Stworzenie domowych dekoracji na Halloween nie wymaga ogromnego budżetu. Wystarczy odrobina wyobraźni i proste materiały, by stworzyć najbardziej przerażającą atmosferę.

Święta poprzedzające Dzień Zmarłych to idealny czas na przygotowanie tych wyrobów całą rodziną, szczególnie z dziećmi.

Każdy pomysł DIY staje się wtedy wspólną pamiątką. Przy odpowiedniej konserwacji, dekoracje te można wykorzystywać ponownie przez wiele lat, co sprawia, że inwestycja jest jeszcze bardziej opłacalna.

Straszne girlandy i wiszące dekoracje DIY

Girlandy to jedna z najłatwiej dostępnych dekoracji DIY na Halloween . Zrobienie papierowej girlandy w kształcie nietoperza jest niezwykle proste.

Weź kartkę grubego, czarnego papieru o gramaturze 200g , złóż ją na pół, a następnie narysuj białą kredką połowę nietoperza, zaczynając od zagięcia.

Wytnij sylwetkę nożyczkami, rozłóż ją i narysuj szczegóły, takie jak oczy.

Następnie zrób dziurki na końcach dziurkaczem, a następnie przewlecz przez nie czarny sznurek, aby złożyć swoje stworki. Potrzebne materiały to minimum: kartka czarnego papieru o gramaturze 200 g, nożyczki, dziurkacz, biały ołówek i czarny sznurek.

Aby odmienić atmosferę, zrób girlandy w kształcie duchów lub dyń, korzystając z tej samej zasady. Uzupełnij dekoracje, wieszając proporczyki w salonie, świecące balony, a nawet gigantyczny szkielet przymocowany do sufitu.

Te lampy wiszące zamienią każde pomieszczenie w przerażającą kryjówkę.

Dekoracyjne dynie: niezbędny element dekoracji na Halloween

Dynia pozostaje nieodzownym symbolem Halloween. Można ją postawić na zewnątrz, przy wejściu, na stole lub w dowolnym miejscu w domu. Pomalowana na pomarańczowo, czarno lub biało, łatwo ją spersonalizować, nawet z udziałem dzieci.

Aby wykonać dekoracyjną dynię z papierowego talerzyka , narysuj oczy, nos i usta ołówkiem grafitowym.

Wypełnij szczegóły żółtą farbą, aby imitować świeczkę, a następnie pomaluj resztę talerza na jasnopomarańczowo.

Dodaj brązowy, drewniany patyk jako łodygę i zielony, szenilowy trzonek jako liść. Następnie zawieś swoje dzieło na drzwiach lub oknie.

Potrzebne materiały obejmują: talerz tekturowy, drewniany patyczek, dziurkacz, ołówek grafitowy, szeroki pędzel, pomarańczową, żółtą i spalonej sieny farbę akrylową, zielony drut szenilowy i taśmę maskującą.

Możesz pójść o krok dalej i wydrążyć prawdziwą dynię, tworząc lampion Jack O'Lantern ze świecą w środku. To idealne rozwiązanie, aby stworzyć prawdziwie upiorną atmosferę.

Świeczniki i świece: mroczna i przerażająca atmosfera

Świeczniki DIY w szklanych słoikach tworzą miękkie, groźne światło. Aby je wykonać, narysuj swój wzór na kartce papieru, a następnie włóż go do słoika.

Namaluj kontur na zewnątrz doniczki farbą akrylową i cienkim pędzlem, pozostaw do wyschnięcia, a następnie nałóż drugą warstwę. Usuń papier i umieść w środku świeczkę typu tealight.

Dynia, nietoperz czy pajęczyna: możliwości są nieograniczone. Potrzebne materiały to szklane słoiki, pomarańczowa, czarna lub biała farba akrylowa, czarny marker, cienki pędzelek i podgrzewacze. Cienie rzucane na ściany o zmierzchu znacznie potęgują upiorny efekt.

Na uwagę zasługują jeszcze dwie techniki. Świece mumie wykonuje się poprzez owinięcie szklanych słoików bandażami, dodanie oczu czarnym markerem i umieszczenie w środku świecy.

Aby uzyskać krwawy efekt, kapnij czerwonym woskiem na białą świecę: oryginalny i bardzo wizualny pomysł na dekorację stołu.

Pająki i pajęczyny jako upiorna dekoracja

Rozrzuć pajęczyny po całym domu : na kominku, w rogach sufitu, w framugach drzwi i na stole. Dodaj plastikowe, tekturowe lub papierowe pająki, aby wzmocnić upiorny efekt.

Aby stworzyć oryginalne pająki, użyj kulek styropianowych pomalowanych na czarno w kilku warstwach i metalowych prętów jako odnóży. Wsuń wygięte pręty w odpowiednie miejsca i przytnij je do pożądanej długości.

Te domowe pająki idealnie pasują do rozciągliwej sieci rozciągniętej nad wejściem.

Inny fajny pomysł: przyklej plastikowe pająki do ściany za pomocą taśmy dwustronnej, szczególnie w toalecie, aby zaskoczyć gości.

Wieniec wejściowy wykonany z gałęzi, rozciągliwej sztucznej pajęczyny i pająków różnej wielkości powita gości w najbardziej przerażający sposób.

Duchy i nietoperze: Stworzenia DIY, które można umieścić w dowolnym miejscu

Aby zrobić girlandę ducha na ścianę , zbierz plastikowe kulki z dziurkami, biały szyfon, sznurek, czarny karton i klej. Wytnij tkaninę na kwadraty o boku około 25 cm (10 cali), ułóż je warstwami, a następnie przymocuj kulkę do sznurka, tworząc głowę.

Wytnij oczy i usta z tektury, zrób dziurkę w środku materiału, przewlecz przez nią sznurek i przyklej materiał do piłki.

Z martwych liści zebranych w lesie można stworzyć urocze duchy na stole: pomaluj je na biało i narysuj na nich twarz czarnym markerem. Proste i efektowne.

Aby zrobić nietoperze z rolek po papierze toaletowym , pomaluj rolki na czarno, wytnij skrzydła z czarnego papieru konstrukcyjnego, przyklej je klejem, a następnie dodaj oczy i zęby.

Sprytna wskazówka: schowaj cukierki w środku przed zamknięciem roladek.

Stół na Halloween: świąteczna i prosta dekoracja DIY

Stół na Halloween udekorowany jest kolorami czarnym, czerwonym, pomarańczowym i fioletowym. Zrób własnoręcznie winietki, obrączki na serwetki, ozdoby na tort i kubki.

Wydrukuj menu na Halloween i umieść je w środku, aby nadać potrawie osobistego charakteru.

Wydrążona dynia będzie stanowić spektakularną ozdobę centralnej części bufetu: możesz ją wypełnić guacamole, hummusem lub pikantnymi przekąskami, które będą wyglądać, jakby ktoś je wyjmował z ust.

Cukierki w kształcie węża do dekoracji stołu

Pająki cukrowe wślizgnęły się między naczynia

Martwe liście pomalowane na biało ułożone w formie bieżnika na stół

Czaszka z ustami pełnymi cukierków w centralnym punkcie

Według badania przeprowadzonego przez National Retail Federation, Amerykanie wydali średnio 108 dolarów na Halloween w 2023 roku, a coraz większą część tej kwoty przeznaczali na dekoracje.

To dowodzi, że samodzielne tworzenie ozdób pozostaje ekonomiczną i kreatywną alternatywą, dostępną dla każdego, bez względu na układ domu.