Ten przedmiot kuchenny może być siedliskiem większej liczby bakterii, w zależności od materiału, z którego jest wykonany.

Używasz jej niemal codziennie, nie zastanawiając się nad nią: deska do krojenia to niezbędny element kuchni. Jednak materiał, z którego jest wykonana, może mieć wpływ na obecność bakterii. Drewno czy plastik – wybór jest bardziej złożony, niż się wydaje.

Drewno kontra plastik: nieoczekiwany pojedynek

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wszystkie deski do krojenia są takie same, jeśli chodzi o bakterie. Badania naukowe ujawniły interesującą różnicę między drewnem a plastikiem.

Deski drewniane mają naturalną strukturę złożoną z włókien zdolnych do absorpcji wilgoci. W rezultacie, jak pokazują niektóre badania, mogą one wyeliminować nawet 99% bakterii w ciągu zaledwie kilku minut. Wnikając w drewno, mikroorganizmy są pozbawione wody i składników odżywczych, co ogranicza ich przetrwanie.

Z kolei plastikowe deski do krojenia mają gładką powierzchnię… przynajmniej początkowo. Z czasem i przy częstym używaniu noży pojawiają się mikrozadrapania. Te drobne pęknięcia stają się idealnym siedliskiem bakterii, do których trudno dotrzeć podczas czyszczenia.

To naprawdę sprzyja bakteriom

Materiał deski do krojenia to nie wszystko. Obecność bakterii zależy również od sposobu gotowania i czyszczenia naczyń. Niektóre produkty spożywcze, takie jak surowe mięso, ryby czy nieumyte warzywa, mogą pozostawiać na powierzchni mikroorganizmy. Jeśli deska jest uszkodzona, pęknięta lub niedokładnie wyczyszczona, bakterie te mogą łatwiej się rozmnażać.

Badania dotyczące higieny żywności pokazują, że dobrze utrzymane drewniane deski do krojenia mogą pozostać bezpieczne w użyciu. Z drugiej strony, plastikowe deski do krojenia są często preferowane w profesjonalnych kuchniach, zwłaszcza ze względu na ich odporność na mycie w zmywarkach w wysokiej temperaturze. Innymi słowy, liczy się nie tylko to, czego używasz, ale także sposób, w jaki to robisz.

Dobre nawyki, które warto wdrażać na co dzień

Dobra wiadomość: nie musisz rewolucjonizować swojej kuchni, aby ograniczyć ryzyko. Kilka prostych nawyków może zdziałać cuda.

Po pierwsze, zaleca się używanie oddzielnych desek do krojenia surowej i gotowanej żywności. Pomaga to zapobiec zakażeniom krzyżowym.

Następnie, dokładne czyszczenie po każdym użyciu jest niezbędne. W większości przypadków wystarczy ciepła woda, mydło i dokładne płukanie.

Suszenie jest równie ważne. Wilgotna deska może sprzyjać rozwojowi bakterii, zwłaszcza jeśli jest przechowywana w stanie mokrym.

Na koniec pamiętaj o sprawdzeniu stanu swoich desek. Jeśli mają liczne wyszczerbienia lub pęknięcia, może to oznaczać, że czas je wymienić.

Niektóre zalecenia zdrowotne zalecają także regularną dezynfekcję powierzchni, zwłaszcza po kontakcie z surowym mięsem.

Drewno czy plastik: co wybrać?

Ostatecznie wybór między drewnem a plastikiem zależy przede wszystkim od Twoich nawyków i poziomu komfortu w kuchni. W obu przypadkach nie ma potrzeby dążyć do perfekcji ani czuć się winnym za każde drobne niedopatrzenie. Kuchnia, w której żyjesz, korzystasz i dostosowujesz się do Twojego tempa, to kuchnia, która odzwierciedla Twoją osobowość. Klucz leży gdzie indziej: w stosowaniu prostych technik, dbaniu o przybory kuchenne i gotowaniu w otoczeniu, które sprawia, że czujesz się komfortowo.

Krótko mówiąc, materiał, z którego wykonana jest deska do krojenia, może wpływać na obecność bakterii, ale kluczową rolę odgrywa regularność czyszczenia. Dzięki kilku utrwalonym nawykom możesz gotować ze spokojem i w pełni cieszyć się czasem spędzonym w kuchni.