Dlaczego rośliny uspokajają mózg w czasach chaosu

Zielony
Margaux Larcher
Photo d'illustration : Josh Hild / Pexels

Pomiędzy pożarami szalejącymi obecnie w regionie Żyrondy we Francji i Hiszpanii, falami upałów i nieustannym napływem niepokojących wiadomości, czasami trudno zachować pogodę ducha. Dyskretny sojusznik może pomóc Ci odnaleźć spokój ducha: rośliny. A gdyby Twoja zielona przestrzeń stała się Twoją najlepszą ucieczką?

Kiedy mózg potrzebuje przerwy

Nasze mózgi są zaprojektowane do wykrywania zagrożenia, ale gdy kumulują się informacje wywołujące lęk, mogą pozostawać w stanie niemal nieustannej gotowości. Ogromne pożary szalejące obecnie we Francji i Hiszpanii, z których ewakuowano setki tysięcy ludzi, doskonale ilustrują tę kumulację zdarzeń, która mocno obciąża morale. Skutek? Uczucie zmęczenia psychicznego, trudności z koncentracją, a czasem nawet poczucie ciągłej presji.

Rośliny – prawdziwa ucieczka od stresu

Dobra wiadomość: natura ma niesamowitą moc uspokajania. Obserwowanie roślin, podlewanie ich, a nawet spędzenie kilku minut w zielonej przestrzeni pomaga mózgowi zwolnić. Dlaczego? Ponieważ organiczne kształty, odcienie zieleni i spokojny rytm życia wymagają delikatnej uwagi, z dala od nadmiaru ekranów i powiadomień. Twój umysł przestaje się pędzić, choćby na chwilę. Nie musisz mieszkać w środku lasu: kilka roślin doniczkowych, balkon pełen kwiatów czy spacer w parku już mogą zdziałać cuda.

Prosty gest, który przywraca poczucie działania

W obliczu klęsk żywiołowych lub złych wiadomości często odczuwamy bezradność. Dbanie o roślinę subtelnie zmienia tę dynamikę. Podlewanie, przesadzanie, obserwowanie pojawiania się nowego liścia… te drobne gesty dają poczucie postępu i przypominają nam, że życie wciąż ewoluuje. To namacalny sposób na odzyskanie kontroli nad niewielką częścią naszego codziennego życia, bez presji.

Natura, przypomnienie, że wszystko ewoluuje

Rośliny mają fascynującą cechę: poruszają się we własnym tempie. Ani za szybko, ani za wolno. Obserwując je, odzyskujesz spokojniejsze poczucie czasu, dalekie od nieustannego pośpiechu narzucanego przez bieżące wydarzenia. Ta więź ze światem żywym sprzyja również głębszemu zakorzenieniu w chwili obecnej, co naturalnie pomaga ograniczyć rozmyślanie.

Oczywiście rośliny nie sprawiają, że trudne wydarzenia znikają. Oferują jednak prawdziwą ulgę, gdy świat wydaje się szczególnie niespokojny. Ponieważ pożary w Żyrondzie (Francja), Hiszpanii i inne kryzysy przypominają nam, jak delikatne może być nasze środowisko, otaczanie się zielenią to prosty sposób na dbanie o nasze zdrowie psychiczne.

Margaux Larcher
Margaux Larcher
Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, piszę na różne tematy i pasjonuję się projektowaniem wnętrz, modą i serialami telewizyjnymi. Miłość do pisania motywuje mnie do eksplorowania różnych obszarów, czy to dzieląc się osobistymi refleksjami, udzielając porad dotyczących stylu, czy dzieląc się recenzjami moich ulubionych programów.
Article précédent
Każdy kwiat ma swoje znaczenie: oto, który podarować w zależności od okazji.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Każdy kwiat ma swoje znaczenie: oto, który podarować w zależności od okazji.

Dawanie kwiatów to przemyślany gest, który może rozjaśnić czyjś dzień i przekazać przesłanie bez słów. Za każdym płatkiem...

Te rośliny odstraszające mogą w naturalny sposób odstraszać komary latem.

Wraz z nadejściem cieplejszej pogody, komary często dołączają do zabawy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naturalne rozwiązania,...

Życie na farmie: ten twórca treści zmienia postrzeganie codziennego rolnictwa

W regionie Gers Zoé (@zoe.la.gersoise) działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej. Jest dyrektorem artystycznym w dziale projektowania graficznego...

Dlaczego niebo w Australii zrobiło się czerwone: spektakularne zdjęcia intrygują internautów

Intensywnie czerwone niebo, wręcz surrealistyczne, przykuło ostatnio uwagę wszystkich w Australii. Zdjęcia, szeroko udostępniane w mediach społecznościowych, wywołały...

Ponad połowa oceanów zmienia kolor i staje się bardziej zielona — wynika z badań.

Ziemia zawsze była nazywana „błękitną planetą” ze względu na ogromne połacie oceanów pokrywające jej powierzchnię. Jednak ostatnie obserwacje...

Ta ogromna kula ognia widoczna na europejskim niebie jest równie intrygująca, co imponująca.

Kilku Europejczyków było ostatnio świadkami spektakularnego zjawiska na nocnym niebie. Intensywna poświata rozchodząca się po atmosferze została zaobserwowana...