Te rośliny odstraszające mogą w naturalny sposób odstraszać komary latem.

Zielony
Fabienne Ba.
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Wraz z nadejściem cieplejszej pogody, komary często dołączają do zabawy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naturalne rozwiązania, które sprawią, że Twój taras, balkon lub ogród będą przyjemniejsze. Niektóre rośliny, równie piękne, co pachnące, pomagają odstraszyć tych nieproszonych gości, jednocześnie upiększając Twoją przestrzeń na zewnątrz.

Rośliny, które zbijają Cię z tropu

W przeciwieństwie do insektycydów, rośliny odstraszające nie zabijają komarów. Uwalniają one olejki eteryczne, których zapach zaburza ich węch i utrudnia im wykrycie ludzi. W rezultacie komary często wolą trzymać się z daleka. Ich skuteczność różni się w zależności od temperatury, wilgotności i lokalizacji. Nie zapewniają całkowitej ochrony, ale zazwyczaj tworzą użyteczną barierę węchową wokół pomieszczeń mieszkalnych.

Gwiazdy ogrodu wolnego od komarów

  • Trawa cytrynowa pozostaje najpopularniejszym wyborem. Jej cytrynowy zapach, ceniony przez miłośników ogrodnictwa, jest znacznie mniej atrakcyjny dla komarów. Niezależnie od tego, czy rośnie w doniczce, czy posadzony bezpośrednio w gruncie, dobrze rośnie w pełnym słońcu i wymaga umiarkowanego podlewania. Ustawiona przy drzwiach lub oknach, naprawdę lśni.
  • Lawenda to kolejny niezawodny wybór. Jej fioletowe kwiaty wydzielają przyjemny zapach, ale znacznie mniej drażniący dla owadów. Jest łatwa w pielęgnacji i odporna na suszę, a dodatkowo nadaje Twoim przestrzeniom zewnętrznym piękny, śródziemnomorski charakter.
  • Pelargonie pachnące, w przeciwieństwie do pelargonii pospolitej, również zasługują na szczególne miejsce. Po zgnieceniu liści uwalniają silny, cytrynowy zapach, który jest szczególnie skuteczny w odstraszaniu komarów. Dodatkowo, ich kolorowe kwiaty z łatwością rozjaśnią balkon lub patio.

Nadmiarowe aromaty

Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym?

  • Bazylia to jedna z najciekawszych roślin. Oprócz tego, że nadaje smaku letnim przepisom, jej liście wydzielają zapach, którego komary nie lubią, zwłaszcza odmiany cytrynowe.
  • Melisa lekarska jest również doskonałym wyborem ze względu na swój świeży zapach przypominający trawę cytrynową.
  • Z kolei miętowy aromat odstrasza komary i dodaje świeżości napojom i deserom.
  • Rozmaryn i tymianek cytrynowy idealnie uzupełniają tę kolekcję. Wytrzymałe, łatwe w uprawie i wymagające niewielkiej ilości wody, oferują zarówno walory kulinarne, jak i naturalne właściwości odstraszające.

Kwiaty łączące piękno i skuteczność

Niektóre rośliny ozdobne również mogą uczestniczyć w tej naturalnej strategii.

  • Nagietki, kalendule i nasturcje wydzielają zapachy, które uciążliwe są dla wielu owadów, w tym komarów. Dodają również koloru rabatom kwiatowym i doniczkom.
  • Wrotycz pospolity znany jest ze swojego działania przeciwko różnym owadom, jednak ze względu na swój skład, jego stosowanie wymaga zachowania większych środków ostrożności.

Właściwa lokalizacja robi całą różnicę

Aby w pełni wykorzystać ich właściwości, umieść te rośliny w pobliżu miejsc, w których spędzasz czas: patio, mebli ogrodowych, balkonu, parapetów okiennych lub drzwi wejściowych. Najlepiej łączyć kilka gatunków, zamiast polegać tylko na jednym. Połączenie trawy cytrynowej, lawendy, bazylii, pelargonii pachnącej i mięty pieprzowej tworzy skuteczniejszą barierę zapachową.

Podsumowując, należy pamiętać, że choć rośliny te mogą być cennym wsparciem, nie zastępują one dobrych nawyków ogrodniczych . W szczególności należy pamiętać o usuwaniu stojącej wody z podstawek, rynien i pojemników pozostawionych na zewnątrz, ponieważ stanowią one idealne siedliska dla komarów. Łącząc kilka dobrze dobranych roślin z tymi prostymi działaniami, możesz cieszyć się bardziej przyjazną, kolorową i naturalnie komfortową przestrzenią na zewnątrz przez całe lato.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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