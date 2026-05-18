W Cannes gość musiał podróżować leżąc ze względu na swoją sukienkę.

Niezwykła scena stała się viralem w mediach społecznościowych podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku. Jordan (@jo.rdyyy na TikToku), gość Pałacu Festiwalowego, była zmuszona podróżować leżąc w samochodzie, ponieważ jej sukienka po prostu nie pozwalała jej usiąść.

Przybycie, delikatnie mówiąc, nieoczekiwane.

To była scena, której nikt się nie spodziewał. Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku przed Pałacem Festiwalowym zatrzymał się pojazd, niczym wiele innych luksusowych aut wysadzających pasażerów VIP. Kiedy funkcjonariusz policji prewencyjnej przydzielony do ochrony czerwonego dywanu podszedł, by otworzyć drzwi, ujrzał niecodzienny widok: pasażer, Jordan (@jo.rdyyy na TikToku), leżał płasko na tylnym siedzeniu pojazdu. Sytuacja, którą młoda kobieta udostępniła na TikToku, natychmiast stała się viralem w mediach społecznościowych.

Sukienka z węża, która uniemożliwia siedzenie

Wyjaśnienie tej nietypowej pozycji jest równie proste, co zaskakujące: sukienka z wężowej skóry, którą nosiła Jordan (@jo.rdyyy), była tak dopasowana i uszyta, że nie pozwalała jej usiąść. Aby dotrzeć do pałacu bez zagnieceń materiału i uszczerbku na kroju, jedynym rozwiązaniem było położenie się na tylnym siedzeniu samochodu. Po wyjściu z samochodu Jordan (@jo.rdyyy) najwyraźniej odzyskała pełną swobodę ruchów i weszła po schodach.

Sekwencja, która w ciągu kilku godzin stała się viralem

Na TikToku, gdzie udostępniono nagranie, od razu stało się hitem. Do popularności klipu przyczyniła się przede wszystkim reakcja funkcjonariuszy prewencji. Funkcjonariusz, najwyraźniej przyzwyczajony do widoku pasażerów wysiadających w spektakularnych strojach, najwyraźniej nie spodziewał się, że zobaczy pasażera rozciągniętego na siedzeniu. Jego zaskoczenie, doskonale widoczne na nagraniu, zostało szeroko skomentowane przez internautów.

Internauci chwalili zarówno odważną stylizację, opanowanie Jordan (@jo.rdyyy), jak i bardzo spontaniczną reakcję policjanta. Filmik rozprzestrzenił się następnie na inne platformy, stając się jednym z najgłośniejszych modowych momentów tegorocznej edycji festiwalu w Cannes.

Cannes, od dziesięcioleci miejsce spektakularnych kreacji

Ten odcinek przypomina, jak bardzo czerwony dywan w Cannes zmusza gości do „ekstremalnych” wyborów strojowych. Ultraobcisłe sukienki, długie treny, zabawa fakturami, rzeźbiarskie struktury… funkcjonalne kompromisy często schodzą na dalszy plan, a gwiazdy bez trudu akceptują fizyczne ograniczenia swoich strojów przez cały czas trwania występu. Festiwal Filmowy w Cannes w 2026 roku nie jest wyjątkiem od tradycji zapadających w pamięć strojów.

Od momentu powstania w 1946 roku, wydarzenie to stało się jednym z najbardziej prestiżowych pokazów mody na czerwonym dywanie na świecie, co roku przyciągając projektantów, stylistów i gwiazdy z całego świata. Najbardziej zapadające w pamięć zdjęcia z Croisette to często ujęcia „niezwykłych” sukienek, które przeczą grawitacji, ergonomii, a czasem nawet zdrowemu rozsądkowi.

Odwieczne pytanie: jaka jest cena mody?

Poza swoją niecodzienną naturą, ta anegdota rodzi powracające pytanie w świecie czerwonego dywanu: jak daleko moda może posunąć się w ograniczeniach, jakie narzuca ciału noszącej ją osoby? Podróżowanie w pozycji leżącej, aby zachować sukienkę, to zarówno całkowite poświęcenie wyjątkowego stroju, jak i poświęcenie wygody w imię wizerunku. Niektórzy goście uważają to za prawdziwy „znak stylu”, podczas gdy inni postrzegają to jako „wyjątkowe doświadczenie”. W każdym razie scena w Cannes przypomina, że na Croisette wygląd bywa ważniejszy niż tylko możliwość siedzenia.

Krótko mówiąc, scena z udziałem gościa zmuszonego do podróży w pozycji leżącej, by chronić swoją sukienkę z węża, i wyraźnie zdenerwowanego policjanta, idealnie oddaje to, co kochają internauci: moment autentyczności w wysoce skodyfikowanym świecie. To kolejny dowód, o ile w ogóle jest potrzebny, że Festiwal Filmowy w Cannes co roku tworzy obrazy równie zaskakujące, co niezapomniane.