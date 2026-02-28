Search here...

Matka i córka na nowo interpretują kultowe stylizacje Carolyn Kennedy na Instagramie, wywołując sensację.

Minimalizm lat 90. na zawsze zagościł w naszych szafach. Na Instagramie duet matka-córka – Kara Mendelsohn i jej córka Ella Grace – tchnęły w niego nowe życie, odtwarzając kultowe sylwetki Carolyn Bessette-Kennedy. Efekt: urzekające filmy i fala podziwu dla ponadczasowej elegancji.

Ikona Nowego Jorku wciąż uwielbiana

Nie sposób mówić o szyku lat 90. bez wspomnienia o Carolyn Bessette-Kennedy. Była czołową postacią nowojorskiego stylu i pracowała w Calvin Klein, gdy poznała Johna F. Kennedy'ego Jr. Bardzo szybko jej stylizacja zachwyciła wszystkich.

Jej garderoba? Czyste linie, ostre kroje, paleta neutralnych barw. Delikatne sukienki halki, perfekcyjnie skrojone płaszcze, spódnice midi w połączeniu z czarnymi golfami, cygaretkami i stonowanymi butami: wszystko kręci się wokół równowagi i proporcji. A ostatnio jej styl przeżywa prawdziwy renesans popularności. Pomiędzy nostalgią za latami 90. a nowymi produkcjami poświęconymi dynastii Kennedych – zwłaszcza serią „Love Story” Ryana Murphy'ego – estetyka Caroliny Bessette-Kennedy ponownie staje się punktem odniesienia.

Autentyczne archiwa, które pozwolą odtworzyć magię

To właśnie na Instagramie Kara Mendelsohn i jej córka Ella Grace postanowiły oddać hołd tej ikonie. Ich pomysł? Odtworzyć, z niemal muzealną precyzją, jej najbardziej emblematyczne stylizacje. Wyjątkowość ich podejścia tkwi w jednym kluczowym szczególe: Kara pracowała w Calvin Klein w latach 90. Zachowała kilka ubrań z kolekcji i pokazów mody z tamtej epoki. Niektóre są podobne, a nawet identyczne, do tych noszonych przez Carolyn Bessette-Kennedy.

Na filmach opublikowanych na koncie Elli Grace widać, jak trzymają ubrania, pokazują oryginalne metki i komentują materiały. Spódnica z zamszu w kolorze kamelowym o kroju litery A w połączeniu z czarnym golfem i botkami do kolan. Zwiewna sukienka na cienkich ramiączkach, która porusza się razem z Tobą, nie krępując ruchów. Subtelnie drapowany zestaw w kratę. Każdy strój jest zaprojektowany jako wierny i dopracowany hołd.

Powrót „cichego luksusu”

To ponowne odkrycie wpisuje się w szerszy trend: współczesnego minimalizmu, często określanego jako „cichy luksus”. Na wybiegach i ulicach powracają długie płaszcze, proste sukienki i stroje w odcieniach czerni, bieli, kamelu czy granatu.

Już w latach 90. Calvin Klein ucieleśniał tę wizję dyskretnego luksusu. Dziś to podejście rezonuje szczególnie mocno: inwestując w ponadczasowe modele, stawiając na jakość i celebrując wyrafinowaną prostotę. Kara Mendelsohn i jej córka Ella Grace nie tylko odtwarzają aktualny trend. Przypominają nam, że te linie mają historię, kontekst i spójność.

Inspirująca transmisja

Poza modą, ich projekt opowiada historię przekazywania tradycji. Matka dzieli się z córką archiwami epoki, której doświadczyła osobiście. Razem tchną nowe życie w ubrania, pieczołowicie przechowywane przez dekady. Ten międzypokoleniowy dialog znalazł szczególne oddźwięk wśród odbiorców online.

Recenzje chwalą autentyczność ubrań, dbałość o detale i piękno krojów. Jeśli Carolyn Bessette-Kennedy wciąż urzeka, to niewątpliwie dlatego, że jej styl ucieleśnia rodzaj cichej pewności siebie. Sposób na to, by nosić ubrania z pewnością siebie, bez „przesady”.

Odtwarzając sylwetki z autentycznych archiwów, Kara Mendelsohn i jej córka Ella Grace przekształcają podziw w „udokumentowany projekt twórczy”. Na Instagramie udowadniają, że prawdziwie kultowy styl nigdy nie przemija: ewoluuje, jest przekazywany i inspiruje z pokolenia na pokolenie.

