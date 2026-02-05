Po napadzie na Luwr korona Eugenii jest nie do poznania na nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęciach.

Niepublikowane dotąd zdjęcia opublikowane przez Luwr pokazują stan korony cesarzowej Eugenii, która została znaleziona zdeformowana po tym, jak złodzieje porzucili ją podczas napadu rabunkowego 19 października 2025 roku. Muzeum potwierdza, że koronę można odrestaurować „bez uciekania się do rekonstrukcji”.

Historyczny klejnot, niemal nienaruszony pomimo uszkodzeń

Korona Eugenii, ozdobiona diamentami i szmaragdami, wykonana dla żony Napoleona III w 1855 roku, była eksponowana w Galerii Apollina w Luwrze przed kradzieżą. Podczas ucieczki złodzieje przemycili ją przez wąski otwór w gablocie, powodując jej zmiażdżenie i poważne odkształcenie. Opublikowane zdjęcia przedstawiają zmiażdżony przedmiot, ale – jak twierdzi muzeum – zachował on „niemal całkowitą integralność”, co umożliwia pełną renowację bez konieczności rekonstrukcji lub wymiany brakujących elementów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Versailles Culture (@versailles_culture)

Szczegóły zaobserwowanych uszkodzeń

Według informacji potwierdzonych przez Luwr, niemal wszystkie części korony wciąż istnieją, z wyjątkiem jednego, małego, złotego elementu dekoracyjnego. 56 szmaragdów zdobiących klejnot i zdecydowana większość z 1354 diamentów pozostały na swoim miejscu pomimo uderzenia. Koronę odnaleziono u stóp Galerii Apollina w dniu kradzieży. Początkowo służyła jako dowód dla śledczych, zanim została przekazana Działowi Sztuk Dekoracyjnych muzeum w celu przeprowadzenia analizy i konserwacji.

Restauracja nadzorowana przez komisję ekspertów

Do przeprowadzenia prac renowacyjnych Luwr podjął decyzję o powołaniu akredytowanego konserwatora w drodze przetargu. Komitet ekspertów, pod przewodnictwem dyrektora muzeum Laurence'a des Cars, złożony ze specjalistów, będzie udzielał wsparcia i doradztwa w zakresie rozwiązań technicznych dla tej delikatnej operacji. W skład komitetu wejdą w szczególności przedstawiciele najważniejszych historycznych francuskich domów jubilerskich, którzy wniosą swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie obróbki i uszlachetniania kamieni szlachetnych i metali szlachetnych.

Kontekst napadu i wciąż brakujące części

Podczas napadu na Luwr w październiku 2025 roku z Galerii Apollo skradziono osiem dzieł sztuki o wartości szacowanej na dziesiątki milionów euro, w tym diademy, naszyjniki i biżuterię historyczną. Korona Eugenii, choć uszkodzona, jest jedynym odzyskanym do tej pory eksponatem. Pozostałe skradzione klejnoty pozostają zaginione i nadal są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez francuskie władze, które dokonały kilku aresztowań od czasu napadu.

Odrestaurowanie korony Eugenii stanowi zatem dobitny symbol odporności francuskiego dziedzictwa w obliczu wandalizmu i kradzieży. Podczas gdy pozostałe zaginione klejnoty pozostają nieodkryte, Luwr zamierza przywrócić temu zabytkowemu dziełu jego pierwotną świetność, przypominając nam, że pomimo przeciwności losu, historię i sztukę można zachować i przekazać przyszłym pokoleniom.