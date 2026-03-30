Ta modelka plus size dzieli się swoją kolekcją strojów plażowych, łączących styl i wygodę

Fabienne Ba.
@lilla.marinho / Instagram

Znalezienie stroju plażowego, w którym poczujesz się dobrze, może być czasem wyzwaniem. Pomiędzy upałem, piaskiem i chęcią swobodnego poruszania się, komfort staje się niezbędny. Modelka plus-size Lila Marinho oferuje orzeźwiające podejście: letnie stylizacje zaprojektowane tak, aby Cię wspierać, bez kompromisów w kwestii stylu.

Stroje, które szanują Twoje ciało i Twoje pragnienia

Lila Marinho regularnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych pomysłami na plażowe stylizacje, które skupiają się na jednym najważniejszym: czuciu się dobrze we własnej skórze, takiej, jaka jesteś. Stylizacja obejmuje zwiewne kroje, które poruszają się razem z Tobą, nie krępując ruchów, elastyczne tkaniny dopasowujące się do sylwetki oraz oddychające materiały, które pozwalają skórze oddychać nawet w słońcu.

W ofercie znajdują się również szybkoschnące ubrania, idealne do płynnego przejścia z pływania do relaksu. Nie chodzi o to, aby ukryć sylwetkę, ale o to, aby uzupełnić ją ubraniami zaprojektowanymi z myślą o komforcie. Bo styl i dobre samopoczucie nigdy nie powinny się kłócić.

Bardziej inkluzywna moda plażowa

Podejście Lili Marinho wpisuje się w szerszą ewolucję w modzie: pragnienie reprezentowania większej liczby sylwetek, kształtów i rzeczywistości. Obecnie coraz więcej marek poszerza swoją rozmiarówkę i oferuje kolekcje zaprojektowane dla różnych typów sylwetki. Ta ewolucja odpowiada na silne zapotrzebowanie: możliwość znalezienia ubrań, które naprawdę do Ciebie pasują, bez konieczności dostosowywania się do restrykcyjnych standardów.

Widok modelek plus-size w plażowych stylizacjach również pomaga zmienić percepcję. Pozwala każdemu wyobrazić sobie siebie, zainspirować się, a przede wszystkim przypomnieć sobie, że każde ciało ma swoje miejsce, zarówno na piasku, jak i nad wodą.

Inspirować się, nie porównując się z innymi

Letnie treści modowe cieszą się coraz większym powodzeniem w mediach społecznościowych. Filmy, przymierzalnie, pomysły na stylizacje: wszystko ma na celu dostarczenie konkretnej inspiracji. Poza trendami, podejście Lili Marinho zachęca do przyjęcia bardziej życzliwej, pełnej empatii perspektywy. Możesz podchwytywać pomysły, eksperymentować z zestawieniami, dostosowywać style… nie tracąc z oczu faktu, że Twój komfort i samopoczucie są najważniejsze. Moda staje się wtedy placem zabaw, a nie źródłem presji.

Prawdziwy cel: czuć się wolnym

Ten wybór strojów plażowych podkreśla przede wszystkim filozofię: ubieraj się dla siebie, zgodnie z tym, co sprawia, że czujesz się komfortowo, pewnie i swobodnie. Niezależnie od tego, czy wolisz strój jednoczęściowy, dwuczęściowy, lekki sarong, czy zwiewną sukienkę, wszystko się sprawdzi. Nie ma jednego, idealnego sposobu na strój na plażę. To podejście oparte na akceptacji ciała przypomina nam o fundamentalnej prawdzie: Twoje ciało nie musi być modyfikowane, aby zmieścić się w ubraniu. To ubranie powinno się do Ciebie dopasować.

W swoich publikacjach Lila Marinho ilustruje stopniową transformację branży modowej. Inkluzywność, wygoda i praktyczność odgrywają coraz ważniejszą rolę w wyborze ubrań. Być może to właśnie trend tego lata: wybieranie strojów, które odzwierciedlają Twoją osobowość, w których czujesz się dobrze i które pozwalają Ci w pełni cieszyć się każdą chwilą, bez kompromisów.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Odtwarza kultowe suknie księżniczek i przekształca dziecięce marzenie w projekt twórczy

