Instagramie, któremu towarzyszyły filmy rzekomo przedstawiające artystkę. To jednak nie wystarczy, aby rozwiać podejrzenia niektórych: w czasach, gdy sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć ultrarealistyczne filmy z „ludzkimi” postaciami, wątpliwości wciąż pozostają.

Kolejny podejrzany element: między końcem września a początkiem grudnia Sienna Rose opublikowała co najmniej 45 utworów w serwisach streamingowych, co stanowi tempo produkcji praktycznie niemożliwe do utrzymania przez pojedynczego artystę. Kilku słuchaczy opisało również „nieco generyczne teksty”, „bardzo schematyczne struktury”, a nawet „syczenie lub fakturę dźwiękową” typową dla muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sienna Rose (@siennarosely)