Eksploruje strych swojej babci i odkrywa, że łączą je dwa pokolenia.

Strychy dziadków to prawdziwa kopalnia złota. Podczas gdy jako dzieci unikaliśmy ich w obawie przed odkryciem potwora, jako dorośli chętnie się tam zapuszczamy, by znaleźć zapomniane skarby i odkryć cenne przedmioty pod warstwami kurzu. Otwierając te drzwi, które skrywają cały świat, pewna twórczyni treści odkryła garderobę godną największych gwiazd Hollywood. Strych jej babci nie ma sobie równych.

Poddasze, na którym znajdują się wyjątkowe stroje

Strych często pełni funkcję „składzika”. Pudła z „pamiątkami” piętrzą się tam i pozostają w cieniu. Znajdują się w nich stare dekoracje, które stały się nudne dla oka, rodzinne srebra, zabawki o wielkiej wartości sentymentalnej, które cudem uniknęły wysypiska, czy drobiazgi noszące ślady czasu.

U nas w domu to praktycznie śmietnik, ale u moich dziadków ten pokój to mały skrawek raju. Od czasu rozkwitu antyków i popularności targów aukcyjnych młodzi ludzie gromadzą się tam w nadziei na znalezienie sygnowanego kubka, kolekcjonerskiej lampy, a nawet mebla z limitowanej edycji. Nawet jaskinia Ali Baby nie jest tak dobrze zaopatrzona.

Jednak, podczas gdy niektórzy wracają z pustymi rękami, inni mają więcej szczęścia i dokonują nieoczekiwanych odkryć. Po przekroczeniu tych drzwi, które przerażają dzieci, twórca treści @colinedlg ze zdumieniem odkrył niesamowitą garderobę. Na pierwszy rzut oka ten strych przypomina sklep z przemytem, a nawet, co lepsze, garderobę z planu filmowego. Wewnątrz tego jedynego w swoim rodzaju strychu nie ma żadnych gadżetów o nieznanym przeznaczeniu ani „bezużytecznych” drobiazgów.

Jej babcia, Kakita, kolekcjonowała ubrania jak niektórzy znaczki. I to nie byle jakie. Te elementy garderoby, które zdają się pochodzić prosto z garderoby Brigitte Bardot czy Marilyn Monroe, są kultowe. To coś więcej niż tylko ubrania – to kawałki historii, świadectwa swobodnego, ekspresyjnego i naturalnie eleganckiego stylu. A jej wnuczka, która sama ma talent do stylu, przywraca do życia te stroje, które od dawna zalegają na wieszakach.

Kiedy element garderoby staje się ogniwem

W tym poruszającym filmie babcia bardzo poważnie traktuje swoją rolę stylistki. Z radością patrzy, jak te stroje, przesiąknięte wspomnieniami, ożywają na figurze jej wnuczki. Coline z kolei pozwala się prowadzić, niczym modelki za kulisami Tygodnia Mody. Ufa wyrafinowanemu gustowi swojej najstarszej córki. A gdy stroje są już zakładane, pojawia się piękny efekt lustrzanego odbicia. Kakita rozkwita w oczach wnuczki. Na nowo odkrywa te stroje, które tak uwielbiała nosić, z nowej perspektywy. Jedno jest pewne: przegapiła karierę osobistej stylistki.

Podczas gdy Coline jest modelką, Kakita krząta się, tworząc dla niej stylizacje na miarę. Nieskazitelny trencz z krokodylej skóry, dopasowana sukienka w groszki o nienagannej jakości, garnitur w stylu Karla Lagerfelda, retro szalik, który ma ponad 50 lat, i płaszcz w panterkę – te stylizacje są godne divy, która je posiada. Kakita demonstruje swoje wyczucie stylu w każdym nowym zestawie i inspiruje wszystkie pokolenia.

Jak malarki, przechodziła swoje fazy: erę glamour, fantazję hipisów , lata rocka, lata 80. i boom na mikrosukienki. Swoimi wyborami krawieckimi udowadnia, że nic jeszcze nie zostało wynalezione. Trudno nie uśmiechnąć się na widok tego wielopokoleniowego spektaklu.

Więź, która przekracza wiek i materiał

Sama Coline mówi: „Kakita bawi się ze mną lalkami”. To stało się niemal rytuałem. To właśnie na tym strychu, zupełnie niepodobnym do żadnego innego, się spotykają. To punkt wyjścia ich krawieckich przygód. Podczas gdy niektóre wnuki zadowalają się przeglądaniem starych albumów ze zdjęciami lub oglądaniem filmów z kamery, Coline konsultuje się z babciną garderobą i odtwarza jej stylizacje na podstawie jej rekomendacji.

Bo nie, babcie nie zawsze znały mrok dzianinowych kamizelek ani ciepło wełnianych spódnic. One również uległy pokusie fuksji, topów z głębokim dekoltem, cekinów i starannie wyciętych rozcięć. Kakita z kolei nosiła monumentalne kapelusze, które zawstydziłyby królową Elżbietę, stroje dorównujące Beyoncé i sukienki nie do odróżnienia od tych z największych wybiegów. Ma w sobie idealny talent do gwiazdorstwa, a Coline jest na dobrej drodze, by pójść w jej ślady.

Poza ubraniami i ich wartością estetyczną, ten strych kryje coś o wiele cenniejszego: niewidzialne dziedzictwo. Każdy element opowiada historię epoki, nastroju, minionej wersji Kakity. A nosząc je, Coline nie tylko się ubiera; ona kontynuuje historię.