Search here...

Po napadzie na Luwr korona Eugenii jest nie do poznania na nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęciach.

Kultura
Fabienne Ba.
Screen communiqué de presse Thomas Clot/Musée du Louvre

Niepublikowane dotąd zdjęcia opublikowane przez Luwr pokazują stan korony cesarzowej Eugenii, która została znaleziona zdeformowana po tym, jak złodzieje porzucili ją podczas napadu rabunkowego 19 października 2025 roku. Muzeum potwierdza, że koronę można odrestaurować „bez uciekania się do rekonstrukcji”.

Historyczny klejnot, niemal nienaruszony pomimo uszkodzeń

Korona Eugenii, ozdobiona diamentami i szmaragdami, wykonana dla żony Napoleona III w 1855 roku, była eksponowana w Galerii Apollina w Luwrze przed kradzieżą. Podczas ucieczki złodzieje przemycili ją przez wąski otwór w gablocie, powodując jej zmiażdżenie i poważne odkształcenie. Opublikowane zdjęcia przedstawiają zmiażdżony przedmiot, ale – jak twierdzi muzeum – zachował on „niemal całkowitą integralność”, co umożliwia pełną renowację bez konieczności rekonstrukcji lub wymiany brakujących elementów.

Szczegóły zaobserwowanych uszkodzeń

Według informacji potwierdzonych przez Luwr, niemal wszystkie części korony wciąż istnieją, z wyjątkiem jednego, małego, złotego elementu dekoracyjnego. 56 szmaragdów zdobiących klejnot i zdecydowana większość z 1354 diamentów pozostały na swoim miejscu pomimo uderzenia. Koronę odnaleziono u stóp Galerii Apollina w dniu kradzieży. Początkowo służyła jako dowód dla śledczych, zanim została przekazana Działowi Sztuk Dekoracyjnych muzeum w celu przeprowadzenia analizy i konserwacji.

Restauracja nadzorowana przez komisję ekspertów

Do przeprowadzenia prac renowacyjnych Luwr podjął decyzję o powołaniu akredytowanego konserwatora w drodze przetargu. Komitet ekspertów, pod przewodnictwem dyrektora muzeum Laurence'a des Cars, złożony ze specjalistów, będzie udzielał wsparcia i doradztwa w zakresie rozwiązań technicznych dla tej delikatnej operacji. W skład komitetu wejdą w szczególności przedstawiciele najważniejszych historycznych francuskich domów jubilerskich, którzy wniosą swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie obróbki i uszlachetniania kamieni szlachetnych i metali szlachetnych.

Kontekst napadu i wciąż brakujące części

Podczas napadu na Luwr w październiku 2025 roku z Galerii Apollo skradziono osiem dzieł sztuki o wartości szacowanej na dziesiątki milionów euro, w tym diademy, naszyjniki i biżuterię historyczną. Korona Eugenii, choć uszkodzona, jest jedynym odzyskanym do tej pory eksponatem. Pozostałe skradzione klejnoty pozostają zaginione i nadal są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez francuskie władze, które dokonały kilku aresztowań od czasu napadu.

Odrestaurowanie korony Eugenii stanowi zatem dobitny symbol odporności francuskiego dziedzictwa w obliczu wandalizmu i kradzieży. Podczas gdy pozostałe zaginione klejnoty pozostają nieodkryte, Luwr zamierza przywrócić temu zabytkowemu dziełu jego pierwotną świetność, przypominając nam, że pomimo przeciwności losu, historię i sztukę można zachować i przekazać przyszłym pokoleniom.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Bridgertonowie”: W sezonach 5 i 6 wystąpią dwie kobiety.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bridgertonowie”: W sezonach 5 i 6 wystąpią dwie kobiety.

Podczas gdy czwarty sezon serialu „Bridgerton” bije rekordy na Netfliksie romansem Benedicta i Sophie, najwierniejsi fani już zastanawiają...

Ta całkowicie kobieca grupa muzyczna padła ofiarą „seksistowskiej” krytyki po występie

Sześcioosobowa amerykańska grupa dziewcząt Katseye znalazła się w centrum nowej kontrowersji po tym, jak ich występ z utworem...

Te fascynujące zdjęcia pokazują, że czasami przypadek okazuje się bardzo skuteczny.

Czasami miasto prezentuje sceny tak perfekcyjnie skomponowane, że wydają się wyreżyserowane. Jednak wszystko jest spontaniczne. Na Instagramie konto...

Podobno trwają prace nad sequelem filmu „Dirty Dancing”, a internauci są nimi zachwyceni.

Po latach oczekiwania kanadyjsko-amerykańska firma Lionsgate podaje konkretne wieści na temat kontynuacji kultowego filmu z 1987 roku „Dirty...

3 miliony słuchaczy piosenkarki, która nie istnieje: kim naprawdę jest Sienna Rose?

Trzy miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify, kilka utworów w Viral Top 50… a jednak wszystko wskazuje na to,...

Historyczny rekord na Oscarach: ten film stał się najczęściej nominowanym w historii

Nadprzyrodzony thriller Ryana Cooglera „Sinners” niedawno zapisał się w historii Oscarów, stając się filmem z największą liczbą nominacji...

© 2025 The Body Optimist