W wieku 76 lat ta pracownica stała się ikoną dzięki swojemu perfekcyjnie wystylizowanemu biurowemu wyglądowi.

Fabienne Ba.
@tatumlapoint _/TikTok

W mediach społecznościowych pewne osobowości nagle przyciągają uwagę. Czasami to właśnie zwykli ludzie stają się viralami. Tak jest w przypadku Carmelli, 76-letniej pracowniczki biurowej, której stylowe stroje biurowe podbiły serca internautów i wywołały prawdziwy szał w sieci.

Kolega, który stał się popularny na TikToku

Historia nabrała rozpędu, gdy jej koleżanka, Tatum La Point, udostępniła kilka filmów na TikToku. Na filmach Carmella przychodziła do pracy w perfekcyjnie dobranych strojach, składających się z wyrazistych elementów i efektownych detali. Filmy szybko stały się viralem. Internauci chwalili nie tylko jej wyczucie stylu, ale także pewność siebie, jaką emanowała w każdym swoim wystąpieniu. Ten sukces odzwierciedla dynamikę mediów społecznościowych, gdzie nieoczekiwane profile mogą stać się viralem w ciągu zaledwie kilku dni.

@tatumlapoint Poznajcie Królową Carmellę! 👑 ♬ Oryginalne brzmienie – hity z lat 80.

Wyjątkowy styl, daleki od utartych schematów związanych z wiekiem.

Carmella opisuje swój styl jako „pewny siebie, dopracowany i odważny”. Preferuje eleganckie sylwetki, dopasowane kroje i wyraziste elementy, które odzwierciedlają wyraźną tożsamość wizualną. Jej podejście nie opiera się na aktualnych trendach, ale na dogłębnym zrozumieniu tego, co do niej pasuje. Z czasem jej styl stał się bardziej wyrafinowany, zyskując na precyzji i spójności. To pozycjonowanie ostro kontrastuje z pewnymi uprzedzeniami związanymi z wiekiem.

Sukces Carmelli wpisuje się w szerszy ruch kwestionujący normy związane z wiekiem, szczególnie w modzie i mediach. Coraz częściej zarówno osoby publiczne, jak i prywatne domagają się wolności w zakresie ubioru, niezależnie od swojego pokolenia. Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tej ewolucji, eksponując różnorodne profile. W tym kontekście Carmella jawi się jako konkretne ucieleśnienie tego trendu: kobieta, która potwierdza swoją tożsamość, nie podporządkowując się tradycyjnym oczekiwaniom.

Historia Carmelli pokazuje, jak autentyczna obecność może rezonować daleko poza kręgiem zawodowym. Jej styl, chwalony za elegancję i spójność, staje się nośnikiem szerszego przesłania o pewności siebie i samoekspresji. W trakcie jej podróży wyłania się jedna myśl: styl nie ogranicza się do konkretnej grupy wiekowej ani ulotnych trendów.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Matka i córka na nowo interpretują kultowe stylizacje Carolyn Kennedy na Instagramie, wywołując sensację.

Minimalizm lat 90. na zawsze zagościł w naszych szafach. Na Instagramie duet matka-córka – Kara Mendelsohn i jej...

Podczas London Fashion Week doszło do nieoczekiwanego wypadku. Podczas pokazu Eriki Myat, na oczach publiczności rozbiła się witryna...

Biała koszula z brązowawym śladem, jakby żelazko się rozleciało… i cena prawie 1000 dolarów. To wystarczyło, by rozpalić...

Czy Twoja garderoba coraz bardziej przypomina paletę piasku, chmur i nocy? Nie jesteś sam. Neutralne kolory dominują dziś...

Zimą temperatury nie sprzyjają noszeniu kostiumów kąpielowych. Chyba że mieszkasz na Tahiti i jesteś odporny na chłód, te...

Prosta wizyta w sklepie z używaną odzieżą przyniosła zaskakujący zwrot akcji pewnej Amerykance, która szukała niedrogiego dodatku do...